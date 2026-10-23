比例、材质与色彩，是2026年宝格丽（Bvlgari）多款腕表新作中反复出现的设计线索。

从棱角分明的超薄表，到盘绕腕间，缀以彩宝、黄金或珍珠母贝的珠宝腕表，宝格丽在延续经典设计轮廓之余，不忘为这些鲜明的设计符号寻找新的表达。

方寸之间续写新章：Octo Finissimo系列

Octo Finissimo系列2026年以37毫米新比例登场，并通过不同材质与润饰，展现系列鲜明的几何美学。（宝格丽提供）

Octo Finissimo系列这次重新构思比例造型，使新作更契合现代生活方式，也能自然贴合腕间，满足多元佩戴场景。

自2014年问世以来，该系列便以棱角分明的几何造型表壳建立鲜明风格。2026年，四款全新腕表在“钟表与奇迹”（Watches and Wonders）高级钟表展上亮相。

相较既有的40毫米款，新作将表径缩至37毫米，以更紧凑的尺寸提升佩戴舒适性；除了三问腕表搭载的是品牌自制BVL 362手动上链超薄机芯外，其余三款均搭载品牌研发的全新BVF 100自动上链超薄机芯。

Octo Finissimo系列37毫米新作搭载品牌自制自动上链超薄机芯。（宝格丽提供）

新作中的钛金属款提供喷砂，以及缎面与抛光两种润饰。前者加强视觉层次，后者衬托表壳富有建筑感的几何线条。

兼具现代感、性能与轻盈质感的钛金属，早已是Octo Finissimo系列的标志性材质。目前已有十款系列腕表采用钛金属，其中七款在各自类别中保持品牌超薄腕表纪录。钛金属优异的声学性能，也让这独特材质运用于此次推出的三问腕表上。

Octo Finissimo系列新作表链在结构上作出调整，带来更符合人体工学的佩戴体验。（宝格丽提供）

新作还有一款黄色18K金腕表，从表壳、表盘到表链均采用黄色18K金，搭配镀黄色18K金的指针与时标；表壳及表链经过缎面与抛光处理，呈现不同的光泽层次。

新作也在表链结构上作出调整，表链整合按钮式表扣，带来更符合人体工学的佩戴体验；表壳与表链则通过螺丝紧固系统衔接。这套系统经过精心研发，可与不同材质及润饰工艺配合。

三大经典元素合体：Serpenti Tubogas Studs胶囊腕表

Serpenti Tubogas Studs胶囊腕表融灵蛇、螺旋造型与饰钉三大经典元素于一体，带来更具当代感的设计表达，有四种表款可选。（宝格丽提供）

Serpenti Tubogas Studs胶囊腕表将Serpenti灵蛇、Tubogas螺旋造型与Stud饰钉三大经典元素汇聚一体，以灵感源自品牌珠宝设计的金字塔形饰钉，点缀柔韧的Tubogas表链，令经典灵蛇主题腕表更具当代风格特征。

宝格丽也在此系列新作中，借助珍贵宝石与珍珠母贝表盘的丰盈色调层次，为金材质与精钢组合带来更丰富的色彩层次，延续其作为“色彩大师”的品牌底蕴。

金字塔形饰钉为Tubogas表链增添鲜明的几何线条。（宝格丽提供）

该系列共推出四款特别款，其中三款采用金与精钢组合，另一款则通体以黄色18K金打造。这四款腕表分别搭配珍珠母贝、红玉髓、方钠石或孔雀石表盘，呈现不同色彩效果。

当中，红玉髓表盘搭配黄色18K金Tubogas表链，饰钉的各个刻面均镶嵌三颗明亮式切割钻石，在浓郁红色的映衬下形成强烈视觉效果。珍珠母贝、方钠石与孔雀石表盘款，则以不同色彩演绎金与精钢组合。

珍珠母贝表盘搭配黄色18K金与精钢，呈现柔和虹彩与金属质感的对比。（宝格丽提供）

泛着虹彩光泽的珍珠母贝与黄色18K金元素相互呼应；精钢与18K玫瑰金款则搭配蓝色方钠石，呈现鲜明的矿物质感；孔雀石款则以深绿色脉络纹理，为贵金属与精钢的搭配增添另一层色彩变化。

通过这些不同材质与色彩组合，Serpenti Tubogas Studs胶囊腕表将18K金、精钢、宝石与珍珠母贝融于统一设计之中，呈现丰富而各具特色的视觉效果。

灵蛇形象简练蜕变：Serpenti Aeterna系列

18K玫瑰金Serpenti Aeterna新作通体镶嵌宝石，历经225小时研发设计，185小时宝石甄选与雕琢，以及逾60小时镶嵌工序。（宝格丽提供）

Serpenti Aeterna系列则继续以简洁流畅的几何线条提炼灵蛇形象。2026年新作共有18K玫瑰金和黄色18K金两种材质选择。

其中的18K玫瑰金腕表，通体镶嵌钻石与122颗不同色调、尺寸与切割的彩色宝石，单是宝石甄选与雕琢便耗时185小时。

这些宝石包括红碧玺、紫水晶、托帕石、祖母绿、黄水晶、蓝宝石、坦桑石、粉红碧玺、帕拉伊巴碧玺、沙弗莱石及橄榄石，并运用圆形切割、明亮式切割、公主方形切割、梨形切割与椭圆形切割等不同方式巧妙排布，在丰富色彩之间形成出人意料却井然有序的视觉效果，进一步凸显腕表的雕塑美感。

蛇首造型表盘也采用通体密镶设计，进一步彰显这个系列富有张力的几何美学。表链内侧则饰以镂空六边形蛇鳞图案，让宝石在流光溢彩间，呈现变幻的光影效果与通透质感。

Serpenti Aeterna系列首次推出黄色18K金款，以灿若骄阳金属材质凸显腕表造型与魅力。（宝格丽提供）

另一款则首次以黄色18K金演绎该系列腕表的经典轮廓，在手镯式表链两侧及灵蛇首尾铺陈钻石，并搭配白色珍珠母贝表盘，呈现较简洁的色彩组合。

两款新作均采用24毫米弧形表壳，凭借流畅的曲线自然贴合腕间，也可与品牌其他手镯式表链叠戴，展现多面的个性魅力。

五级钛金属当代美学：Titanio腕表

Titanio GMT腕表（右）与Titanio计时腕表均采用五级钛金属结合黑色橡胶材质。（宝格丽提供）

以非传统材质和大胆设计为特色的宝格丽Aluminium系列，此次迎来两款采用五级钛金属打造的新作。

1998年问世时，该系列便凭借铝材与橡胶的创新搭配，为高端运动腕表带来新的设计表达。系列此次延续对材质搭配的探索，以深邃哑光灰色调的钛金属结合黑色橡胶，呈现更具当代感的运动风格。

钛金属不仅质感轻盈、舒适亲肤，也具备抗冲击、耐刮擦及防腐蚀等性能，兼顾耐用性。

两款新作均采用经拉丝打磨处理的钛金属，分别为Titanio GMT腕表与Titanio计时腕表，以当代美学诠释运动优雅风格。

新作中的Titanio GMT腕表采用40毫米表壳，搭载B192自动上链机芯，配备24小时显示及昼夜指示，可显示第二时区，动力储存约50小时。

Titanio计时腕表则采用41毫米表壳，搭载B381自动上链计时机芯，动力储存约42小时，并配备经过焕新设计的计时盘与测速计刻度，进一步彰显表盘所蕴藏的高超制表技艺。

致敬意大利盛夏：Bvlgari Bvlgari系列

Bvlgari Bvlgari系列两款新作，以粉色与绿色珍珠母贝细工镶嵌表盘，色彩明媚。（宝格丽提供）

相较Titanio腕表的黑灰色调，Bvlgari Bvlgari系列两款新作转向粉色与绿色珍珠母贝，以明亮色彩呼应意大利盛夏的优雅风情与隽永魅力。

该系列的故事可追溯至1975年。当时，詹尼·宝格丽（Gianni Bulgari）构思设计出宝格丽Roma腕表，以不拘一格的设计展现品牌跨越珠宝、制表与时尚界限的创意。1977年，杰拉德·尊达（Gérald Genta）重新演绎这款作品，并将其更名为Bvlgari Bvlgari系列腕表。

这次推出的两款33毫米腕表，均采用手工打造的珍珠母贝细工镶嵌表盘，灵感源自古罗马彩色马赛克艺术。每个表盘由约400枚珍珠母贝薄片逐一拼合而成，并与12枚钻石时标交相辉映。

表圈上镌刻的“BVLGARI BVLGARI”标识，灵感来自古罗马钱币，令人联想到古典建筑中的拉丁铭文碑刻。源自罗马的设计灵感与瑞士制表技艺在腕间相遇，体现了宝格丽作为意大利珠宝世家与瑞士时计制造商的双重身份。