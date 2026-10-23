欧米茄：以探索为血脉 让经典焕光彩
在制表界中，欧米茄（Omega）始终与探索和想象相连。从陪伴宇航员踏上月球，到把超新星、陨石与宇宙色彩融入腕间设计，品牌不断从太空意象汲取灵感，也通过经典作品展现鲜明个性。
超霸系列（Speedmaster）从专业计时腕表出发，后来随宇航员进入太空、踏上月球，并在经典基础上不断演进；星座系列（Constellation）则以鲜明的“曼哈顿”设计延续优雅风格。海马300米潜水表（Seamaster Diver 300M）也迎来全新作品，延续品牌对经典作品与个性的探索。
向传奇月球表靠拢：超霸系列38毫米腕表
自1957年问世以来，欧米茄超霸系列持续生产至今，是制表史上最“长寿”的腕表设计之一。
2026年，品牌通过细节调整与全新配色，为超霸系列38毫米腕表带来七款新作，在延续经典设计语言的同时，进一步拉近与经典月球表之间的美学联系。
当中值得关注的焕新包括：改用圆形小表盘，取代过去的椭圆形设计，进一步强化系列的运动气息。
表盘上的文字同时有所精简，呈现出更简洁利落的视觉效果。表圈也回归较宽厚的设计，并重新加入与Moonwatch月球表密不可分的“数字90上方圆点标志”（Dot-Over-Ninety，DON）细节。
每款腕表均配备月球表风格的五链节表链。表链中央链节则根据不同款式，采用抛光或拉丝处理。
七款新作涵盖精钢款、间金款及镶钻表圈款。唯一搭载3332机芯、没有日期显示的精钢黑色表盘款，在外观上最贴近月球表的标志性设计。
这款腕表采用黑色铝质表圈及哑光处理的黑色清漆表盘，指针及时标均填充白色Super-LumiNova夜光材料；表链由三列拉丝链节与两列较小的抛光链节组成。
精钢款另有白色及银色表盘选择。白色表盘款采用蓝色陶瓷表圈，日期窗数字也以相同蓝色调呈现；银色表盘款搭配暖灰色铝质表圈，小表盘指针则采用棕色及Sedna金色PVD处理。
间金款提供蛋白银色及象牙色表盘。前者搭配绿色铝质表圈环，后者采用棕色PVD涂层小表盘与棕色铝质表圈环，延续超霸系列38毫米腕表标志性的“卡布奇诺”风格。
镶钻表圈款备有冰蓝色及珍珠母贝表盘。两款腕表的表圈均镶嵌52颗钻石，总重1.53克拉，并采用镀铑指针及棒形时标，填充白色Super-LumiNova夜光材料。
优雅气质历久弥新：星座系列腕表
如果说超霸系列展现的是专业计时的动感，星座系列则以优雅轮廓与鲜明细节，延续欧米茄另一种经典表达。
1952年问世的欧米茄星座系列腕表，灵感源自星体精准运行的轨迹。跨越不同世代，系列凭借优雅气质、鲜明个性与历久弥新的欧米茄风格，一直深受女性喜爱。
自1982年以来，该系列逐渐确立标志性的“曼哈顿”设计，包括托爪、mono-rang表链，以及位于表壳两端的半月形切面，成为一眼可辨的设计元素。
欧米茄这次甄选的多款星座腕表，通过不同尺寸、色彩、材质与图案，展现这一经典系列腕表的当代风貌。
29毫米款在材质运用上各具特色。Sedna 18K金款搭配铺镶钻石表圈，以及经PVD工艺处理、呈现Sedna金色调的铁陨石表盘。天然陨石纹理各不相同，也让每一枚腕表展现独特质感。
另一款Moonshine 18K金款同样搭配钻石表圈，虹彩光泽的珍珠母贝表盘饰以超新星（Supernova）旋舞圖案，为腕表增添生动光彩。
在28毫米款式中，欧米茄通过不同色调与材质搭配，延伸星座系列的个性表达。
其中，精钢款采用广藿香紫色表盘，表圈上的罗马数字也以同色呈现，格外引人注目。另一款以精钢与18K黄金打造的腕表，搭配白色珍珠母贝表盘及钻石时标，在不同材质的对比中展现优雅质感。此外还有天蓝色、玫瑰粉色及抹茶绿色等不同色调。
尺寸更纤巧的25毫米款以两种不同设计与标配亮相。一款以精钢表壳搭配镌刻罗马数字的抛光表圈，银白色太阳放射纹表盘配上Sedna 18K金指针及时标，整体较为简洁。另一款则以铺镶钻石表圈搭配经绿色处理的铁陨石表盘，以铁陨石的天然纹理为小尺寸腕表增添鲜明视觉效果。
占士邦遇到幽灵党：海马300米潜水表
优雅之外，冒险精神也是欧米茄腕表世界的重要一面，而能够体现欧米茄腕表卓越品质、非凡格调与冒险精神的，还有家喻户晓的银幕特工占士邦（James Bond）。
欧米茄与占士邦的合作，始于1995年的电影《黄金眼》（GoldenEye）。自此，这位传奇特工便与海马系列腕表形影相随，共同执行一次次惊险任务。
这一经典合作不仅在银幕上备受瞩目，更通过一系列特别版纪念腕表续写传奇篇章。
2026年，欧米茄首次将幽灵党（Spectre）这一元素，融入全新推出的六款海马系列300米潜水表。其中三款带有占士邦枪膛图案，另外三款则饰有幽灵党标志。六款腕表均搭载欧米茄8806至臻天文台同轴机芯。
当中两款占士邦与幽灵党精钢款腕表，可单独购买；而两套占士邦与幽灵党限量版套装，则各限量发行77套。每套包含一枚搭配拉丝网状表链的精钢腕表，以及一枚搭配皮表带的platinum-gold材质腕表。套装中的两款腕表均不单独发售。
随每套限量版腕表附上的礼盒中，还额外配有一条NATO表带和表带更换工具、袖扣、手链、放大镜、皮革便携收纳袋、卡包，以及真品证书。
这六款腕表虽共享相同表壳与机芯，但细节上的差异赋予它们截然不同的鲜明个性。
如同占士邦负责任、自律与忠诚的特质，作为007特工，他所效力的是超越个人利益的崇高使命；而幽灵党则代表了独立、利己和一种不受常规束缚的行动自由。两者本质迥异，但它们所体现的特质却未必水火不容。
这也是品牌双面特质理念的由来。欧米茄认为，每个人内心同时并存着责任与独立、自律与自由、忠诚与个人抱负等不同面向。
品牌通过占士邦与幽灵党这一组合所要探索的，正是这些不同的人格侧面，并留下了一个终极问题：你会选择哪一面？