在制表界中，欧米茄（Omega）始终与探索和想象相连。从陪伴宇航员踏上月球，到把超新星、陨石与宇宙色彩融入腕间设计，品牌不断从太空意象汲取灵感，也通过经典作品展现鲜明个性。

超霸系列（Speedmaster）从专业计时腕表出发，后来随宇航员进入太空、踏上月球，并在经典基础上不断演进；星座系列（Constellation）则以鲜明的“曼哈顿”设计延续优雅风格。海马300米潜水表（Seamaster Diver 300M）也迎来全新作品，延续品牌对经典作品与个性的探索。

向传奇月球表靠拢：超霸系列38毫米腕表

精钢白色表盘款以蓝白配色形成鲜明对比。（欧米茄提供）

自1957年问世以来，欧米茄超霸系列持续生产至今，是制表史上最“长寿”的腕表设计之一。

2026年，品牌通过细节调整与全新配色，为超霸系列38毫米腕表带来七款新作，在延续经典设计语言的同时，进一步拉近与经典月球表之间的美学联系。

当中值得关注的焕新包括：改用圆形小表盘，取代过去的椭圆形设计，进一步强化系列的运动气息。

表盘上的文字同时有所精简，呈现出更简洁利落的视觉效果。表圈也回归较宽厚的设计，并重新加入与Moonwatch月球表密不可分的“数字90上方圆点标志”（Dot-Over-Ninety，DON）细节。

每款腕表均配备月球表风格的五链节表链。表链中央链节则根据不同款式，采用抛光或拉丝处理。

七款新作涵盖精钢款、间金款及镶钻表圈款。唯一搭载3332机芯、没有日期显示的精钢黑色表盘款，在外观上最贴近月球表的标志性设计。

这款腕表采用黑色铝质表圈及哑光处理的黑色清漆表盘，指针及时标均填充白色Super-LumiNova夜光材料；表链由三列拉丝链节与两列较小的抛光链节组成。

冰蓝色表盘款搭配镶钻表圈，为腕表增添璀璨质感。（欧米茄提供）

精钢款另有白色及银色表盘选择。白色表盘款采用蓝色陶瓷表圈，日期窗数字也以相同蓝色调呈现；银色表盘款搭配暖灰色铝质表圈，小表盘指针则采用棕色及Sedna金色PVD处理。

间金款提供蛋白银色及象牙色表盘。前者搭配绿色铝质表圈环，后者采用棕色PVD涂层小表盘与棕色铝质表圈环，延续超霸系列38毫米腕表标志性的“卡布奇诺”风格。

镶钻表圈款备有冰蓝色及珍珠母贝表盘。两款腕表的表圈均镶嵌52颗钻石，总重1.53克拉，并采用镀铑指针及棒形时标，填充白色Super-LumiNova夜光材料。

优雅气质历久弥新：星座系列腕表

欧米茄名人大使关晓彤佩戴28毫米星座系列精钢腕表，广藿香紫色表盘搭配同色罗马数字，格外引人注目。（欧米茄提供）

如果说超霸系列展现的是专业计时的动感，星座系列则以优雅轮廓与鲜明细节，延续欧米茄另一种经典表达。

1952年问世的欧米茄星座系列腕表，灵感源自星体精准运行的轨迹。跨越不同世代，系列凭借优雅气质、鲜明个性与历久弥新的欧米茄风格，一直深受女性喜爱。

自1982年以来，该系列逐渐确立标志性的“曼哈顿”设计，包括托爪、mono-rang表链，以及位于表壳两端的半月形切面，成为一眼可辨的设计元素。

欧米茄这次甄选的多款星座腕表，通过不同尺寸、色彩、材质与图案，展现这一经典系列腕表的当代风貌。

29毫米款在材质运用上各具特色。Sedna 18K金款搭配铺镶钻石表圈，以及经PVD工艺处理、呈现Sedna金色调的铁陨石表盘。天然陨石纹理各不相同，也让每一枚腕表展现独特质感。

29毫米星座系列Moonshine 18K金腕表，搭配饰以旋舞般超新星图案的珍珠母贝表盘，灵活生资。（欧米茄提供）

另一款Moonshine 18K金款同样搭配钻石表圈，虹彩光泽的珍珠母贝表盘饰以超新星（Supernova）旋舞圖案，为腕表增添生动光彩。

在28毫米款式中，欧米茄通过不同色调与材质搭配，延伸星座系列的个性表达。

其中，精钢款采用广藿香紫色表盘，表圈上的罗马数字也以同色呈现，格外引人注目。另一款以精钢与18K黄金打造的腕表，搭配白色珍珠母贝表盘及钻石时标，在不同材质的对比中展现优雅质感。此外还有天蓝色、玫瑰粉色及抹茶绿色等不同色调。

25毫米星座系列精钢腕表，亮点在于以绿色处理的铁陨石表盘。（欧米茄提供）

尺寸更纤巧的25毫米款以两种不同设计与标配亮相。一款以精钢表壳搭配镌刻罗马数字的抛光表圈，银白色太阳放射纹表盘配上Sedna 18K金指针及时标，整体较为简洁。另一款则以铺镶钻石表圈搭配经绿色处理的铁陨石表盘，以铁陨石的天然纹理为小尺寸腕表增添鲜明视觉效果。

占士邦遇到幽灵党：海马300米潜水表

欧米茄海马300米潜水表推出全新占士邦与幽灵党系列腕表，包括两套限量版套装。（欧米茄提供）

优雅之外，冒险精神也是欧米茄腕表世界的重要一面，而能够体现欧米茄腕表卓越品质、非凡格调与冒险精神的，还有家喻户晓的银幕特工占士邦（James Bond）。

欧米茄与占士邦的合作，始于1995年的电影《黄金眼》（GoldenEye）。自此，这位传奇特工便与海马系列腕表形影相随，共同执行一次次惊险任务。

这一经典合作不仅在银幕上备受瞩目，更通过一系列特别版纪念腕表续写传奇篇章。

占士邦精钢款（左）配备五级钛金属表圈和蓝色表盘；幽灵党精钢款采用黑色陶瓷表圈和黑色表盘。（欧米茄提供）

2026年，欧米茄首次将幽灵党（Spectre）这一元素，融入全新推出的六款海马系列300米潜水表。其中三款带有占士邦枪膛图案，另外三款则饰有幽灵党标志。六款腕表均搭载欧米茄8806至臻天文台同轴机芯。

腕表的自动摆陀均饰有专属标志，占士邦表款为枪膛图案（右），幽灵党表款饰有该党标志。（欧米茄提供）

当中两款占士邦与幽灵党精钢款腕表，可单独购买；而两套占士邦与幽灵党限量版套装，则各限量发行77套。每套包含一枚搭配拉丝网状表链的精钢腕表，以及一枚搭配皮表带的platinum-gold材质腕表。套装中的两款腕表均不单独发售。

占士邦与幽灵党限量款套装，含两枚不同材质腕表；两款腕表均不单独发售。（欧米茄提供）

随每套限量版腕表附上的礼盒中，还额外配有一条NATO表带和表带更换工具、袖扣、手链、放大镜、皮革便携收纳袋、卡包，以及真品证书。

这六款腕表虽共享相同表壳与机芯，但细节上的差异赋予它们截然不同的鲜明个性。

如同占士邦负责任、自律与忠诚的特质，作为007特工，他所效力的是超越个人利益的崇高使命；而幽灵党则代表了独立、利己和一种不受常规束缚的行动自由。两者本质迥异，但它们所体现的特质却未必水火不容。

这也是品牌双面特质理念的由来。欧米茄认为，每个人内心同时并存着责任与独立、自律与自由、忠诚与个人抱负等不同面向。

品牌通过占士邦与幽灵党这一组合所要探索的，正是这些不同的人格侧面，并留下了一个终极问题：你会选择哪一面？