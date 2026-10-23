20世纪40年代，Serpenti系列腕表与Tubogas表链的结合，让珠宝艺术与工业设计在腕间交汇。Tubogas工艺以精细金属条带精准缠绕为基础，于20世纪70年代逐渐成为宝格丽的重要设计标识之一。

随着这一工艺不断发展，“金与精钢”的材质组合逐步确立，宝格丽由此围绕材质与表达的张力展开探索。

来到2026年，宝格丽通过Serpenti Tubogas Studs胶囊腕表，重新诠释品牌档案馆中的经典饰钉元素。

原先运用于手镯和项链的饰钉，如今以金字塔形刻面点缀于柔韧蜿蜒的Tubogas表链上，在流畅曲线之间加入更鲜明的几何线条。

新作同时承续“金与精钢”的设计脉络，以18K金饰钉点缀光滑的精钢表链，在材质肌理与色彩之间形成鲜明对比。

宝格丽腕表部门董事总经理乔纳森·伯恩鲍姆（Jonathan Brinbaum）表示，这不仅是一款腕表，更是一方融汇珠宝美学与工业设计的方寸空间，通过重新演绎档案馆中的经典饰钉元素，在传统与现代之间取得平衡。

他说：“这体现了品牌深厚的工艺积淀，每一个技术细节的雕琢，每一处美学抉择的考量，皆令Serpenti Tubogas Studs胶囊腕表成为当代制表语境中的魅力风格标识，在承载品牌叙事的同时，展现出面向未来的创作愿景。”