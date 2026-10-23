从圆润的椭圆轮廓，到以不对称表盘颠覆制表美学规范，卡地亚（Cartier）2026年的腕表新作延续品牌经典表型，匠心独具，体现出珠宝工艺与制表技艺的完美交融。

几何美学双重奏：Baignoire腕表

通体饰以巴黎饰钉纹的Baignoire手镯式腕表以黄金打造，表链与表盘浑然一体。（卡地亚提供）

卡地亚标志性Baignoire腕表融入巴黎饰钉元素，既为这款经典腕表带来富有建筑美感的几何视觉效果，也增添趣味十足的触觉体验。

巴黎饰钉早在20世纪20年代初，便已成为卡地亚标志性设计语言之一。卡地亚这次将这一纹饰用于全新的Baignoire手镯式腕表，从手镯式表链到表壳、表盘，均饰以巴黎饰钉。

腕表以黄金打造，手镯式表链与表盘浑然一体。为了让巴黎饰钉贴合腕表曲线，品牌精心调整并重新设计了腕表的整体比例；手镯式表链上的黄金按钮卡扣也融入手镯的曲线之中。

镶钻款Baignoire手镯式腕表让钻石与巴黎饰钉璀璨相映，呈现立体有致的和谐美感。（卡地亚提供）

除了全金款式，卡地亚还推出镶钻表款，同样以黄金打造，表盘采用“雪花式”镶嵌工艺，镶嵌100颗明亮式切割圆钻，营造灵动变幻光影效果的同时，展现品牌非凡的镶嵌工艺。

表壳和手镯式表链镶有171颗明亮式切割圆钻。表壳采用创新的倒置镶嵌工艺，使钻石尖端略微内收，令轮廓更显柔流畅。

铂金酒红天作之合：Cartier Privé Les Opus第十篇章

Cartier Privé Les Opus第十篇章汇聚Tank Normale腕表（左起）、Tortue单按钮计时码表与Crash镂空腕表，铂金与酒红色元素贯穿三款新作。（卡地亚提供）

如果说巴黎饰钉为Baignoire腕表增添新意，那么Cartier Privé Les Opus第十篇章则以三款新作，向该系列中最具代表性的Tank Normale腕表、Tortue单按钮计时码表和Crash镂空腕表致敬。

自2015年起，Cartier Privé系列每年都会从品牌制表历史中，挑选一款标志性且珍稀的经典表款，赋予其当代诠释。

该系列这次推出的三款新作，均以铂金打造，并采用酒红色元素贯穿设计，在材质与色彩上形成统一的视觉语言。

Tank Normale腕表采用铂金表链，银色珠光表盘搭配红酒色罗马数字时标，呈现冷暖交织的优雅对比。（卡地亚提供）

当中的Tank Normale腕表，搭载手动上链机械机芯，配备七排式铂金表链，呼应1934年的历史表款。表壳和表链经拉丝处理，与表耳及表壳边缘的抛光饰面形成鲜明对比。

另一款Tortue单按钮计时码表，重新诠释卡地亚巴黎私人珍藏系列（Collection Privée Cartier Paris）于1998年推出的表款，将12时位置的罗马数字“XII”放大，并重新诠释圆珠形时标、分钟轨及表盘四角的三角形图案。

Tortue单按钮计时码表以铂金与酒红色重新诠释1998年经典表款。（卡地亚提供）

该腕表搭载仅4.30毫米厚的1928 MC型工作坊精制机芯，是卡地亚迄今最纤薄的计时码表机芯。透过蓝宝石水晶表背，可见饰以日内瓦纹的弧形表桥。

诞生于1967年“摇摆伦敦”风潮鼎盛时期的Crash腕表，这次则以镂空结构重新演绎其经典造型。卡地亚为此特别研发1967 MC型工作坊精制手动上链机芯，使142枚部件贴合腕表轮廓。

Crash镂空腕表采用罗马数字时标造型表桥，构成独特的镂空结构。（卡地亚提供）

机芯的活动部件与表桥融为一体，腕表造型的扭曲效果更为鲜明，仿佛由表冠牵动整枚机芯，呈现强烈的视觉张力。

表桥采用罗马数字造型，每枚表桥均以传统工艺手工润饰，需近两小时的精细工序才能完成。新作限量发行150枚，每枚均独立编号。

柔软服贴贵金属：Santos-Dumont腕表

黄金款Santos-Dumont腕表采用金曜石表盘，虹彩光泽使每枚作品展现独特面貌。（卡地亚提供）

同样从历史原型出发，Santos-Dumont腕表这次推出三款配备贵金属表链的新作，以柔韧细腻的链节设计，重新演绎经典造型。

这款腕表诞生于1904年，最初是专为飞行家阿尔伯特·山度士·杜蒙（Alberto Santos-Dumont）而打造，以方便他在飞行中读取时间。

新作延续其罗马数字时标、外露螺钉、圆珠形表冠与凸圆形蓝色宝石设计元素，配备柔软服贴的贵金属表链。

由15排共394枚链节组成的表链如丝缎般柔滑，能自然贴合手腕。（卡地亚提供）

该表链的设计灵感，来自卡地亚于20世纪20年代打造的首款特别订制柔韧金属表链，由15排共394枚链节组成，每枚链节厚度仅为1.15毫米，柔软贴腕，触感如丝缎般顺滑。

当中，采用金曜石表盘的大号黄金款腕表最为亮眼，其表盘所用金曜石是一种产自墨西哥的火山岩，岩石内部封存的微小气泡能反射虹彩光泽，让每一枚腕表呈现独特面貌。表盘厚度仅为0.3毫米，经精准切割与抛光后，展现宝石的迷人光泽。

系列另推出两款大号腕表，均搭配饰以缎面阳光射线纹的银色表盘，分别为黄金款与铂金款。三款新作均搭载卡地亚430 MC型工作坊精制手动上链机械机芯。

经典轮廓添新意：Tortue腕表

新款Tortue腕表由卡地亚设计工作室重塑造型与比例，整体轮廓更显圆润饱满。（卡地亚提供）

1912年问世的Tortue腕表，这次推出五款重新调整造型与比例，使整体轮廓更显圆润饱满的新作，当中涵盖黄金、玫瑰金、白金材质与密镶钻石等不同组合，并提供小号与迷你尺寸。

其中的黄金款腕表搭配黑色亮面皮表带，表冠镶嵌一颗凸圆形蓝宝石。玫瑰金款搭配酒红色表带；白金款搭配蓝色亮面鳄鱼皮表带，两者均提供两种尺寸，并采用“下沉式”镶嵌工艺在表壳上铺镶钻石，从而减少侧边的金属外露，令宝石尽释璀璨光芒。

白金款Tortue腕表提供小号与迷你款，表壳以“下沉式”镶嵌工艺铺镶钻石，搭配蓝色亮面鳄鱼皮表带。（卡地亚提供）

这个系列还推出一款镶嵌长方形切割钻石的晚宴表款。这款大号铂金腕表的表圈，铺镶46颗长方形切割钻石，八边形上链表冠倒置镶嵌一颗明亮式切割圆钻，造就精致矜贵的外观。