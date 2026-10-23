猎豹元素在卡地亚作品中，可说是无处不在。属于Métiers d’Art卡地亚大师工艺系列的Panthère猎豹装饰高级珠宝腕表，让猎豹现身于Tortue腕表的独特造型上，并将表盘图案延伸至表壳，为这一标志性形象提供更为广阔的表达空间。

为生动呈现猎豹在朦胧雨幕后静静伫候、凝视雨滴落下的景象，卡地亚工匠大师运用内填珐琅工艺造就双层图案，凸显猎豹与雨幕之间的纵深感。

工匠大师在微小凹槽内填入半透明珐琅粉末与金银箔片，逼真刻画雨滴形态。微微隆起的珐琅雨滴，与细腻的猎豹图案形成鲜明对比。

珐琅装饰由表盘延伸至表壳，为雨幕后的猎豹图案带来更广阔的表现空间。（卡地亚提供）

每枚腕表皆有15种以上不同色调，需经过逾36道烧制工序。珐琅表盘与表壳的制作，分别耗时80小时和50小时，镶嵌豹眼则耗时3小时。

这款腕表推出两种配色，白金表款饰以祖母绿豹眼；黄金表款则采用沙弗莱石豹眼，每款限量发售100枚。

卡地亚高级副总裁兼首席运营官卡里姆·德里奇（Karim Drici）指出，卡地亚大师工艺工作坊是一个让传统、创新与创意交汇的独特空间。

他说：“Métiers d’Art卡地亚大师工艺系列Panthère猎豹装饰高级珠宝腕表，正是这一精神的璀璨体现，也展现了卡地亚融合制表与珠宝艺术，探索全新领域的非凡之处。”