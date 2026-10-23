瀑布水花间跃动的阳光、随着手腕动作翩然起舞的钻石，萧邦（Chopard）最让人挪不开眼的作品，往往不甘于静止。经典的Happy Diamonds系列，便是其中代表。

灵动钻石玩转经典：Happy Diamonds Heritage

Happy Diamonds Heritage系列全新34毫米腕表，21颗灵动钻石随着佩戴者的一举一动自由舞动。（萧邦提供）

1976年，萧邦从德国黑森林瀑布在阳光下飞溅的灵动水花中汲取灵感，打破钻石固定镶嵌的传统设计，让钻石在两片蓝宝石水晶玻璃之间自由滑动，随着佩戴者的一举一动折射璀璨光芒。

适逢Happy Diamonds问世50周年，萧邦推出Happy Diamonds Heritage系列，以两款复刻腕表重新演绎早期经典设计。

新作重新诠释品牌始创于1970年代的枕形表壳，以介于圆形与方形之间的几何造型，搭配深邃的黑色缟玛瑙表盘，让钻石更显闪耀亮泽。

24毫米款Happy Diamonds Heritage系列腕表，以更小巧的设计，重新演绎经典。（萧邦提供）

两款腕表皆采用符合伦理道德标准的18K黄金打造，并搭配黑色鳄鱼皮表带。其中的34毫米款配备21颗灵动钻石，搭载品牌自制Chopard 10.01-C手动上链机芯，提供45小时动力储存，并可透过透明表背欣赏机芯运作。尺寸较小的24毫米款，配备9颗灵动钻石，搭载石英机芯，以更精巧的比例延续经典设计。

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精密机械匠艺传承：L.U.C 1963 Heritage

L.U.C 1963 Heritage计时表采用饰有太阳放射纹的普鲁士蓝表盘，搭载手动上链飞返计时机芯，展现萧邦精密机械制表工艺。（萧邦提供）

璀璨钻石让人眼前一亮，精密制表技术则值得细细品味。萧邦这次也为L.U.C系列带来两款新作，展现品牌在高级制表领域的深厚造诣。

全新L.U.C 1963 Heritage计时表和L.U.C 1963 Heritage Regulator腕表各限量发行25枚。前者采用直径42毫米的圆形Lucent Steel精钢表壳，搭配饰有偏心太阳放射纹的普鲁士蓝表盘。

腕表搭载萧邦制表工坊自制L.U.C 03.07-L手动上链飞返计时机芯，采用一体式导柱轮结构，可通过4点钟位置的按钮实现连续计时，并提供60小时动力储存。

延续传统规范指针设计的L.U.C 1963 Heritage Regulator腕表，灵感源自昔日制表工坊和天文台用作时间基准的标准钟，将时、分、秒独立显示。（萧邦提供）

L.U.C 1963 Heritage Regulator腕表则延续传统规范指针（Regulator）设计，采用直径40毫米、符合伦理道德标准的18K白金表壳，搭配银色表盘，呈现和谐雅致的视觉效果。腕表搭载L.U.C 98.02-L手动上链机芯，采用品牌Quattro独家技术，动力储存长达216小时。

璀璨隽永大师风范：L’Heure du Diamant钻时诗翩系列腕表

L’Heure du Diamant钻时诗翩系列腕表共推出四款新作，采用地平线式白金表链的表款，入围2026年日内瓦钟表大赏“宝石镶嵌表”类别。（萧邦提供）

L’Heure du Diamant钻时诗翩系列腕表，展现的则是萧邦作为珠宝腕表大师的深厚底蕴。

这个系列推出的四款新作，巧妙融合了品牌的高级制表技艺与珠宝美学，均采用符合萧邦可持续发展和社会责任理念的18K白金打造，并以品牌标志性的“皇冠爪镶”工艺镶嵌钻石表圈。

首款新作采用虹彩珍珠母贝表盘，搭配不对称花卉镶钻表圈，以及标志性“树皮”纹理表链。腕表搭载直径仅15.70毫米、厚度2.90毫米的Chopard 10.01-C手动上链机械机芯，这也是全球尺寸最小、最纤薄的机械机芯之一。

另外两款腕表分别采用枕形与圆形表壳，均搭配黑色缟玛瑙表盘、镶钻时标及白金指针，以及黑色鳄鱼皮表带。两款腕表搭载的都是Chopard 09.01-C自动上链机芯。

第四款新作是枚枕形腕表，搭配全新地平线式白金表链，纹理延伸至表盘之上，表圈镶嵌梨形切割华钻，同样搭载Chopard 09.01-C自动上链机芯，具备42小时动力储存。