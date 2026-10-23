萧邦共有六款时计作品入围2026年日内瓦钟表大赏（Grand Prix d‘Horlogerie de Genève），入围作品横跨高级制表、高级珠宝腕表及机械艺术座钟三大领域，全面展现品牌在精密机械与珠宝美学上的深厚造诣。

其中，由萧邦与L‘Epée 1839联袂打造的蜂巢报时座钟（Beehive Chiming Table Clock），入围“机械座钟”（Mechanical Clock）类别。这款全球限量仅10座的作品，以七层玻璃环层叠构筑出蜂巢造型，顶部玻璃罩兼作报时钟铃，由内置金色小锤敲击发声，将自然意象与制表机械之美巧妙交融。

入围“珠宝表”（Jewellery）类别的Mystery Nut隐秘时计，同样别具巧思——自动上链月相机芯被巧妙隐匿于18K玫瑰金打造的核桃形吊坠之内，将珠宝艺术的璀璨之美与精密机械的微缩之妙浑然相融，令人叹为观止。

其余入围作品亦各具风采，包括L.U.C 1860腕表、L.U.C Grand Strike腕表、L‘Heure du Diamant钻时诗翩系列腕表，以及Zagato Lab One Concept瓷化钛腕表，涵盖经典正装、非凡复杂功能、高级珠宝与运动腕表等多元风格，进一步印证了萧邦跨越不同制表领域的全面实力。