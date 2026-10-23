飞越珠峰、穿越沙漠，历经湿热丛林与极地酷寒考验的劳力士（Rolex）蚝式腕表，早在1926年便凭借完全防水、防尘的表壳，为制表业带来重大突破。

2026年，问世百年的蚝式腕表早已衍生出不同系列，但仍在不断革新，续写传奇。

百年回响：蚝式恒动型41

新款蚝式恒动型41腕表以多处精心设计的细节，向蚝式腕表的百年传奇致敬。（劳力士提供）

为庆祝蚝式腕表问世100周年，劳力士推出蚝式恒动型41（Oyster Perpetual 41）黄金钢款腕表，向蚝式腕表百年传奇致敬。

这款新作在细节上处处发挥巧思，包括在上链表冠镌刻浮雕数字“100”，以及在腕表的石板灰色表盘6点钟位置，镌刻“100 YEARS”（100周年）字样，取代传统的“SWISS MADE”（瑞士制造）标识。

此外，分钟刻度轨道上，5分钟间隔刻度均以绿色方格标示；“ROLEX”字样同样以这抹标志性的绿色移印呈现。

蚝式恒动型41腕表石板灰色表盘，镌刻“100 YEARS”字样。（劳力士提供）

在材质与设计方面，这款腕表重新演绎了劳力士自1930年代初起，便具代表性的金钢（Rolesor）组合，以黄金打造外圈及上链表冠，搭配由蚝式钢制成的表带。

与一般黄金钢表款不同，这款腕表的表带中间链节采用蚝式钢，而非黄金。腕表搭载由劳力士研发制造的3230型自动上链机械机芯，配备劳力士专利Chronergy擒纵系统，兼具高效与可靠性。

以镍磷合金制成的擒纵系统，可有效抵御强力磁场干扰。机芯的游丝摆轮组件配备劳力士设计，并有获专利的高性能Paraflex缓震装置，进一步提升机芯抗震力。

3230型机芯还配备恒动摆陀自动上链系统，得益于发条盒结构及擒纵系统的优秀效率，动力储备可达约70小时。腕表采用直径41毫米蚝式表壳，防水深达100米，为机芯提供周全保护。

缤纷灵动：蚝式恒动型36

蚝式恒动型36腕表以至少十种对比鲜明的色彩，呈现“ROLEX”字样。（劳力士提供）

同样采用3230型机芯的新款蚝式恒动型36腕表，则以色彩缤纷的纪念花纹图案表盘，彰显品牌非凡创意与精湛表盘制作工艺。

表盘上的纪念花纹图案，于1970年代末问世，后来成为品牌的经典美学元素。如今则以至少十种对比鲜明的色彩，交织出“ROLEX”字样。这些色彩并非一次完成，而须逐一着色，加上所有形状与字母都必须精准定位，制作难度高。

蚝式恒动型36表盘上的纪念花纹图案，须逐一着色，制作难度高。（劳力士提供）

打造这款36毫米腕表的蚝式钢，属于904L钢材系列，是专为劳力士而制的独特合金。这类合金通常用于航空航天及化学工业等高科技领域，不仅抗腐蚀性能媲美贵金属，更具有出众光泽。

值得一提的是，蚝式恒动型系列所有表款均搭配蚝式表带。这款在1930年代末研发的金属表带，由一排排宽阔略呈弧形的三格链节组成，佩戴舒适，优雅耐用。

蚝式恒动型36的表带还配有蚝式带扣（Oysterclasp），并搭载易调链节（Easylink）延展系统，佩戴者可轻松将表带延长约5毫米。

金色新章：蚝式恒动型28与34

蚝式恒动型28腕表采用18K黄金打造，搭配绿石漆面表盘，尽显细腻精致格调。（劳力士提供）

蚝式恒动型系列28与34新表款，以贵金属材质，呈现婉约内敛风格。其中，采用18K黄金的蚝式恒动型28腕表，搭配绿石漆面表盘；蚝式恒动型34腕表则以18K永恒玫瑰金打造，搭配蓝石漆面表盘。

两款腕表还为劳力士带来了两个“首次”，包括以天然宝石制作表盘上3、6、9点钟位置的时标。

劳力士首次以天然宝石制作表盘上的3、6、9点钟位置时标；蚝式恒动型28采用的，是有多种绿色调的血石。（劳力士提供）

其中，28表款采用呈多种绿色调的血石（heliotrope）；34表款采用蓝线石（dumortierite），拥有深浅蓝色交替的独特外观。

这些宝石的表面经尖拱形（ogive）切割处理，既能突显宝石的独特纹理与色泽，又能避免反光。表壳与表带主要采用磨砂处理，呈细腻纹理与柔和光泽，这也是品牌首次将这一处理方式，运用于贵金属腕表。

以18K永恒玫瑰金打造的蚝式恒动型34腕表，蓝石漆面表盘深邃动人。（劳力士提供）

两款腕表皆配备2232型机芯，这款劳力士自主研发制造的自动上链机械机芯，动力储备约55小时，防水深度达100米。

竞速掌控：蚝式恒动游艇名仕型II

设计简约时尚的新一代蚝式恒动游艇名仕型II，备有蚝式钢及18K黄金两种材质。（劳力士提供）

游艇名仕型II（Oyster Perpetual Yacht-Master II）于2007年问世，彰显劳力士与航海运动的深厚联结。

2026年推出的新一代表款，通过重新设计功能显示布局与倒数计时操作方式，帮助船员更有效地掌握赛事起航的关键时刻。

新款提供蚝式钢及18K黄金两种材质，搭配可减少反光的白色哑光漆面表盘。

18K黄金款蚝式恒动游艇名仕型II，用白色哑光漆面表盘搭蓝色Cerachrom陶质字圈。（劳力士提供）

腕表配备劳力士研发的预设倒数计时功能，具备机械记忆，可保存设定的时长。腕表的倒数计时分针与中央秒针以逆时针方向运行，这在劳力士腕表中尚属首次，并使倒数计时的剩余时间一目了然，清楚易读。

配以蓝色Cerachrom陶质60分钟刻度的双向旋转外圈，可测量间隔时间；将三角标记对准12点钟位置后，佩戴者也可配合中央秒针，通过字圈前半部分的刻度读取倒数计时最后一分钟的最后30秒。

蚝式恒动游艇名仕型II的按钮形似帆船绞盘。（劳力士提供）

表壳右侧两枚按钮造型，如同帆船上收放缆绳的绞盘。表带则比上一代表款略微加宽，蚝式保险扣更为纤薄，使表壳与表带比例更协调。

腕表搭载由劳力士研发制造的4162型自动上链计时机芯，动力储备约72小时，另配备直径44毫米、防水深达100米的蚝式表壳。

技艺精湛：蚝式恒动宇宙计型迪通拿

直径40毫米的蚝式恒动宇宙计型迪通拿腕表，采用净灰色Cerachrom陶质外圈，散发令人瞩目的金属光泽。（劳力士提供）

精准与可靠，是蚝式腕表一贯的追求。这份坚持，体现在与赛车运动渊源深厚的宇宙计型迪通拿（Cosmograph Daytona）腕表之中。

这款专为满足专业赛车手需求而设计的腕表，如今首次融合蚝式钢与铂金材质，Cerachrom陶质外圈则采用全新净灰色。为让其呈现金属光泽，劳力士研发出一种由富含碳化钨的氧化锆制成的特殊陶瓷材质，并已为此申请专利。

新款蚝式恒动宇宙计型迪通拿搭载4131型自动上链机芯，配备透明表壳底盖及黄金镂空自动陀。（劳力士提供）

经重新设计的测速计刻度，镌刻于外圈，数字以水平排列，呼应1963年初代表款的经典风格，同时也与白色珐琅表盘相得益彰。

以传统大明火珐琅工艺铸就的表盘，采用特别研发的工艺流程。有别于传统工艺中将珐琅釉浆施于金属基底之上的做法，这一表款的珐琅釉浆涂覆于陶瓷板上，包括一块表盘陶瓷板和三块计时盘陶瓷板。

此外，这款直径40毫米腕表搭载由品牌研发制造的4131型自动上链机芯，夹板饰以劳力士日内瓦波纹，动力储备约72小时，防水深达100米，配备透明表壳底盖及黄金镂空自动陀。