明清学者创译新词 促进近代科学蓬勃发展

点、线、面、微分、积分、正负号、平行线……这些数学名词的华文译名，是由明清数学家徐光启和李善兰所创并沿用至今。两人先后与欧洲传教士合译希腊数学家欧几里得撰写的《几何原本》，为中国近代科学发展做出杰出贡献。生物学里的“细胞”一词，便是李善兰的智慧结晶。

两年一度的新加坡文学奖，今年新增文学翻译奖。文学翻译拥有丰富的创作维度，像声乐及演奏家演绎乐曲一样，须要对作品进行深入理解与再创作，才能将作品的魅力传递给读者。这是AI聊天机器人所无法取代的。



科学新名词的翻译，同样需要译者具备扎实的专业知识和语言表达能力，才能准确传达科学概念。翻译是一项充满挑战但意义重大的工作，它不仅能够促进不同文化之间的交流，也能推动人类知识的传播。

《几何原本》启蒙近代科学希腊数学家欧几里得（Euclid）在公元前300年撰写的《几何原本》，是现代数学的基石。这部巨著系统化总结了古希腊数学的成就，以严谨的逻辑推理和清晰的几何图形，阐述了平面几何、立体几何、数论等方面的知识。8世纪中期，以巴格达为中心的阿拉伯翻译运动，《几何原本》被翻译成阿拉伯文而广为流传。它在12世纪被翻译成拉丁文，影响了欧洲文艺复兴以来的近代科学启蒙。