人脑图谱：探索大脑奥秘

跟随从古至今东西方科学家的脚步，一窥大脑这座人人拥有的神秘“宇宙”，一起思索人脑图谱会为未来提供哪些启示？

人类大脑是宇宙中最复杂的结构之一，关于脑的科学探索历史可以追溯到古希腊时期。西方医学之父希波克拉底认为大脑是智力的源泉，而亚里士多德则将心脏视为思想的中心。与此同时的中国古代，《黄帝内经》提出“心主神明”的观点，而明代李时珍在《本草纲目》中则提出“脑为元神之府”。东西方早期对于心与脑在思维中的作用有类似的辩论。



在欧洲文艺复兴这一艺术与科学革命的时期，意大利艺术家和学者达芬奇（Leonardo da Vinci）绘制了最早的大脑解剖图。17世纪，英国解剖学家威利斯（Thomas Willis）绘制了更详细的大脑解剖图，并提出大脑不同区域负责不同功能的开创性观点。这一观点在19世纪得到进一步验证。法国医生布罗卡（Paul Pierre Broca）发现，左脑受损的患者会出现语言障碍，这个语言中枢区域后来被称为布罗卡区。

19世纪末，意大利科学家高尔基（Camillo Golgi）发明一种细胞染色技术，可以清晰地显示神经元的完整轮廓，使科学家们终于能够解析大脑这一神秘的“宇宙”。西班牙科学家卡哈尔（Santiago Ramón y Cajal）运用高尔基染色法对神经系统进行广泛研究，并提出神经元（Neuron）学说，认为神经元是神经系统的基本结构和功能单位。1906年，高尔基和卡哈尔共同获得诺贝尔生理医学奖，标志着神经元学说的确立。