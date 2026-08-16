2026年6月，全AI生成短剧《被裁掉的女孩》在中国大陆上线首播，短短一个月播放量已超过2亿，成为暑期档现象级内容爆款，引发行业关注。故事讲述小镇女孩方桃子来到虚构城市“上南城”追逐模特梦，在职场中因拒绝潜规则而屡遭边缘化，最终凭借自身努力，完成成长蜕变的故事。比短剧本身更意外的是，虚拟女主角方桃子的走红。能哭会笑、会拍Vlog甚至还会炒cp，方桃子凭借饱满鲜明的人物形象立住了“真人感”，再加上逼真的人物演绎、场景效果，一旦进入剧情让人很容易忘记这是AI制作，与看真人演员拍摄的剧集几乎无异。

中国AI短剧《被裁掉的女孩》30天播放量超过2亿，成为暑期档现象级内容爆款。（互联网）

更加持续的真实感，来自制作团队让方桃子“走出”剧情，为她开设独立社交账号拍摄生活日常，与网友互动。短剧结束，方桃子的“人生”却没有停止，通过社媒账号持续与粉丝互动，发布台前幕后小故事，仅30天“她”的个人账号已涨粉47万，总点赞超过3100万。

方桃子时常在社交账号发日常照，邻家女孩的“活人感”满满。（取自方桃子抖音账号）

这一新晋AI网红的“吸金力”也不容小觑，抖音千万粉丝头部网红的单条60秒广告报价，大多集中在人民币10万至20万之间（约2万至3.8万新元），而方桃子的60秒广告开出25.8万人民币（约5万新元）的报价，且还真有品牌买单。7月31日方桃子发布首只商业合作视频，为美瞳产品进行剧情化植入推广，标志着AI虚拟角色正式进入品牌广告变现阶段。

不会“塌房”的艺人更安全？

对品牌而言，AI虚拟人最直接的吸引力，是把真人身上许多难以控制的变量拿掉。真人明星随时会因言论失当、私生活翻车、人设崩塌，任何一个负面事件都会让品牌投入的预算直接作废。而虚拟人无须迁就档期，更不会因为重拍、改脚本或修图反复协调。角色一旦完成建模，便可24小时持续“营业”，按照品牌需要迅速调整场景、台词和风格，并延伸到短视频、直播、广告等不同内容场景。因此有网友调侃：AI艺人不会耍大牌，取代真人演员指日可待。

热爱健身的方桃子，连大汗淋漓都能做到如此逼真。（取自方桃子抖音账号）

然而“可控”并不等于没有风险，新问题只是换了形态。当AI越来越容易复制真人特征，肖像权、版权和IP归属都会变得更加复杂。方桃子此前便因外貌与日本演员小松菜奈相似，而引发“撞脸”讨论。另一方面，虚拟人的商业价值也尚未完全得到验证，观众是否会像追真人偶像一样购买周边、应援，甚至形成长期情感关系，仍有待市场回答。

从“数码木偶”到有AI大脑

虚拟人的出现并不是新鲜事，从“虚拟音姬”初音未来、Instagram虚拟网红Lil Miquela，到日本虚拟模特Imma，人们似乎总喜欢借助数码工具，去创造一个现实世界中并不存在的角色。新加坡也曾出现虚拟网红Rae，以一名25岁新加坡女生的形象经营社交媒体，会喝kopi peng，逛本地街区，也与真实品牌合作。

五年前虚拟模特界的雀斑女孩Lil Miquela（左起）、黑人超模Shudu Gram、日本萌妹Imma，如今仍在“营业”。（档案照）

但早期虚拟人有一个明显局限，它看起来像人，却不会自己“思考”。一张照片背后是建模师、动画师和修图师的共同杰作，一句社交媒体文案也是由运营团队写好，虚拟人物更像被幕后工作人员操控的数码木偶。但生成式AI改变了这一点，大语言模型让虚拟人拥有对话能力，语音模型赋予其声音，生成式视频制造出表情和动作，再结合知识库、长期记忆和AI代理人功能，数字人正在从一张“会说话的脸”，进化成能够实时理解、回答问题，甚至执行任务的AI界面。

2026年3月，数字人公司D-ID推出新一代高表现力AI虚拟人智能体V4 Expressive Visual Agents，通过与大语言模型实时连接，对话反应延迟低于0.5秒，并可以根据语境改变声音、表情与口型。原本只能播放的视频人物，还能在影片结束后继续和观众实时交流，拥有知识、记忆及AI代理人功能。换句话说，过去我们“看”虚拟人，如今开始真正和它互动。

D-ID推出新一代高表现力AI虚拟人智能体，可实时交流。（取自D-ID官网）

复制技术让忙人分身有术

在“无中生有”创造出像一个方桃子一样的新人IP之外，AI虚拟人发展前沿的另一个赛道，是复制现实中已经存在的人。2026年6月，HeyGen推出Avatar V，主打“克隆自己”的概念，只需提供一段约15秒的真人影像，系统就可以建立个人的“数码孪生人”（Digital Twin），保留本人动作、手势和表达方式，再改变虚拟分身的服装、环境甚至摄影角度。

HeyGen推出Avatar V，主打“克隆自己”。一键切换场景、服装，让虚拟分身为你代言。（截图取自HeyGen视频）

类似应用已经开始进入企业，视频科技公司Kaltura2026年公开了总裁Ron Yekutiel的eSelf数码分身，让这个拥有本人声音、外貌和沟通风格的虚拟CEO负责部分员工沟通、公司更新和客户交流。真人只有一个，数码分身却可以让人像孙悟空一样“一根毫毛变出70个孙行者”，同时出现在不同地方，针对不同对象说不同语言。这对于日理万机、分身乏术的明星、企业领袖和内容创作者来说，提供了多一种可能性。在另一层面，人的身份本身似乎也开始成为一种能够复制、扩展和授权使用的数码资产。

本地虚拟人已投入服务

如果说中国的方桃子让大众先看到“AI明星”，本地目前更关注的路线，则是如何把虚拟人变成AI员工。IMDA收录的AI企业Pantheon Lab自主研发的智能体AI虚拟人基础设施，将生成式AI、虚拟人界面与企业后台连接，让数字人不只是回答问题，也能够协助用户完成任务。数码大使（Digital Ambassador）的应用场景出现在如邮局、博物馆等日常空间中，或担任巴士转换站和地铁站的虚拟客服。在与问询者沟通时，屏幕另一端出现的未必再是一排文字，而可能是一名拥有脸、声音和AI大脑的虚拟工作人员。

Pantheon Lab代理式人工智能在SingPost（新邮政）的应用场景。（取自Pantheon Lab官网）

本地目前更关注如何把虚拟人变成AI员工，比如代理式人工智能出现在博物馆。（取自Pantheon Lab官网）

另一家列入IMDA创新科技企业名录的公司Topview，则把AI虚拟人带进内容产业。无须寻找演员、摄影团队或网红，也可以生成真人感宣传影片，并快速制作不同语言版本。内容类型包括产品广告、社媒短片、微电影、动画等。该公司自2022年成立以来，已经服务超过120个国家的2000多名用户。

Topview的AI短视频内容可制作适合科幻、健身、采访等不同类型的虚拟人。（截图取自Topview短视频）

行业整体发展趋势，与新加坡目前正在推动的代理式AI（Agentic AI）方向相呼应。政府从2025年起与谷歌合作建立沙盒环境（AI Agents Sandbox），用于试验代理式AI，并探索它在公共部门的应用场景。2026年1月，我国推出全球首个由政府主导的代理式人工智能监管模式框架，协助企业和机构采取措施降低应用风险，强调并确保即使智能代理拥有越来越大的自主行动能力，人工智能的运作最终必须由人来负责。

“真实”不等于真人

虚拟人生态的发展是一片新蓝海，其中机遇与挑战并存。AI虚拟人真正带来的挑战，不是“它像不像真人”，而是当我们明知它不是真人，仍开始信任它、消费它、依赖它时，社会该如何重新定义“真实”与“责任”。如果有一天，方桃子推荐一款护肤品，当她没有真正的皮肤，也无法建立直接体感时，她可以说自己“用了很好用”吗？虚拟人的商业价值来自它可以模仿真人网红的亲近感，但这种亲近感并不等于真实体验。

方桃子代言的美瞳广告，因是否能真实感受的争议点，陷入舆论风波。（互联网）

在技术发展的同时，法规也开始为AI虚拟人建立新的边界。2026年4月在中国推出的数字人管理规则草案，要求虚拟人内容须作出明确标示，同时禁止未经同意利用他人的个人信息制作数字人，并特别限制虚拟人与未成年人建立模拟亲密关系。方桃子的走红，正说明某种情感连结的变化已经开始发生。网友明知她根本不存在，却仍会期待更新、讨论她的剧情和感情线。人们并没有因为知道她是AI，就停止投入注意力。

技术经过多年发展，电脑生成的人越来越像真人。在能否分辨真假之外，又一层的讨论是即使知道对方不是真人，人们仍然愿意与它建立关系。方桃子可能只是虚拟时代的开始，下一次遇到AI虚拟人，也许是在地铁站问路，在博物馆听导览，接受企业培训，或面对公司的客户经理。屏幕上的脸微笑倾听并回答问题，只是背后坐着的，可能不是一个真实的人。当这些“非真人”角色开始真正参与人类生活，下一个问题已经不是AI究竟能够多像人类，而是人们准备好与它们一起生活了吗？