星期天早上的咖啡店，风扇旋转，碗碟轻响，隔壁桌压低声音打着电话，柜台前的点单声起伏不绝。在这样一片嘈杂中，我们依然能和同桌的人自然交谈。各种声音同时涌入耳朵，大脑究竟凭什么能偏偏挑出那一句？

1953年，英国认知科学家切里（Colin Cherry）提出著名的“鸡尾酒会问题”：在人声鼎沸中，我们如何听清特定的声音？70多年过去，这依然是听觉科学领域最迷人的课题之一。

耳内有架卷起来的钢琴

声音始于空气的振动。一般来说，振动频率越高，听到的音调越高；振动幅度越大，声音通常越响。

然而“听见”远不止于物理振动进入耳朵。同一阵声音，既可以是令人烦躁的噪音，也可以是盼望已久的脚步声。我们最终听见什么，很大程度上取决于大脑如何解释这些信号。

声波穿过耳道，推动鼓膜，经由中耳三块听小骨传进内耳——那里藏着形似蜗牛壳的耳蜗。耳蜗内充满液体，一条基底膜沿螺旋结构铺展开来。声音传入时会在膜上形成行波：高频声音的振动高峰靠近耳蜗入口，低频声音则一直传向耳蜗更深处的顶端。

可以把耳蜗想象成一架卷起来的钢琴。它没有独立的琴弦，却凭借一条连续的膜，将交织在一起的声音按频率初步“拆开”。膜上的毛细胞随后将机械振动转化为神经信号；其中外毛细胞扮演着“微型放大器”，帮我们捕捉微弱的声响。然而人类耳蜗的毛细胞一旦严重受损，通常难以自然再生，因此听力保护必须筑在损伤发生之前。

大脑会拼凑完整语句

若声音从左边传来，会先抵达左耳；头部的遮挡也会让两耳接收到的声音强度略有不同。大脑正是利用这些极细微的时间差和强弱差，判断声源来自哪里。结合音高、音色、节奏以及声响的起止时刻，大脑将零散的信号归类拼合，把注意力聚焦于特定声音。这种能力被称为“听觉场景分析”。

机器也在学习这种本领。2026年的一项研究中，科研人员利用因医疗需要而植入颅内电极的患者脑信号，判断他们正在注意哪一位说话者，再实时增强那个声音。虽然这距离日常使用仍有相当距离，却给未来助听技术指出一个有趣方向：设备不仅能把所有声音一起放大，还能进一步判断使用者究竟“想听谁”。

除了筛选声音，大脑还擅长“补全”缺失。1970年，心理学家沃伦（Richard Warren）在录音中抹去一个语音片段，并用咳嗽声替代，受试者却仍觉得语句完整。这种利用上下文自动填补空白的现象，称为“音素恢复”。

眼睛也在暗中协助。著名的“麦格克效应”显示，当耳朵听到的发音与眼睛看到的嘴形不符时，大脑有时会产生第三种声音的知觉。因此在吵闹的餐馆里，注视对方的脸不仅是礼貌，嘴唇动作、表情和语境，也都在帮助我们把模糊的话语拼凑完整。

耳朵之外身体也在“听”

听觉的边界并不止于耳朵。苏格兰打击乐家葛兰妮（Evelyn Glennie）自幼听力受损，却成为世界知名的职业打击乐演奏家。她常赤脚登台，通过脚掌感受地板与乐器传来的振动。

葛兰妮自幼听力受损，却不影响她成为世界知名的职业打击乐演奏家。（档案照）

这种经验其实并不陌生。站在大型音箱旁，我们会感到低音震动胸口；重型车辆驶过时，脚底也可能感受到地面的颤动。耳朵听见声音，身体也能感受振动。虽然依靠不同的感受系统，这些机械刺激最终都可以转化为大脑能够处理的神经信号。

科学家也在探索触觉能否辅助听觉。2025年的一项小型研究让人工耳蜗使用者在听音乐时穿上随声音振动的背心。实验发现，部分听觉测试表现有所改善，多数参与者也觉得体验更加投入。这也提醒我们：“听”从来都不只是耳朵的独奏，身体也一直参与其中。

让耳朵有安静休息时间

如此精巧的听觉系统，却经不起无限度的大声刺激。听力损伤风险不仅取决于声音多响，也取决于听多久。世界卫生组织以每周累计暴露时间为例：平均80分贝时，安全聆听时间约为40小时；若提高为90分贝，则缩短至约4小时。

对经常戴耳机听音乐、看视频，或喜欢参加演唱会的人来说，比起追问“这个声音到底算不算太大”，更简单的原则是：不要长时间把音量开得很高，要让耳朵有安静休息的时间。

保护听力不只是为了避免“听不见”，也关系到能否在复杂环境中轻松与人交流。随着年龄增长，我也开始留意那些细微的变化：电视机的音量是否比从前高了，聚餐时是否更难从一片交谈声和碗碟声中跟上谈话。这未必只是声音变小了，也可能是大脑从噪声中提取语音，需要付出更多注意力。听觉连接的不只是声音，也是人与人的关系。

下一次坐在咖啡店里，我或许会忽然想到：在这一片杂音中，为什么偏偏听见有人叫我的名字？从耳蜗里的微小振动，到两耳之间极细微的时间差，再到嘴形、语境、记忆和注意力，无数信号在不知不觉间，共同拼成了那一句清楚的话。

而葛兰妮赤脚站在舞台上的身影也提醒：倾听这个世界，本来就不只靠耳朵。