车停在停车场里，我坐在车内等人。旁边一辆汽车缓缓倒出，余光一扫，我忽然觉得自己的车正在往前滑。下意识踩住刹车，再盯住前方的柱子，才发现自己的车根本没动。

这种现象称为“视觉诱发运动错觉”（vection）：眼睛看见旁边的车与自己错开，大脑一时把整个视野的流动解释成“我在移动”。直到固定的柱子、地面和停车线重新加入判断，错觉才消失。

在我们的内耳深处，除了有负责听声音的耳蜗，还藏着一套平时几乎感觉不到的前庭系统（vestibular system）。它不仅侦测头部运动，还帮助我们辨认重力方向，让身体移动时，眼睛仍能看清眼前的世界。

耳朵藏着物理实验室

每侧内耳都有三条半规管，分别位于大致互相垂直的三个平面，像一组微型三轴旋转传感器。头一转动，半规管便跟着转，但里面的液体却因为惯性稍稍“落后”。这种相对运动会推动管内的胶状结构，使毛细胞上的纤毛弯曲，机械运动就这样转化成神经信号，告诉大脑头正往哪个方向转、转得多快。

耳石是内耳中由碳酸钙结晶形成的微小颗粒，是人体感知平衡和空间位置的核心结构之一。（互联网）

在半规管附近，还有椭圆囊和球囊，合称“耳石器官”。它们的胶状层上附着着许多微小的碳酸钙结晶，称为耳石。如果说半规管有点像手机里的陀螺仪，耳石器官则更像加速度计和重力感应器。头一倾斜，重力会牵动耳石；车子突然加速，惯性也会让它们产生位移。我们的头骨里，原来藏着一座利用液体、重量和惯性测量运动的微型物理实验室。

有趣的是，耳石器官本身无法完全区分重力和直线加速度。同一份信号，既可能来自头向后仰，也可能来自身体向前加速。大脑必须同时参考半规管、眼睛及肌肉和关节传来的信息，才能判断究竟发生了什么。换句话说，连“我正站着不动”这样朴素的确信，也是大脑综合证据之后得出的结论。

晕车不是因为车开太快

为什么有些人坐别人的车容易晕，自己开车却没事？其中一个原因，是司机能够预测接下来的运动。看见前方的弯道，转动方向盘，在车身真正改变方向以前，大脑已经知道下一秒会发生什么，头部和身体也会做出微小调整。坐在后座低头看手机的乘客却不同，眼睛盯着相对稳定的屏幕，内耳却不断报告：正在转弯、加速、刹车。

晕动症（motion sickness）正是实际感觉与大脑预期之间出现“不匹配”。司机因为能够预测运动，通常比较不容易晕车，但并非绝对。

这也解释了为什么晕车时放下手机，抬头看看前方，往往会舒服一些。看见道路，大脑就多了一条与身体运动相符的视觉线索，也能提前预见下一个弯道。看窗外也有讲究：同样的车辆位移，近处栏杆在视野中飞速扫过，远处楼房和山峦却移动缓慢。因此，眺望远方通常比紧盯快速掠过的近景更舒服。

内耳也不是车速表。如果一辆车以恒定速度沿直线行驶，在没有窗外参照的情况下，我们很难单凭前庭系统判断它究竟开得多快。内耳主要感受的是加速度、转动和重力方向。因此，让人难受的通常不是“开得快”本身，而是反复的加速、刹车和转弯。

前庭功能受损或致视觉晃动

不过，如果在床上翻个身，房间突然猛烈旋转，那可能是另一回事：部分耳石脱落、误入半规管，头一改变姿势，结晶便在管内滚动，向大脑发出假的旋转信号。这就是俗称“耳石症”的良性阵发性位置性眩晕（BPPV），旋转感通常不到一分钟，确诊后可用埃普利复位法（Epley manoeuvre）等手法，借重力把结晶送回原位。但突然眩晕若伴随说话不清、重影、单侧无力，或严重站立不稳，应立即就医。

眼睛提供环境参照，内耳报告头部如何运动，肌肉、关节和脚底则不断传来身体姿势和地面压力的消息。大脑把这些信息拼在一起，再悄悄调整眼球、颈部、躯干和双腿的肌肉。这一切发生得太快，我们平时几乎感觉不到。

随着年龄增长，如果视力、脚底感觉、前庭功能和肌力同时减弱，原本能够互相补位的余地也会逐渐减少。白天熟悉的走道，到了光线昏暗的夜里，就可能突然变得难走。前庭功能受损的人，走路时甚至会觉得景物在跳动——旁人看见的是同一条街，他经历的却可能是一条晃动的街。但平衡能力并不意味着只能一路退化。对合适的患者，个性化的前庭康复（vestibular rehabilitation）可以通过视线稳定、头部运动和平衡训练，帮助神经系统重新学习如何利用剩下的线索。

从床边走到厨房，从组屋楼下走到咖啡店，我们每天完成无数次这样不起眼的移动。背后却是眼睛、耳朵、肌肉、神经与大脑不断交换信息，反复确认：我在哪里？地面在哪里？下一步该往哪里落脚？这套系统工作顺畅时，我们甚至忘了它的存在；一旦失灵，原本熟悉的几步路，也可能需要鼓起勇气完成。

所以下次看见有人下车很慢，或走路时扶着墙，我想自己会耐心多等一会儿。他正在努力稳住的，也许不只是身体，还有独自走出家门、走进人群，与别人再次相聚的信心。