2026年9月，开发Claude的美国Anthropic公司研究员考克森（Jacob Coxon）离职。据《连线》（Wired）顶尖科技媒体转引，他在X平台上写道：“开发AI的人由衷相信，它可能在2030年结束前毁灭人类。”这番话在网上广传。

这样的结局会发生吗？现有证据不足以断言，但也不能排除未来风险。2026年2月发布的《国际AI安全报告2026》指出（下文简称“二月报告”），现有AI（人工智能）尚不具备全面失控所需的完整能力。

不过，AI越界行为已非空想。2026年7月，OpenAI内部测试中的人工智能绕过隔离措施，入侵分享模型与数据的平台Hugging Face，影响了另一家公司的系统。这起被称为“七月事件”的事故，显示风险如何从测试环境走向现实，值得人们警惕。但研究模型的一次入侵，与能够长期掌控资源、阻止人类干预的系统，仍是两种不同程度的危险。

2023年DEF CON黑客与网络安全大会上，参与者测试AI聊天机器人的漏洞。（互联网）

为了得分而越界

OpenAI事件涉及的AI智能体（AI agent），能使用工具，分步骤完成任务。研究AI能力与风险的非营利机构METR与研究AI安全的非营利机构Redwood Research派员调查发现：智能体遇到难题时，通过未经批准的留言渠道交换信息，合作寻找欺骗或修改评分程序的方法，攻击行动由此发展。

这就好比考生解不出题，便研究怎样骗过评分程序，甚至潜入考务室。人类希望AI按规则解题，AI却把得分放在首位。古德哈特定律（Goodhart’s Law）提醒我们：一味追逐某项指标，指标便可能失去衡量表现的作用。

叫助手整理文件，通常也意味着不可擅删资料、泄露私人文件。目标对齐（alignment）研究的是怎样让AI完成任务时也守住这些要求。一项分数难以涵盖所有条件；检查系统时，既要看结果，也要看做法，以及人能否中途纠正。即使AI解题出色，还须知道它动用了哪些工具，出了差错能否及时叫停。

一次入侵不代表失控

一次网络入侵，距离人类再也无法控制AI仍很遥远。《国际AI安全报告2026》所说的全面失控，是系统超出人的有效控制，人要重新掌握局面极其困难，甚至不再可能。

报告指出，风险取决于系统的能力、违背人意的行为倾向，以及容许它造成影响的环境。只能答题的助手，与能操作账户的系统，出错后果不同。即使模型有相同能力，是否给它网络入口、账号和执行权限，也会改变它能造成的影响。

如果未来系统能长期执行任务、隐藏异常、阻碍人中止行动，偏差可能扩大。但要危及人类存亡，还须造成更广泛和难以制止的破坏。“七月事件”不能证明这种结局必然发生。“二月报告”只反映当时的状况，今后仍须按新证据重估。考克森的警告值得重视，预测也须经得起证据检验。

重要操作须人核准

系统越界时，谁能及时发现并介入？隔离环境可能有漏洞；持续监测异常，让人员有权暂停任务、撤回权限，才能在问题扩大前争取时间。此外，警讯也须有人跟进。

OpenAI表示，事后已隔离涉事模型，暂停部分训练，并加强网络隔离与监测。METR的调查没有评估这些措施的成效，漏洞是否补好也仍待检验。下一步须测试改进后的防线，不能把宣布整改当成风险消失。

新加坡三家政府机构与谷歌合作，在受控环境试验用智能体协助填写社会援助申请，希望减轻填表负担。报告把这项公共服务用途列为高风险、高效益，建议配上必要的防护后再推进。

系统有时会误把网页文字当成指令，如同助手读文件时听从夹在里面的陌生命令。这项试验也说明，单靠加强指示不够，还须限制权限、隔离运行；涉及个人资料或重要操作，须由人核准。核准者也要看懂系统准备做什么，才有机会发现差错。

安全措施须跟上研究进展

回看科学史，基因重组技术曾让科学家担心实验会产生危险生物。1974年，一批科学家呼吁自愿暂停部分实验，以便评估风险。次年的阿西洛马会议（Asilomar Conference）讨论按风险安排防护，随后形成实验指南。

安全措施须跟上研究进展。1974年的暂停着重预防未知风险；如今OpenAI的措施是在事故后补救。AI能迅速复制、更新、接上不同工具，因此防护也须持续调整。

考克森的忧虑提醒我们，要给安全研究留出时间。哪些系统可用，哪些须暂停，应根据测试和独立评估判断。我们希望AI省去繁琐，也要知道出了问题谁来处理，能否及时停下，才能用得放心。

小知识

做数学题时，先打草稿，分步计算，再检查答案。所谓AI推理模型（reasoning model），也称“思考型”模型，会在作答前花更多运算资源处理中间步骤，尝试拆解问题，比较解法和修正错误。但这不代表它具有人类意识。

这类模型可帮助智能体处理较复杂的规划。例如订行程时，可先理清日期和预算，再调用工具查航班，根据结果调整下一步。推理模型负责判断与规划，智能体系统则让它通过工具采取行动。

多花时间“思考”仍可能出错，展示的步骤也未必完整反映内部运算。判断它是否可靠，终究要看结果，而不能只凭解释是否流畅。