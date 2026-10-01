午后，从巴刹提着东西走回家，前面有两条路：一条笔直，阳光铺满人行道；另一条稍远，却有树荫。你会选哪一条？

这个选择不需要计算。走进树荫，肩膀上的灼热感减轻，脚步也愿意慢下来。我们或许叫不出那棵树的名字，却知道它在哪里。对于步行的人，一座城市的地图，除了道路和建筑，也可以由一片片阴凉组成。

树木究竟怎样使我们凉快？答案藏在阳光、水分，以及人体和环境交换热量的过程里。

树下路口体感温差有别

天气预报里的气温，不能完整描述一个人站在街头的感受。太阳直接照在身上，晒热的路面和墙壁也向周围发出热辐射。即使空气温度相近，站在无遮阴的路口和树冠下面，身体承受的热负荷仍可能不同。

树冠像一把有生命的阳伞，截住一部分阳光，也减少地面吸收的太阳能。树下的凉意，一部分来自身体少受了日晒，一部分来自周围表面没有那么热。因此，不能把“路面降温几度”直接说成“空气也降温几度”，更不能将两者当作人体感受的全部。

这提醒我们，看待城市绿化时，除了计算绿色面积，还应看看树荫落在哪里。草地和大树都可以在地图上涂成绿色，但如果目的是让等候过马路的人少晒太阳，它们的作用并不相同。

叶片里流动的水

树木的另一种降温本领，来自看不见的水分流动。

根从土壤吸收水，水沿着植物内部的输送组织到达叶片，再以水蒸气的形式，通过叶面上称为“气孔”的微小开口进入空气。这个过程叫“蒸腾”（transpiration）。植物蒸腾和土壤等表面的蒸发合起来，称为“蒸散”（evapotranspiration）。

液态水变成水蒸气，需要吸收能量。叶片中的水蒸发时，一部分能量便用于这种相变，而不是让叶片继续升温。遮阴与蒸散共同作用，帮助缓和树木周围的炎热。

我们常将树木比作天然冷气机，不过两者的工作方式不同。冷气机用电，把室内的热搬到室外；树木则通过遮阴和水分蒸发，改变附近的能量分配。它们都没有让热凭空消失。

把树木理解为一个有生命的系统，也就不难明白，降温效果不会始终一样。树种、土壤供水、日照和空气湿度，都会影响蒸腾。树根能否取得足够的水，与头顶的树荫同样值得关心。

树荫之外仍需通风

新加坡空气湿润，讨论降温时，不能漏掉湿度。

人体靠汗水蒸发散热，但空气湿度高时，汗水较难蒸发。衣服湿了，不代表身体已经有效地凉下来。这也是为什么气温并不是判断闷热的唯一依据。

对植物而言，高湿度同样会限制蒸腾。因此，热带城市的种树策略不只是把树冠排得越密越好。树木需要提供遮阴，街道也要保留空气流动的空间。如果浓密的植被阻挡了重要风道，部分降温收益就可能被削弱。

树木遮阴同时要保留风道，避免削弱降温效果。（档案照）

这并不是少种树的理由，而是要把树种在合适的地方。让树荫覆盖晒热的人行道，同时考虑建筑之间的风怎样穿过，才能把绿色真正变成行人的凉意。

新加坡—苏黎世联邦理工学院中心的“清凉新加坡（Cooling Singapore）”研究，正把气温、湿度、风和辐射放在一起，评估不同街区的户外热舒适。团队还利用城市气候数字模型，比较植被、建筑布局及路面材料等不同降温方案。规划者因而可以先在模型中检验，再决定怎样改善真实街道。

这类研究可以帮助我们找到日常路途中那些容易被忽略的地方：校门外等候孩子的位置，长者走向诊所的一段路，或午后没有遮阴的巴士站旁。一个城市不必处处同样凉，但可以先照顾最需要阴凉的人。

给树时间也给它们空间

新加坡街头的绿荫，有着长期种植与维护的历史。1963年，全国植树运动展开；1971年，年度植树日启动。国家公园局的历史记录显示，早期种植重视快速生长的遮阴树，后来再逐步增加开花和芳香树种，并把种植空间纳入道路与住宅发展的规划。

这些安排留下的，不只是好看的街景。在我看来，把树木放进日常生活的路线里，比把自然只留在周末才去的公园中，更能体现一座城市与树木相处的方式。

新加坡于2001年推行名木保育计划，保护具有自然、历史或文化价值的成熟树木。它们有的经历数十年，甚至更长岁月，才长成今天的模样。一棵新栽的幼树，代表未来的希望，却不能在明天就代替老树的树冠。

保留老树也需细心养护，包括定期检查、修剪、护根和结构支撑。（档案照）

当然，保留老树不等于任其生长。国家公园局为名木安排定期检查，并按需要修剪、覆盖护根材料或提供结构支撑。与树木一起生活，也包括这些细致而不显眼的照料。

我们衡量一棵树，可以记录树高、冠幅和它带来的降温效果。但还有一些价值，很难填进表格：有人习惯在这里等朋友，有人记得孩子曾在树下捡过落叶；一条路因为有了熟悉的树，也就不只是通往目的地的距离。

“前人种树，后人乘凉”，过去听来像一句劝人行善的话。放在今天的城市里，它也可以是一项具体的规划原则：给尚未长大的树留下空间，照顾已经为我们遮阴的树。

下次从巴刹回家，也许我会抬头认一认，究竟是哪棵树，让自己愿意多走那一小段路。