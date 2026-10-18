在新加坡炎热的午后，往饮料里加几块冰，再平常不过。杯里的冰会渐渐融化，南极深处的冰却能把感应器冻在原位，长年记录讯号。约一立方公里（cubic kilometre，km³）的天然冰体，成了一座寻找中微子（neutrino）的望远镜。冰里偶尔出现的微光，怎样帮助我们探查数千万光年外，被遮蔽的星系核心？

10月6日公布的2026年诺贝尔物理学奖授予出生于比利时的物理学家弗朗西斯·哈尔岑（Francis Halzen），表彰他在建设冰立方中微子天文台（IceCube）和发现宇宙高能中微子方面的贡献。

把望远镜埋进冰里

1988年，哈尔岑与同事提出利用南极州的深冰来探测中微子的构想。他后来曾用“可爱”形容早年的想法。中微子很少与物质碰撞，多数穿过仪器而不留下痕迹；纳入观测的冰越多，就越有机会捕捉到偶尔出现的讯号，长期观测则有帮于积累足够资料。