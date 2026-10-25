“遇事不懂搜一下”，早已是现代人离不开的生活日常。如今，AI正悄悄改写这个每天重复无数次的动作：搜索不再只是输入关键词、寻找网页，而是越来越直接地理解问题、整理资料，甚至给出一份可以马上使用的答案。

最直观的变化，已经出现在每日打交道的Google页面上。输入查询内容后，搜索结果顶部会先出现自动生成的AI Overviews，把原本分散在不同网页中的基础信息整理成重点，让人无需像从前一样逐个打开网页链接，便能快速掌握全貌。若想继续深挖，还可以顺着系统建议的问题追问，或进入AI Mode展开更完整的对话式搜索。

2026年谷歌在I/O大会宣布，对搜索框进行25年来幅度最大的一次改造，可以处理文字之外的其他输入方式，让AI理解内容后继续搜索。（互联网）

数据显示，截至2026年，AI Overviews月活跃用户已超过25亿。2026年谷歌在I/O大会宣布，对搜索框进行25年来幅度最大的一次改造：它不再只接受文字输入，也可以直接处理图片、视频和文件，让AI理解内容后再继续搜索。换句话说，未来的搜索入口正在从键盘走向声音、影像与现实环境。随着视觉搜索与AI眼镜的发展，或许有一天，我们连掏出手机都不必，只需抬起头，便能直接向眼前的世界提问。

从搜索到获得保姆级攻略

AI搜索真正改变的，不只是答案呈现方式，而是整套寻找信息的过程。过去准备一次东京旅行，往往要分开搜索天气、酒店、交通、景点和餐馆，再把零散资料一点点拼成自己的行程。现在，只需直接告诉AI：“11月带父母去东京五天，他们走不了太多路，喜欢建筑和咖啡，预算每人2500新元，帮我安排行程。”系统便会从这句话中理解多个隐藏条件，再分别检索天气、交通、酒店位置、景点营业时间、价格和用户评价，最后重新组织成一份可以直接使用的攻略。

这类搜索背后常用到“query fan-out”（查询扩展）的方式，也就是面对复杂问题时，系统会自动拆出多个相关子问题，再综合不同来源的结果。ChatGPT在研究购物喜好与决策时，也采用类似思路：与其让用户在十几个购物网站之间来回比较，不如先了解预算、用途和偏好，再从不同来源搜集资料，最后生成一份个人化购买指南。

这意味着搜索引擎正在从“图书馆索引”，变成“研究助理”。过去搜索最重要的任务是告诉你资料在哪里，而AI搜索则进一步替你完成阅读、比较、摘要，甚至初步判断。以后再问“哪台吸尘器适合我”，得到的可能不再是一篇“2026年十大吸尘器推荐”，而是系统根据你居住的户型、是否有宠物、预算价格等，直接筛出三台较合适的型号，并说明各自利弊，供你选择。人们真正需要学习的，是从“如何找到资料”，转向“如何把自己的需求说清楚”。

谷歌的AI Overviews采用“query fan-out”（查询扩展）模式，将信息点打包总结，一目了然。（互联网）

既然如此，是否意味着搜索框与搜索页面正在消失，开启AI搜索以后，网站就没人看了？目前还不能这么简单判断，搜索引擎一方面让AI直接生成答案，另一方面也不断强化AI搜索中的来源链接、相关文章和网站预览，希望把用户重新导向原始网页。Google称目前搜索引擎中的AI功能每周仍为外部网站带去数十亿次点击。但网页的角色确实在改变，以前网页本身就是用户目的地，以后它可能同时承担两个角色：一是给人看，二是作为AI生成答案的“知识原料”。

GEO争夺AI注意力

因此在AI搜索兴起之后，谁能先被AI“看到”，就意味着掌握了“吸引流量的密码”。过去20多年，SEO（Search Engine Optimization，搜索引擎优化）是一门很火的学问，标题里应该出现什么关键词，网页结构是否清晰，从哪些网站链接过来，怎样才能排到Google首页，形成了一整套庞大的互联网产业。点击网页排名越高，就越容易获得流量。

然而AI搜索，正在悄悄改变这套游戏规则。如果用户搜索“新加坡适合油性皮肤的防晒霜有哪些”，AI可能先阅读十几个网页，再直接整理成五个选项，用户不必打开原始网页。于是网站面对的问题从“怎样排第一”，变成“怎样进入AI的答案库”。

这也催生了近两年迅速受到关注的GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎优化）。它的目标不是单纯提高网页排名，而是让ChatGPT、Gemini、Perplexity等生成式系统更容易找到、理解和引用某个来源。研究者发现，AI搜索与传统搜索使用的排名逻辑不同。各个AI平台选择来源的方式差异很大，而且同一个问题只要换一种问法，引用结果都可能发生变化。

近两年生成式引擎优化GEO迅速受到关注，这是AI智能助手豆包生成的GEO一图注解。（互联网）

因此，未来品牌做网页可能出现一套新思路。与其反复堆叠热门关键词，不如把产品尺寸、价格、用途、测试结果、适用人群和限制条件写清楚，因为这些资料更容易被机器理解和比较。第三方媒体评测、专业机构引用和可靠数据也会变得更加重要，因为AI必须判断哪些来源值得相信。

未来一个品牌真正担心的，可能已经不是自己的Google排名掉了两位，而是有人问AI“最适合我的五个品牌有哪些”，回答中根本没有它。过去各方争夺的是人的注意力，在下一轮AI搜索竞争中，还要争夺机器的注意力。

AI眼镜让你“抬头问世界”

在软件方程式的改变之外，搜索硬件的研发生产也在提速。过去20多年，搜索有一个非常固定的动作：低头，拿出手机，输入问题。但随着AI眼镜进入市场，“搜索”的定义和动作可能又会彻底改变。眼下视觉搜索已经开始摆脱文字，Google Lens每月已有超过15亿次视觉搜索，AI Mode进一步可以把一张图片拆成多个物件同时辨认。Search Live则允许用户直接打开摄像头，一边看现实世界，一边与搜索引擎语音对话。AI眼镜把摄像头从“手里”搬到了“眼前”。近期新推出的Meta AI眼镜已不只是用来拍照和听音乐，用户可以直接说“Hey Meta”，让AI根据眼前所见回答问题。今年新增的WhatsApp摘要、信息回忆等功能，更进一步把搜索、通讯和日常助理功能搬到眼前。

戴上Meta AI眼镜，用户可以直接说“Hey Meta”，让AI根据眼前所见回答问题。（品牌提供）

Google全新搭载Gemini AI的语音智能眼镜，预计在2026年秋季登场，主打以语音与眼前环境互动，让用户无需频繁掏出手机，也能直接询问眼前事物、获取导航与即时资讯。随着Gemini进一步融入Android XR，这类装置正把AI搜索从屏幕带到现实世界，让“看到什么就问什么”成为新的检索方式。

Google搭载Gemini AI的语音智能眼镜，预计在2026年秋季登场。（取自品牌官网）

想象不久的将来，走到博物馆一幅画前，AI语音就开始直接介绍艺术背景。旅行时看到陌生建筑，“看一眼”就能直接获取资讯。到超市拿起两个牌子的橄榄油，“看一眼”就能让AI对比成分。看到家里养的植物叶子发黄，给AI看一眼就能“问诊”出了什么问题。实景搜索不再需要先把眼前的现实翻译成关键词，因为机器已经能够和人“看见同一件东西”。

未来五年，我们未必会完全告别手机，但“掏出手机再搜索”很可能不再是唯一入口。当AI能够看到周围环境、听懂问题，并立即调用、提供网络资料，人类第一次有可能真正做到那首闽南语歌里唱到的：“我问天，我问天”（当然是跟AI对话）。

AI检索五个提问窍门

AI搜索越强，越需要学会“怎样问”，分享几个检索小窍门试试看。

使用AI搜索，进一步了解“怎么问”才能事半功倍。（互联网）

第一招，把背景一起交代。与其说“推荐东京酒店”，不如说“11月带两名60多岁的长辈去东京，五晚预算1200新元，希望距离车站步行五分钟以内，不需要夜生活，优先考虑安静和交通”。AI不同于传统关键词搜索，最好多给限制条件，越精确越能减少无用答案。

第二招，要求AI先问你问题。例如准备买相机，可以说：“先不要推荐，先问我五个问题，弄清楚用途、预算和在意的功能。”AI大模型的购物研究本身就采用类似方式，通过追问预算、偏好和用途再开始比较，往往比直接索取“十大推荐”更有效。

第三招，让它展示比较过程，而不是只给结论。可以要求：“列出三个选项，用价格、优点、缺点、适合谁、信息来源五栏比较。”当判断依据摊在眼前，人比较容易发现AI有没有跳过重要条件。

第四招，主动寻找反方。问完“为什么值得买”，再追问“找出不推荐它的三个理由”。研究一个观点时，可以要求“分别找支持与反对这一说法的可靠来源”。这一步尤其重要，因为AI天然擅长把答案整理得顺畅，我们需要刻意制造一点“认知摩擦”。

第五招，重要资料要点回原始来源。价格、法律、医学建议、研究数字、活动日期都可能变化，AI摘要适合快速理解，却不等于原始资料本身。看到关键数字，不妨继续问：“这个数字来自哪里？给我原始报告。”