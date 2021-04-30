【在家当旅客•台南】刘若英 X 玛莎私房路线公开

在个性咖啡馆来份古早味扣肉饭，配以香醇的拿铁……你没看错， 这是五月天玛莎亲自带刘若英游台南，到访一家咖啡馆时点的美食。

玛莎日前以台南在地人的身份，充当“奶茶”刘若英的私人导游。两人穿梭巷弄，寻访私密景点的过程，摄制成两支视频，发布在互联网。

奶茶和玛莎在甜点店外“不期而遇”。（刘若英YouTube视频截图）

玛莎曾在台南念过两年书。他说在那里读书课业压力不大，小时候的休闲活动是赤脚在田里跑，到田里“控窑”（堆叠泥块）烤番薯、无忧无虑的生活让他至今很怀念。他坦言，虽然在台北成家立业多年，但回到台南才确确实实有回家的感觉。

到访过台南的读者应该知道，老房子可说是台南的特色。这些外观朴实、甚至不起眼的老宅，走进去往往内有乾坤。这次两人走访的地点当中，有不少是老房子。

玛莎扬言：“如果没到这些地方，你真的就白去台南啦！”

两人究竟走访了哪些景点？往下滑，看zaobao.sg为你做的整理。

1. 桑原商店

炸甜甜中间满满的法式奶油，罪恶又疗愈。（取自桑原商店面簿）

桑原商店布置得犹如日本昭和时代的街边小店，是IG打卡景点。

这家小吃店以甜品为号召，必点的有霜淇淋，以及中间挤满法式奶油的炸甜甜（长胖形甜甜圈）。

虽然这里只限外带，但记得留意店内铺上榻榻米的空间，仿佛走进日本人家中，非常可爱。

地址：台南市东区光华街122号

2. Kadoya喫茶店

各式各样的蛋糕和甜点，你最想品尝哪一个？（取自Kadoya面簿）

散发浓浓日式怀旧风情的Kadoya喫茶店，以日式甜点闻名。玻璃蛋糕柜里一排排精致的蛋糕，让人看了口水直流。

虽然点了一桌的蛋糕，玛莎偏却爱这里的烤布丁。“烤布丁很厉害”，而且还要敲碎上层的焦糖才吃。

地址：台南市东区树林街一段36号

3. 目栮选物店

各种器皿与小物，反映店家选物的品味。（取自目栮面簿）

猜猜看，谁一踏进目栮，就直呼“糟糕！”？

这家选物店贩售复古小物，以及日本职人手工制作的陶艺碗盘，手感温润，难怪奶茶一进店就“沦陷”。

玛莎认为，生活的美感是由很多微小的东西和细节堆积起来的。注重细节的奶茶，几乎每件物品都拿起来细细欣赏。当她走向柜台时，玛莎高兴地说：“太好了，有人要去结账了。”

地址：台南市中西区信义街59号

4. Paripari apt.

温柔的阳光，引人走进台南的慢生活。（取自Paripari apt.面簿）

还没踏进去，店外绿色瓷砖墙以及一整排木椅已十分吸睛，难怪是访客拍照打卡的胜地。玛莎和奶茶就坐在这里，畅聊童年回忆以及对“家”的想法。

Paripari apt.的一楼是选物店，二楼是咖啡馆，三楼则是民宿。衔接三层之间的阶梯，以磨石子铺面，每一个转角都让人仿佛走进“花样年华”电影里。

地址：台南市中西区忠义路二段158巷9号

5. 飞鸟古物店

店里的老东西，勾起刘若英的童年回忆。（刘若英YouTube视频截图）

顾名思义，飞鸟古物店是一家售卖古物的小店，从陶瓷器、木制品，到灯具、老时钟、玻璃罐杯等，应有尽有。

怀旧风历久弥新，是因为它能让人回味过往的美好，也能让不曾经历过那年代的人，感受到温暖与踏实。

刘若英触摸着店里老旧的樟木箱子，似曾相似的气味让她的回忆倒带。在平房里长大的奶茶指出，这里的老东西让她想起老家。她坦言，小时候不懂得欣赏家里的物品，后来房子拆了、长大后才学会珍惜。

地址：台南市中西区忠义路二段158巷62号

6. 窟仔Kula

拿铁配扣肉饭，会是怎样的滋味？（取自窟仔面簿及刘若英YouTube视频截图）

让玛莎赞不绝口、直呼“超香、夭寿”的焢肉饭（新加坡俗称扣肉饭），是这家窟仔Kula咖啡馆的人气美食。

只见奶茶尝了一口后愣了一下，立刻露出“惊为天人”的表情。

玛莎吃了几口后，也忍不住脱口而出：“这个超香的，夭寿！”他指出，拌入肉汁的米饭，配上腌萝卜和青葱，味道绝美。

地址：台南市中西区忠义路二段158巷13号1楼

7. 実実/十平

十平老屋整修前后大不同。（取自十平面簿）

実実/十平是藏在巷角里的低调建筑，実実是选物店，而十平zyuu tsubo是一家10坪的日本料理餐馆。

虽然十平只能容纳10人，并且不提供订位服务，但还是吸引不少人来这里候位，排排坐品尝著名的海鲜丼饭。

下次如果有机会来到这里，不妨仔细观察餐馆内的小细节，如吧台上方的藤编装饰、阁楼的老屋瓦片、包裹着藤外衣的热水壶、手写菜单等。

地址：台南市中西区忠义路二段158巷22号