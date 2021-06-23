【在家当旅客】不能出国？将世界10大花园引进家中

有没有发现，因为疫情的关系，很多人开始在家种花花草草？还有一些人，趁着不能出国，有时间和预算之际，开始装修房子。

在暂时不便出国的日子里，zaobao.sg与你分享如何将世界最受欢迎的10座花园“带进”家中。方法有两个：布置或粉刷时选择象征这些花园的的颜色、选购能代表花园的花卉布置家居，有“绿手指”（green fingers）的朋友甚至可尝试亲自栽种。

准备好了吗？跟随zaobao.sg走一趟花花世界！

英国伦敦Kew Gardens

（图/Roofing Megastore）

别眨眼，坐落于伦敦西南部的邱园（又称英国皇家植物园），拥有超过250年的历史！

从1759年王室庄园内的植物园，到如今对外开放、收入5万种植物的世界文化遗产，深受当地居民和外国旅客的欢迎。

除了观赏植物，徜徉于邱园内仿佛“环游世界”，除了能欣赏维多利亚时代玻璃钢建筑“棕榈屋”温室、园内最古老的建筑“邱宫”等，还能邂逅中国宝塔、日本门等。

植物：雪花莲（Snow drop）、竹子、洋甘菊

颜色：

荷兰Keukenhof Gardens

（图/Roofing Megastore）

荷兰库肯霍夫花园，被誉为世界上最美丽的花园的。每逢四五月春季，这里会有超过七百万花朵争妍斗丽，包括郁金香、康乃馨、玫瑰、胡姬、水仙花、风信子（hyacinth）等。

在荷兰文里，Keukenhof是厨房花园的意思。据知，这是因为15世界时，园内主要种植贵族厨房所需的草药和蔬菜，因而得名。

植物：风信子、水仙花、郁金香

颜色：

法国Versailles花园

（图/Roofing Megastore）

法国凡尔赛花园是热门景点凡尔赛宫（Palace of Versailles）的一部分，为典型的法国园林。园内有修剪整齐的草坪、花坛、雕塑，还有遍布花园各处的喷泉。

从远处欣赏这座花园，可从宫殿镜厅（Hall of Mirrors）中央的窗户望出去，一条直线从水岸花园一路延伸至远处的地平线。若想近距离领略花园的美景，可沿着园内小径散步，欣赏色彩斑斓的花圃、草坪上修建整齐的图案等。

植物：橘子树、黄杨树（Buxus ball）

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美国纽约植物园

（图/Roofing Megastore）

纽约植物园（New York Botanical Garden）创立于1891年。据知，1888年，其联合创办人、植物学家Nathaniel Lord Britton在英国度蜜月时到访了伦敦邱园，他的妻子于是建议将类似的概念带到纽约市。

纽约植物园收录了超过1万棵植物，院内著名的Peggy Rockefeller玫瑰园，每逢5月至10月之间，更能超过650种玫瑰的风采。

植物：百合、玫瑰、芦荟

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摩洛哥Majorelle花园

（图/Roofing Megastore）

来到摩洛哥马拉喀什（Marrakech）的马若雷勒（Majorelle）花园，不只能观赏园内的奇花异草，还能欣赏色彩斑斓的建筑，并参观两家博物馆。

马若雷勒花园原为法国艺术家Jacques Majorelle所有，但在主人逝世后年久失修。1980年代，法国著名设计师Yves Saint Laurent（YSL）发现了该花园，将它买下并重新整修。YSL于2008年癌逝后，骨灰就被撒在花园里。

植物：仙人掌类、棕榈类（palm）

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法国Monet花园

（图/Roofing Megastore）

位于法国吉维尼小镇（Giverny）的莫奈花园，是法国印象派大师莫奈（Monet）生活了43年的故居。他在43岁时搬到吉维尼，直到1926年逝世时一直居住在这里。

花园主要分为水园和花园两个部分。莫奈就是在这里完成了他著名的作品《睡莲》系列和《日本桥》系列。

植物：郁金香、莲花、牡丹

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英国威尔士Bodnant花园

（图/Roofing Megastore）

博德南特花园是英国威尔士（Wales）著名的观光景点。这里有个金莲花拱门，是院内最受欢迎的拍照打卡地点。

花园总让人想起春季赏花。这里有个很特别的冬季花园，里头有多种树木如桦树（birch）、各种灌木、山茶花等。

植物：金莲花、玫瑰、百合

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新加坡滨海湾花园

（图/Roofing Megastore）

走访了欧美，让我们把视线拉回亚洲。说到亚洲有名的花园，不能不提新加坡滨海湾花园。

园内的花穹在2015年打破健力士世界纪录，成为全球最大的玻璃温室。走出温室，高耸入云的擎天大树映入眼帘。若有机会在晚间到访，可别错过绚烂多彩的灯光秀。

植物：百合、绣球花、白鱼骨令箭（Fishbone cactus）

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东京新宿御苑

（图/Roofing Megastore）

新宿御苑在100年前是皇室庭园，内有日式、英国风景式，以及法国修整式共3种庭园。

每逢春季樱花盛开时，更成为当地人和旅客赏樱和野餐的热门地点。

植物：樱花、枫树、玫瑰、山茶花

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泰国芭堤雅Nong Nooch花园

（图/Roofing Megastore）

花园的主人买下这片位于芭堤雅（Pattaya）、占地2.4平方公里的土地时，原本想开发为果园，但后来决定种植热带植物，才形成现在我们见到的这座花园。

访客除了能参观园内的法国花园、意大利花园、石景园、仙人掌园，胡姬园等，还能到恐龙峡谷与恐龙合照、入住度假村或别墅。

植物：铁树、虎尾兰（Sansevieria）、凤梨科植物（Bromeliad）

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以上花园是英国屋顶公司Roofing Megastore，根据网民在Instagram上载的照片，总结得出的最受欢迎10座花园。该公司先挑选出超过30座世界著名的花园，再分析这些花园在Instagram的标签（hashtag）数据，最后按标签的数量多寡总结出这10座花园。