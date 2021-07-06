【在家当旅客 】你不认识的香港自然ASMR

在疫情笼罩的全球各地，大家都不时渴求喘气的空间。香港旅游发展局近日推出4支带有ASMR元素的视频，再次提醒你我放慢生活步伐，有机会的话，就到大自然里走一走，说不定会有意想不到的收获。

ASMR是“Autonomous sensory meridian response”的缩写。简单而言，是透过听觉、视觉、触觉触发各种感官反应。喜欢ASMR元素的人认为，观看这类视频，能让精神得到放松。

海浪声、船笛声、树叶婆娑起舞、竹签在签筒内碰撞出命运交响曲……zaobao.sg沿着这4支视频的拍摄场地，带大家寻访这些地方的打卡景点。

城门水塘

在城市里生长的小孩，鲜少机会接触大自然，城门水塘可说是带小朋友去市郊健行的入门级地点。

扶老携幼的访客或健行新手，可选择平缓的菠萝坝自然教育径。这条步道全程只有0.8公里长，会经过高大挺拔的白千层树，沿途若遇到三五成群的猴子，记得别喂食它们。

离开白千层树林，步行到城门水塘观景台，即可饱览环绕城门水塘的山景。

坪洲

到香港旅游怎少得了离岛一日游呢？从中环6号码头搭乘渡轮来到坪洲，体验“慢生活”的乐趣。

很难想象这座恬静的小岛，过去曾是工业重镇，汇集了柚木家具厂、牛皮厂、造船、纺织等30多种工业。

褪去了昔日繁华的衣裳，坪洲如今吸引想过慢生活的人以及艺术家定居。抵达坪洲码头后，可先到附近的永安街和永兴街逛逛特色小店，如让客人手绘瓷器的“超记瓷器”、周末营业的怀旧物品商店“陸日小店”、由牛皮纸厂改建的艺术村“秘密花园”等。

想亲近大自然，也可考虑登上95米高、可远眺青马大桥的手指山，或是到东湾海滩以及大利岛。

西贡

到西贡展开“上山下海”之旅吧！你可以到西贡东及西贡西郊野公园、香港联合国教科文组织世界地质公园走一走，再到白沙洲划皮艇、桥咀洲欣赏壮观的海蚀洞和火山岩，或是到被誉为香港最美的沙滩的浪茄湾，戏水和晒太阳。

西贡还有个秘密基地——盐田梓。300多年前，客家人在这里落地生根，制盐谋生。虽然盐业已式微，一群原住民在2000年回到这里，推动社区的复兴并保育盐田，让访客可以参观这个相信是香港最后一个盐田。

赤柱

赤柱是位于港岛南部的滨海区，据说这里以前有许多木棉树，当晨光撒在盛开的橘红色木棉花时，远看就像赤色的柱子，因而得名“赤柱”。

赤柱大街上有不少餐馆食肆，坐在室外用餐，颇有异国情调。用餐后，可到赤柱市集逛一逛。

这里也不乏历史景点，如曾是驻港英军办事处的美利楼。这栋维多利亚特色大楼，究竟是如何从中环迁移到赤柱？原来，在1998年，港府将美利楼的3000多块花岗岩从中环搬到赤柱现址重新建造。如今，美利楼汇集了餐馆和店铺，傍晚来此享用晚餐，还可欣赏晚霞映照在海上。

喜欢大自然的朋友，赤柱也有几个行山路线，如适合有经验徒步者的犀牛石及卫奕信径等。