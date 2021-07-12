没法出国，就一起“出岛”去！

不能随便出国玩，又不甘心把年假白白还给公司？不妨跟谢韵仪和她的好友李伟龄一起，快快乐乐“出岛”去！圣淘沙是个从小到大带给我们无限快乐的地方，现在我们就一起去看看这个欢乐之岛带给我们哪些新的惊喜。在玩乐的同时，别忘了疫情还没过去，要记得最多只能5人一起出游，并做好防护，遵守游乐设施的防疫规定。

享受年假有妙方！

洁净淳朴的海滩，精彩纷呈的景点，充满热带风情的岛屿景观，任何时候来到圣淘沙，都会被这里的欢乐气氛所感染。今天我们要带你去的是圣淘沙一些新鲜好玩的好去处。从海上的浮动乐园到极限探险公园，还有乘坐皮划艇，出海去垂钓，听起来是不是很诱人。你准备好了吗，现在就出发啦！

今晚睡在宁静的海湾

蓝天下，一艘艘白色的游艇安静地停泊在海湾，成为一道亮丽的风景线。这是电影中度假的画面吗？其实在圣淘沙，就藏着这样一个好地方。

ONE°15 Marina Sentosa Cove坐落在升涛湾(Sentosa Cove)的滨海码头，宁静迷人的风光让人误以为是身在国外的海滨度假胜地。

这家游艇俱乐部有26间客房，设计配合滨海码头的主题，面积介于41至160平方米，宽敞的空间特别适合一家大小居住。俱乐部内还有无边际泳池、SPA、儿童游乐场，大人小孩在这里都能各得其所，各得其乐。

出来度假，怎么能没有美酒和美食助兴？酒店内有好几家不错的酒吧和餐馆，比如曾经获奖的Wok 15º Kitchen、LATITUDE Bistro和Boaters’ Bar等。海湾美景当前，眼前的美食想必更加美味。

想象一下，在岛上玩乐了一天，晚上睡在这个宁静优美的海湾，心情该是多么舒适惬意啊。

ONE°15 Marina Sentosa Cove 游艇俱乐部

地址：11 Cove Drive, #01-01, Sentosa Cove, Singapore 098497

网址：https://one15marina.com/

电话：6305 6988

走！一起去水上乐园玩个够

来到圣淘沙，咱们一起玩水去！你知道吗？圣淘沙巴拉湾海滩上新建了一座巨大的水上浮动乐园HydroDash，这可是本地最大型的浮动综合游乐设施哦。各种滑梯、跳水关卡等你来挑战，还有海上蹦床和高台跳水！

这个全新的游乐项目分为 4个部分，其中第一级项目难度最低，适合5到6岁的儿童玩耍。7岁以上儿童及成人访客可以尽情探索第二至第四级项目。乐园中的项目，每一项都经过精心设计，环环相扣，让你越玩越上瘾。

烈日炎炎的午后，不妨约上几个好友，一起来水上乐园尽情玩乐，在湿漉漉的浮台上走动攀爬，一不小心落入水中来个清凉浴。在海上蹦床挥洒汗水，闯关挑战蛙人跳，或是直接从高台滑梯上溜入海里。这种畅快淋漓的玩法，是不是久违了？

你等不及要去大玩特玩了吗？要记得提前上网预约哦。如果打算要带小朋友去玩，就要特别留意，不满5岁或身高不到1米的孩童是不能进入乐园玩耍的，不要忘了哦。

HydroDash 水上浮动乐园

地址：Palawan Beach, Singapore 098498

网址：https://www.hydrodash.com.sg/

来来来，一起吃风漫游沙滩！

为你介绍一个在圣淘沙吃风，看风景的新法子！踏上外观炫酷的Segway思维车，一种双轮电动滑板车，不急不缓地行驶在西乐索或巴拉望海滩和周围的道路上，海风轻拂面庞，滨海风光尽收眼帘。你说，这种不花力气就能看风景的法子可好？

圣淘沙思维车®之旅自推出以来就颇受欢迎，只要年龄满10岁以上且身高超过1.05米，就可报名参加30分钟的沙滩游览行程。电动滑板车简单易操作，踩在踏板上，就能带你随心畅游。这种看风景的新法子，孩子们自然跃跃欲试，童心未泯的大人们也很乐于去尝试一番。

想象一下，你和三两好友，或是和家人一起报名参加，在导游的带领下，一边骑着滑板车看风景，一边说说笑笑，将是多么开心而难忘啊！现在就不妨上网查看行程选择。计划行程的时候，记得不要超过防疫人数限制哦！

Gogreen Segway® Eco Adventure 圣淘沙思维车®之旅

51 Siloso Beach Walk, Sentosa, Singapore 099001

网址：http://www.segwaytours.com.sg

电话： 6352 6754 / 9825 4066

去欧亚风餐厅大快朵颐

对爱吃的国人来说，“出岛”旅行怎能没有美食相伴？现在我们就带你去吃著名的欧亚风情美食。

说起欧亚族群的美食，你可能会想起热辣辣的魔鬼咖喱！的确，欧亚美食极具诱惑力。圣淘沙岛上的Quentin's 酒吧及餐厅就采用世代相传的烹饪秘籍制作极致美味，为你带来充满现代欧亚风情的用餐体验。

顾名思义，欧亚风味美食汇集欧亚两地特色，从火辣刺激的芥末醋辣咖喱到清爽温和的含肉桂、姜和洋葱的炖品，应有尽有，充满极致的异国情调。 在这里，你除了能品尝到葡式咖喱鸡等经典欧亚佳肴，还有机会尽情享受欧亚风情甜点的独特滋味。

另外值得一提的是，餐厅坐落在经过改建的殖民时期老建筑内，内部装修走黑白风路线，简洁高雅的设计与老建筑相得益彰，配上宁静的海岛环境，为你创造了完美的度假用餐环境。在享受美食的时候，要记得遵守防疫规定，保持安全距离。

Quentin's Bar and Restaurant

地址: 2 Gunner Lane, #01-08, Block 14 Mess Hall Sentosa, Singapore 099567

电话: 8817 6742

和明星们一起Selfie！

想不想在面簿或Instagram秀一秀跟孙燕姿和林俊杰的Selfie？那就别错过岛上的新加坡杜莎夫人蜡像馆！这虽然不是个新景点，但是这里几乎每年都会更换新的名人蜡像，所以不管之前你没有到访过这里，都一定会有新的发现哦！

杜莎夫人蜡像馆占地2500平方米，展出60多个名人蜡像，包括政治名人、运动健将、好莱坞明星，还有海内外歌手。蜡像馆划分成“新加坡精神”河之旅、万象之旅和漫威4D影院。

在疫情发生之前，参观者可触摸蜡像，馆内还提供各种不同道具及亮丽饰品，以便让游客拍出有趣好玩的照片。现在，因为疫情的关系，这些名人蜡像暂时只能看，不能摸，道具和饰品也暂停使用，但是你仍然能发挥创意，拍出和“名人们”的有趣合照。比如说假装与本地乒乓女将冯天薇一较高下，和潘厝港(Phua Chu Kang)搭档表演，或者打扮成巨星模样，与泰勒·史薇芙特一起同台献唱。赶紧准备好你的手机，来一次和明星们的近距离接触吧！另外，在漫威4D影院，你还跟可以跟着复仇者联盟来一段冒险，见到美国队长、钢铁侠等超级英雄。

Madame Tussauds杜莎夫人蜡像馆

地址：40 Imbiah Rd, Sentosa, Singapore 099700

电话：6715 4000

漫游小贴士

在风光怡人的圣淘沙，除了去餐馆和食阁享受美食，在沙滩或草坪上来场野餐，也是一大享受哦！

尝尝让人垂涎的美洲烤肉

Panamericana是一家充满美洲风情的餐厅，它坐落在圣淘沙高尔夫俱乐部。餐厅窗外便是绿油油的高尔夫球场草地与圣淘沙蔚蓝的海水，看着美景，心情都会沉静下来，忘却烦恼，只想享受眼前的美食美酒。

除了美景当前，“从农场到餐桌”是在Panamericana 用餐的另外一大特色。新鲜的食材被第一时间送往火炉进行烧烤，烤肉、海鲜、蔬菜都保持了原有的新鲜口感。除了新鲜，餐厅的菜肴给人的另外一个深刻印象就是菜品丰富。这里的菜肴品种非常之多，而且几乎每道菜都香味四溢，让人垂涎欲滴。

Panamericana 的肉食十分让人惊艳。酒吧小食Empanadas 看着像是我们平时吃的咖喱饺，但里面包着的却是羊肉，肉质非常鲜嫩多汁。烤肋眼牛肉和羊肉也非常受食客欢迎，南美风格的制作方式，把牛羊肉本来的鲜美展现得淋漓尽致。烤鳟鱼也是不错的选择，鱼是被盛上来以后才由服务生进行去骨，看到一整条鱼被拨开，里面鲜嫩的肉露出来，让人还没吃，就被这道美食深深迷住了。这里的烧烤蔬菜也值得一试，碳火烤出的特别香味是其他烹饪方式所无法媲美的。

来圣淘沙玩，不妨来这里体验一番“从农场到餐桌”的好滋味！

Panamericana 餐厅

地址: 27 Bukit Manis Rd, Sentosa Golf Club, Singapore 099892

网址: panamericana.sg

电话: 6253 8182

一起出海钓鱼去！

出海钓鱼，吹海风，看风景，这种度假方式，听起来就让人向往。想尝试一下吗？不妨约上几个好友，或和家人一起参加 Kayak Fishing Fever 主办的皮划艇钓鱼活动，体验难忘的海上垂钓之旅。

Kayak Fishing Fever 皮划艇钓鱼之旅共有三个行程，“The Playground ” 初级行程带你走进皮划艇钓鱼的奇妙世界，适合初学者参加。“Big Boat Small Boat” 初级和中级行程带你去繁忙的轮船航道，在停泊在海岸附近的大型船只周围垂钓，体验与众不同的垂钓乐趣。

“Sandy Shores”初级和中级行程则带你从圣淘沙丹戎沙滩出发，沿圣淘沙的三个沙滩的海岸线垂钓，在这条线上，你有机会钓到鹦鹉鱼和石斑鱼。如果你喜欢阳光和沙滩，这条路线就是为你而设计的。垂钓结束后，你还可以在丹戎海滩俱乐部悠闲地吃个午餐，然后继续在岛上闲逛，游玩。

参加这个皮划艇钓鱼行程，不但可以体验海上垂钓的乐趣，在面簿和Instagram上跟大家分享开心瞬间，还有机会把自己钓到的鱼儿拿回家烹煮，那味道肯定是非同一般，格外让人难忘吧！

Kayak Fishing Fever 皮划艇垂钓之旅

网址: Fever.sg

电话：8850 8501

电邮：max@fever.sg

飞越圣淘沙

来到圣淘沙飞龙探险公园，体验绝无仅有的惊险刺激。MegaZip、MegaJump、MegaClimb和MegaBounce四个户外项目各有各精彩。

MegaZip拥有一条长达450米的高空滑索，带你从75米的高空急速下滑，飞越热带丛林，从英比亚山顶一路滑行到西乐索海滩，沿途自然美景美不胜收。MegaJump 带你体验如跳伞和蹦极般自由落体运动的刺激。想象一下从15米高台一跃而下，畅享风儿呼啸而过的那种快感。想玩点不太一样的，那不妨试试结合了高空绳网、梯子、高空滑索于一体的MegaClimb，体验一下“步步惊心”的感觉。

最后要为大家介绍的是超级蹦床- MegaBounce，它的弹力绳能够让你在空中直窜8米之高，带你体验挑战地心引力的快感。这项活动可说是老少皆宜，从6岁到65岁各年龄段人士，都能在蹦床上弹跳、翻转，玩个不亦乐乎。

这么多精彩的探险游戏，你还在等什么？快点到飞龙探险公园一试身手吧！在公园游玩，要记得避开拥挤人群，保持安全距离哦！

Mega Adventure Park飞龙探险公园

地址： 10A Siloso Beach Walk, Singapore 099008

网址：http://sg.megaadventure.com

私密好去处

你知道吗？

圣淘沙打卡拍照地

在西乐索炮台天空步道登高望远，周围美景尽收眼底。

夕阳下，圣淘沙沙滩别具一番迷人风光。

在圣淘沙的历史缩影-西乐索炮台留下身影。

【本文由新加坡旅游局和新加坡报业控股呈献】