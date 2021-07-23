【在家当旅客】到金三角奢华露营 来一场零科技假期

经历过曲折颠簸的路途，你或许会发现，得来不易的东西，更会铭记于心，就像在人生道路上披荆斩棘所收获的成功与失败一样。

从泰国的清莱国际机场驱车前往金三角，再坐上长尾船，沿着湄公河和其支流洛克河（Ruak River），风尘仆仆抵达被大自然围绕的酒店。这时候，你的脑海里或许一闪而过金三角恶名昭彰的过去，但你也可以丢掉历史包袱，拥抱眼前的一片片绿意。

被大自然围绕的金三角四季帐篷酒店。（Ken Seet摄，图/Four Seasons）

进入正题之前，还是要说一下金三角。金三角（Golden Triangle）是泰国、缅甸（Myanmar）和老挝（Laos）的交界地带，总面积约15至20万平方公里，过去曾是罂粟（opium poppy）盛产的地方。

在这个层峦叠嶂之地，隐藏着一个适合暂时与外界隔绝的奢华露营酒店——泰国金三角四季帐篷酒店（Four Seasons Tented Camp Golden Triangle）。以后如果有机会来到此地，何不趁着机会参与各种大自然活动，将手机和笔电抛开，来个短暂的“科技排毒”（digital detox）。准备好了吗？随zaobao.sg一起去了解，短暂戒掉科技时能做些什么！

跟着当地人捕鱼去

在洛克河体验传统的捕鱼方式。（图/Four Seasons）

不用钓竿也能“钓鱼”！没错，当地人传承祖先的智慧，数千年来都用竹篓等传统方式在湄公河捕鱼。

入住金三角四季帐篷酒店的客人，可跟团坐上长尾船，在泰缅边界的洛克河游船河，与渔夫一起体验古老的捕鱼方式。

骑车“翻山越岭”

骑着脚踏车悠悠穿过稻田。（图/Four Seasons）

骑着脚踏车悠悠穿过稻田，稻草随风温柔起舞……仿佛来自电影的情节，也能在现实生活中上演。

喜欢骑脚车的旅客可参加骑行团，在导游的带领下，骑行探索大自然。行程包括几个具挑战性的山坡，途中还会经过稻田、凤梨园、橡胶园以及柚木林，幸运的话还能一窥农夫劳作的过程。

探访 美斯乐 乌龙茶园

美斯乐的高海拔和凉爽气候适合种植乌龙茶。（图/Four Seasons）

美斯乐是泰国北部清莱山区一个华人聚居的村落，聚居了当年国民党第93师的后裔。有人称它为“小瑞士”，也有人说这里是泰国的“云南村”。

这里高海拔凉爽的气候及肥沃的土壤，造就了我们今天看到的数个茶园，所生产的乌龙茶还曾得过奖呢。

河畔野餐烤肉

夕阳西下时分在秘密基地，享用酒店厨师准备的烤肉晚餐。（图/Four Seasons）

在户外探险了半天或一整天，是时候歇一歇脚。带着酒店准备的泰式或西式小吃，在洛克河边野餐，度过午后悠闲时光。

夕阳西下时分，乘坐四轮驱动车到秘密基地，享用酒店厨师准备的烤肉晚餐，以及精心调制的野营风情鸡尾酒。