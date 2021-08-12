【在家当旅客】骑行漫游台湾

在过去一年里，新加坡可说是爆发全民骑行风。即使你没卷入其中，也应该认识喜欢在周末骑脚踏车出游的朋友。

在骑行文化盛行的台湾，多年前早已掀起骑单车环岛旅行。台湾电影《练习曲》有句经典台词“有些事现在不做，一辈子都不会做了”，更是激励许多人踏出舒适圈，挑战一直想做的环岛行。

台湾电影《练习曲》讲述一名大学应届毕业生，独自展开单车环岛之旅。（图/互联网）

假以时日，当我们可以在较少阻扰的情况下出国，或许可以考虑到台湾骑行。趁着今年是台湾的“自行车旅游年”，让我们一起来看看台湾有哪些骑行路线！

轻松骑行1：台中日月潭

行程：30公里

挑战指数：适合亲子同游，部分路线上下起伏

日月潭被美国CNNGO选为全球10大最美的自行车道之一。（图/台湾观光局日月潭国家风景区官网）

台中日月潭环湖路线行程长约30公里，适合一家大小骑行。这条路线景色宜人，被美国CNNGO选为全球10大最美的自行车道之一。

建议清晨出发，欣赏湖光山色，享受微风吹拂脸庞。途经文武庙时，可在庙前的小平台休息片刻。骑过日月潭缆车站后，来到伊达邵，可在这里享用邵族美食午餐。

日月潭环湖路线其他景点包括慈恩塔、玄奘寺、水社坝等，沿途上下起伏，记得量力而为，累了稍作休息再出发。

轻松骑行2：台东池上伯朗大道

行程：2.2公里

挑战指数：路面平坦，适合亲子同游

在乡间小路骑行，让人感觉心旷神怡。（图/台东观光旅游网）

以前常去台湾的朋友，对池上伯朗大道应该不会感到陌生吧。这条因金城武在此拍摄广告而声名大噪的田园小路，全长2.2公里。一望无际的稻田，找不到煞风景的电线杆。

平坦的路面，很适合亲子同游以及想轻松享受骑行乐的朋友。在这里骑着自行车，呼吸新鲜空气，让人暂时忘掉烦恼。

你可以从台东火车站或池上火车站搭巴士到伯朗大道，并在附近租脚车。如果不介意骑长一点的路程，可在池上火车站附近租脚踏车，沿着全长17.6公里的池上环圳自行车道骑到伯朗大道。

挑战极限1：台湾“登山王”路线

行程：128公里

挑战指数：适合有长途骑行经验者

骑车经过壮阔的太鲁阁。（图/中华民国自行车骑士协会面簿）

都说是“登山王”路线了，没什么长途骑车经验的朋友，可别贸贸然尝试。

从花莲七星潭海拔0公尺，沿着台湾中部横贯公路穿越太鲁阁，一路105公里挺近，直上台湾公路3275公尺最高点——武岭。

这条路线也可从花莲火车站出发，全长128公里，适合有长途骑行经验者。行程建议分3天进行，第一天会经过山景壮阔的太鲁阁，第二天开始爬坡挑战，第三天途经合欢山之后，一路向上到武岭！

挑战极限2：环岛1号线

行程：960.8公里

挑战指数：适合有长途骑行经验者

环岛1号线可顺时针或逆时针骑行。（图/台湾自行车旅游网）

环岛1号线全长960.8公里，沿线每隔约20公里就有补给站。环岛一圈需9天左右，可顺时针或逆时针骑行。

沿途会经过大家熟悉的台北、台中、台南和高雄。其他亮点包括：每年主办妈祖绕境的台中大甲镇澜宫、彰化田尾的花卉公路、阿里山森林铁路的起点嘉义，以及能欣赏太平洋绮丽风光的台湾东海岸。

看似不可能的任务？出发前做好规划，参考别人的骑行心得，或许就不会那么畏惧。

顺利抵达终点时，或许你会发现，过程中累积的点点滴滴会成为一辈子难忘的回忆，并庆幸自己当初勇敢骑出第一步，因为：