【在家当旅客】用味蕾探索挪威

Kjøttkaker炖肉丸、Klippfisk咸鳕鱼干、Fiskesuppe奶油鱼汤……要在新加坡品尝这些挪威菜，或许相当困难。但有一种来自挪威的食材，能轻易在本地超市和巴刹买得到，让你在家中也能复制一点挪威菜的滋味，用味蕾探索挪威！

这个食材就是——挪威三文鱼。

挪威是全球最大的养殖三文鱼生产商，它在去年出口了101万吨、总值近11亿新元的三文鱼。新加坡市面上可购得的三文鱼，主要来自挪威、智利（Chile）以及新西兰。

油脂使三文鱼的味道更丰腴饱满。（图/Unsplash）

简单调味已美味

来自挪威的Sigrid分享的三文鱼奶油宽面食谱，特别在沙拉里添加挪威人盛夏爱吃的西瓜。（视频截图）

三文鱼富含Omega-3脂肪酸，丰富的油脂使鱼肉的味道更丰腴饱满。即使不是烹饪高手，只需简单加点盐和黑胡椒调味再拿去煎，已相当美味。

新加坡的挪威文化中心日前举办一系列线上烹饪示范，跟国人分享挪威三味鱼食谱。该中心国际艺术总监、挪威艺术家Sigrid Maria Inderberg示范的菜肴是三文鱼奶油宽面（Salmon Tagliatelle）。她同时为这道面食准备了开胃的沙拉，里头除了沙拉叶，还添加西瓜。Sigrid指出，在沙拉里加西瓜是很“挪威”的吃法，在盛夏尤其普遍。

让我们一起来看这道菜怎么制作！

三文鱼奶油宽面

宽面材料

三文鱼块 200克

意大利宽面（Tagliatelle）200克

烹饪用奶油 400毫升

柠檬汁 适量

蒜末 适量

牛油 适量

橄榄油 适量

黑胡椒 少许

盐 少许

沙拉材料

生菜或任何沙拉叶 适量

黄瓜 半条，切丁

甜椒 半个，去籽切条

樱桃番茄 4个，切半

红洋葱 1/4个，切丝

沙拉酱材料

特级初榨橄榄油 半杯

醋 3汤匙（意大利香醋、红酒醋或白酒醋）

第戎芥末酱（Dijon mustard）1汤匙

蜂蜜或枫糖浆 1汤匙

海盐 少许

现磨黑胡椒 少许

方法