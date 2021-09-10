【在家当旅客】用味蕾探索挪威

Kjøttkaker炖肉丸、Klippfisk咸鳕鱼干、Fiskesuppe奶油鱼汤……要在新加坡品尝这些挪威菜，或许相当困难。但有一种来自挪威的食材，能轻易在本地超市和巴刹买得到，让你在家中也能复制一点挪威菜的滋味，用味蕾探索挪威！
这个食材就是——挪威三文鱼。
挪威是全球最大的养殖三文鱼生产商，它在去年出口了101万吨、总值近11亿新元的三文鱼。新加坡市面上可购得的三文鱼，主要来自挪威、智利（Chile）以及新西兰。
简单调味已美味
三文鱼富含Omega-3脂肪酸，丰富的油脂使鱼肉的味道更丰腴饱满。即使不是烹饪高手，只需简单加点盐和黑胡椒调味再拿去煎，已相当美味。
新加坡的挪威文化中心日前举办一系列线上烹饪示范，跟国人分享挪威三味鱼食谱。该中心国际艺术总监、挪威艺术家Sigrid Maria Inderberg示范的菜肴是三文鱼奶油宽面（Salmon Tagliatelle）。她同时为这道面食准备了开胃的沙拉，里头除了沙拉叶，还添加西瓜。Sigrid指出，在沙拉里加西瓜是很“挪威”的吃法，在盛夏尤其普遍。
让我们一起来看这道菜怎么制作！
三文鱼奶油宽面
宽面材料
- 三文鱼块 200克
- 意大利宽面（Tagliatelle）200克
- 烹饪用奶油 400毫升
- 柠檬汁 适量
- 蒜末 适量
- 牛油 适量
- 橄榄油 适量
- 黑胡椒 少许
- 盐 少许
沙拉材料
- 生菜或任何沙拉叶 适量
- 黄瓜 半条，切丁
- 甜椒 半个，去籽切条
- 樱桃番茄 4个，切半
- 红洋葱 1/4个，切丝
沙拉酱材料
- 特级初榨橄榄油 半杯
- 醋 3汤匙（意大利香醋、红酒醋或白酒醋）
- 第戎芥末酱（Dijon mustard）1汤匙
- 蜂蜜或枫糖浆 1汤匙
- 海盐 少许
- 现磨黑胡椒 少许
方法
- 加热橄榄油及牛油，将三文鱼块煎至大约1/3熟，翻面，将另一面煎熟。捞起备用。
- 制作沙拉酱：将橄榄油、醋和芥末酱搅拌均匀。加入蜂蜜，以及少许海盐和黑胡椒调味。
- 将意大利宽面煮熟，捞起备用。
- 制作奶油酱：将烹饪用奶油和蒜末倒入锅中，中火加热。边搅拌边加热奶油酱，直到酱汁变浓稠。起锅前，挤入适量柠檬汁、海盐和黑胡椒调味。
- 混合所有沙拉材料，再拌入沙拉酱。
- 将宽面和三文鱼依序放在盘子上，倒入适量奶油酱。沙拉可放在一旁一起享用。