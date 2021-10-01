【在家当旅客】香港西九龙文艺之旅

一说到香港这颗东方之珠，大家都会联想到什么呢？港式点心、古惑仔，还是谈不拢的旅游泡泡？在暂时不便出国的日子里，zaobao.sg为你整理了5个香港西九龙地区的景点，让你在家也能感受当地的艺术与文化！

西九龙地区覆盖范围。（图/香港旅游发展局）

西九龙地区范围覆盖油麻地、佐敦和西九文化区一带。油麻地与佐敦有不少历史建筑、老字号，以及传统工艺。

M+ 博物馆

从港岛区放眼望去的M+博物馆。（图/香港旅游发展局）

M+ 博物馆被称为“西九文化区的灵魂”，是亚洲首间全球当代的视觉文化博物馆。M+博物馆预计在2021年11月12日正式开幕。

M+大楼内的展览空间。（图/香港旅游发展局）

M+大楼內有1万7千平方公尺的展览空间，还有3间电影院、学舍、博物馆、商店、咖啡馆、多媒体中心等。平台上盖的大楼则设有博物馆研究中心、办公室和各种餐厅。

M+线上博物馆。（截取自M+博物馆官网）

为了满足公众对艺术的的好奇心，M+在官网上举办线上博物馆。线上博物馆的收藏品超过6000样，每一幅画都附有画家的姓名及背景，许多公众在家也能“参观”博物馆。

地址：西九文化区博物馆道38号M+大楼

东南楼 PICKY咖啡厅

装潢华丽的咖啡馆深受当地人欢迎。（图/香港旅游发展局）

东南楼是一家综合艺术和历史的酒店，5楼是装潢华丽的咖啡馆PICKY。走到阳台，便能将周围的唐楼景观一览无遗。

PICKY咖啡馆的茶饮包装精致。（图/香港旅游发展局）

PICKY咖啡馆贩卖一系列的冷萃茶饮和咖啡。饮品包装精致，适合文青们前来拍照、打卡！

地址：油麻地砵兰街68号东南楼艺术酒店5楼

Ozone

Ozone酒吧位于环球贸易广场118楼。（图/香港旅游发展局）

Ozone酒吧坐落于The Ritz-Carlton Hotel（丽思卡尔顿酒店），是全球海拔最高的酒吧。落地窗外的风景与酒吧内的灯光搭配，宛如在云端饮酒，别有风味。

Ozone酒吧装潢具有现代感。（图/香港旅游发展局）

Ozone酒吧内的灯光美、气氛佳，还有现场DJ为大家配乐。酒吧的环境受到多数年轻人的喜爱。

地址：柯士甸道西1号环球贸易广场丽思卡尔顿酒店118楼

The Muse

艺廊展现来自世界各地的作品。（图/香港旅游发展局）

The Muse位于西九龙的Hotel Stage（登台酒店）。里面的集酒窖、艺廊和文化书店于一身，处处可见艺术元素。艺廊除了展出各种作品，还为表演艺术提供舞台。

书店摆着各式各样的书籍。（图/香港旅游发展局）

艺廊的书店陈列来自世界各地的书籍，包括文化、艺术、设计、生活品味、摄影等。旅客能谈书论道，体会文化气息。

地址：佐敦志和街1号地库一层

FAM囍公馆

FAM囍公馆的室内装潢华丽。（图/香港旅游发展局）

FAM囍公馆坐落在西九龙文化区的艺术公园里。餐厅融合了中式菜肴、艺术与音乐3大元素。公馆有超过6000平方的露天空间，和亮丽的灯光布置。

FAM囍公馆的精致餐点受到许多游客的喜爱。（图/香港旅游发展局）

FAM囍公馆将现代文化与中式料理结合在一起。明亮的室内配色加上精致的餐点，是拍照打卡的不错选择。

地址：西九文化区博物馆道22号地下1至3号铺

西九龙地区结合了艺术与文化的元素，让整个区域充满了文艺的气息。待疫情结束时，大家不妨一起去西九龙游玩吧！