【在家当旅客】日式铁道情怀

提到日本铁道，你想到的是什么？

人头攒动的车站、整洁有序的车厢、效率极佳的发车时间，种类琳琅满目的便当、抑或光影斑驳的窗外美景？无论是以上哪一点，可以确定的是铁路在日本旅行中始终扮演着密不可分的角色，甚至已融入成为一种独特情怀。

许久未到日本的你，是否也开始想念日本的铁道了呢？

尽管日本尚未被新加坡纳入旅游走廊计划，但庆幸的是利用现代科技可让我们一解对日本的想念。由日本铁路咖啡馆（JAPAN RAIL CAFE）举办，2021年“日本铁道展 - 虚拟日本之旅”（The Japan Rail Fair 2021 - A Virtual Trip to Japan）将于10月16日、17日及23日线上进行。

12个直播活动横跨日本7个点，包括秋田、鹿儿岛、神奈川、青森、东京、福岛及和歌山，带你体验秋季的美食、景色与文化。除了免费线上“旅游”参与抽奖赢取飞往日本的机票，你还可以付费参加指定活动，获得礼品。

在家也可以安心“搭上”思念已久的日本铁道，为期3天的活动有哪些好玩的？一起来看看。

在地人带路

极具特色的八户仙贝汤。（图/青森县）

八户（Hachinohe）是日本本州岛东北部港市，位于青森县东南端，临太平洋。

通过英语直播，最熟悉八户站的列车长及工作人员将会讲述车站的文化历史，跟随他们的脚步走进郊区感受怡人风景。体验海鲜烧烤、当地独有的八户仙贝汤后，再到种差海岸以清酒干杯，享受自然的美好。

此活动为付费活动，主办方会将礼品（清酒）直接送上府。届时，你可以和车长、工作人员一起线上干一杯！

体验一日车长

福岛悠然自在的乡间景色。（图/JR东日本福岛站）

铁道迷福利！“一日车长”活动让你有特权“坐”在车长的位置，一探车长的工作环境，车长还会传授几招“开车”诀窍。

穿过隧道，途径稻田、绿地，你可以直接从驾驶座验收福岛近郊美不胜收的“第一手”风景。

攻略东京车站

东京车站自1914年开幕至今，已有107年历史。（图/日本铁路咖啡馆）

这个直播当中，你可以透过主持人了解全日本最大规模的东京车站。赶紧准备好纸和笔，将车站的美食、购物、历史等记下来吧，假以时日一定会派上用场！

更多的铁道旅游法

别具特色的四季岛号列车。（图/东日本旅客铁道）

透过各种有趣的观光列车、豪华列车等体验日本西部、九州等地的美景。

Saphir踊子号列车车厢内部。（图/东日本旅客铁道）

这是日本铁道咖啡馆第二年主办“虚拟日本之旅”。他们也把去年部分活动的视频，上载到互联网上，让有向往去日本旅行的人“解解馋”！

全日本一半的柚子产自于告知县，究竟这片土地背后到底有什么秘密？

到位于静冈县乡间的茶馆边看枫叶边品茶

2021年日本铁道展 - 虚拟日本之旅（The Japan Rail Fair 2021 - A Virtual Trip to Japan）

日期：2021年10月16日至17日 & 23日

费用：免费或付费

详情：请至THE JAPAN RAIL FAIR 官网 或 面簿 查询