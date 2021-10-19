出走新加坡 疫情下游德国

“久违了，自由！”

这是20个月没出国旅行的财务服务顾问谢顺发，在抵达德国慕尼黑机场时，兴奋地对身边友人说的话。

谢顺发抓住夏季的尾巴，踏上一个月德国自由行。（图/谢顺发提供）

谢顺发接受zaobao.sg记者电邮访问时指出，这趟德国之旅不只是出国玩而已。他坦言，待在新加坡将近2年，让他觉得倦怠，几乎整个人被掏空。

谢顺发一指“撑起”柏林压力山大广场的“世界时钟”。（图/谢顺发提供）

“我不希望我的精神或肢体健康受到影响。”他于是做了决定，在疫情当下出国旅游，松懈身心。

新加坡和德国在9月8日正式启动双向的旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）。已完成疫苗接种的旅客到访德国或新加坡时，不必履行居家通知，但必须完成指定的聚合酶链式反应（PCR）拭子检测。

谢顺发利用VTL的便利，在9月26日从新加坡飞抵德国，展开为期一个月的自由行。疫情当下出游，他并非不无担忧。早在VTL宣布前，他已有计划出国，但最后还是决定完成疫苗接种后才到德国，“有了疫苗的保护，让我更无后顾之忧”。

他说：“我知道德国人普遍上都遵守防疫条例，而且德国拥有欧洲最好的医疗系统之一。”

精通德语的的谢顺发，曾在一家德国公司的新加坡办事处任职近3年，对德国文化有一定认识。

谢顺发过去几乎每年都会到德国旅游。图背景为柏林大教堂。（图/谢顺发提供）

德国旅游贴士

为了到德国旅游，谢顺发做足了功课，包括了解各州的口罩条例等。在zaobao.sg的邀请下，他分享了出游德国的贴士，让有兴趣到那里旅行的国人参考：

带足医用口罩（surgical mask）（注：在德国购买更昂贵）

带几个N95口罩（以免德国提升防疫级别）

选购将冠病纳入承保范围的旅游保险（建议至少3万欧元）

到 Notαrise网站 申请疫苗接种证明，并将相关证书下载进手机里

预订酒店或Airbnb时，尽可能选择可免费取消预订的地点（一些酒店甚至允许旅客入住时才付费）

如果你也计划到德国自由行，zaobao.sg为你整理了纽伦堡（Nuremberg）、慕尼黑（Munich）及法兰克福（Frankfurt）这3座城市的特色景点。现在就让我们一起来趟“德国之旅”吧！

纽伦堡圣诞市集

纽伦堡圣诞市集是许多德国人必逛的市集。（图/Pixabay）

纽伦堡圣诞市集（Nuremberg Christkindlesmarkt）是德国最古老、著名的圣诞市集之一。圣诞市集是在圣诞节来临前一个月开始举行，目的是为了让人们准备过冬用的东西。纽伦堡圣诞市集的街道上贩卖各种食物、饮料、圣诞树装饰挂件和其他应季商品等。

香肠是纽伦堡圣诞市集最出名的小吃。（取自Christkindlesmarkt官网）

纽伦堡圣诞市集的特色包括手工艺品、姜饼以及德国小吃。其中，最出名的就是拥有700多年历史的纽伦堡传统香肠。纽伦堡香肠深受旅客的欢迎，是当地处处可见的民间美食。

纽伦堡 圣伊撒伯尔教堂

圣伊撒伯尔教堂的历史可追溯至1235年。（图/Magnus Gertkemper摄)

纽伦堡有3座著名的大教堂——圣劳伦斯教堂（St. Lorenz）、圣塞巴尔德教堂（St. Sebald）和圣母教堂（Frauenkirche）。这次要介绍的，是较少旅客到访的圣伊撒伯尔教堂（St. Elizabeth Church）。

圣伊撒伯尔是一座古老且具有丰富历史的教堂，历史可追溯至1235年。

这座教堂是纽伦堡为数不多的古典建筑之一。教堂里有40根大理石柱子将大厅和内部入口分隔开来。圆形大厅上有十二座巨大的使徒雕像，是一个庄严崇高的建筑。

慕尼黑 玛利亚广场

被列为慕尼黑十大名胜地之一的玛利亚广场。（图/谢顺发摄）

玛利亚广场（Marienplatz）坐落在慕尼黑的市中心，每年都会吸引数百万游客前来观光。玛利亚广场有着浓厚的历史与文化气息，是那里最大、最主要的广场。

广场正中心的圣母玛利亚雕像，是慕尼黑的法定古迹之一。（图/Pixabay）

玛利亚广场的正中心有一个玛利亚圆柱（Mariensaule），建立于1638年。圆柱是为了庆贺德国脱离瑞典的统治而立。圆柱的顶端有一个金色的圣母玛丽亚雕像。玛丽亚雕像左持权杖，右抱圣婴，是慕尼黑的守护神。

玛丽亚广场周围开设了许多商店和餐厅，广场下设有慕尼黑地铁和快轨车站，是市中心重要的交通枢纽。

慕尼黑谷物市场

谷物市场是当地最受欢迎的露天市场。（图/Pixabay）

慕尼黑谷物市场（Viktualienmarkt）占地22,000平方米，是当地最大的露天市场。谷物市场有超过140个摊位出售鲜花、进口水果、调味品、芝士、鱼、鲜花等。

在19世纪初，慕尼黑玛丽亚广场原本是市场。因为面积太小，当时的国王便决定扩大面积。这渐渐地形成了谷物市场的样子，之后发展成现在慕尼黑最大的谷物市场。

慕尼黑艾斯巴赫河

艾斯巴赫河是当地知名景点，许多游客前去打卡。（图/Pixabay）

慕尼黑艾斯巴赫河（Eisbach） 是一条长达2公里的人造河，是伊萨尔河（Isar）的一条支流。

自1972年以来，无论冬季还是夏天，都有冲浪者跳进河道里冲浪，引来人群聚集在桥上观看冲浪表演和比赛。在经历了无数次的官方禁令和争吵，艾斯巴赫河已正式成为受到立法保护的冲浪地带。

法兰克福铁桥

横跨美茵河的法兰克福铁桥。（图/Pixabay）

法兰克福铁桥（Eiserner steg）修建于1868年，是欧洲第一座吊桥。这座铁桥长达170米，是法兰克福的知名地标。

许多情侣将心愿锁在爱情锁上。（图/Pixabay）

法兰克福铁桥也被称为是德国“最浪漫的铁桥之一”。桥上挂满了象征永久的爱情锁。无论是白天还是夜晚，都有不少当地居民和游客将自己的心愿寄托在锁上，然后悬挂在这里。

法兰克福罗马广场

正义女神象征着公平与正义。（图/Pixabay)

位于法兰克福老城中心的罗马广场（Romerberg），面积约4000平方米，是当地最重要的广场。在1944年，广场受到英国空军的猛烈空袭，几乎全毁，但之后进行了重建。

广场正中央的正义女神像，面对着市政厅，手持天秤与剑，是法兰克福的精神象征。