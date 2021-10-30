【云游世界】台湾的幸福奇“鸡” — 好时节休闲农场

来自 / 早报数码

整理 /
陈默汎

图 /
叶明艳

剪辑 /
林伟健

编导 /
陈默汎

发布 / 2021年10月30日 3:30 AM

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在全球疫情开始受控之下，各地旅游经济迎来逐步复苏。人们内心对“诗与远方”的渴望，也蠢蠢欲动。

云游世界”系列将继续带领大家见证世界各地的风土民情。从10月30日起，以台湾休闲农场旅游为主题，一连两周，通过zaobao.sg联合早报以及zaobao.sg生活娱乐面簿播出。

本集将带大家前往台湾桃园大溪的好时节休闲农场，体验丰富的自然生态与美景、黑水虻循环养殖介绍以及农村厨房料理教学。

节目由96.3好FM DJ林安娜主持，邀请好时节休闲农场代表陈莉婷、台湾休闲农业发展协会行销组组长萧郁兹，以及台湾休闲农业发展协会行销组秘书陈柏丞越洋连线，感受台湾农场观光旅游的魅力。

身未动，心已远。

内容回看：

私房雨露休闲农场 / 农村厨房 尝味之旅

YA旅行——台湾海产及渔业旅游体验

预知更多配套详情可前往大通旅游面簿网站查询。

【本文由大通旅游 CTC TRAVEL 呈献】

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