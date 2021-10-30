【云游世界】台湾的幸福奇“鸡” — 好时节休闲农场

《云游世界》今天将连线到台湾桃园大溪，由主持人安娜与农场主人陈莉婷，一同带领大家了解台湾农场的鸡为何吃黑水虻长大、捡新鲜鸡蛋有什么乐趣，各式各样的蛋料理如何结合在地最新鲜食材烹调出幸福真滋味，都会在直播当中一一呈献！ CTC Travel (Commonwealth Travel Service Corporation Pte Ltd)台灣休閒農業發展協會AnnaTalk 娜些事 #zaobaosg #云游世界 #客制企划