【云游世界】台湾的幸福奇“鸡” — 好时节休闲农场

《云游世界》直播：台湾的幸福奇“鸡” 好时节休闲农场
《云游世界》今天将连线到台湾桃园大溪，由主持人安娜与农场主人陈莉婷，一同带领大家了解台湾农场的鸡为何吃黑水虻长大、捡新鲜鸡蛋有什么乐趣，各式各样的蛋料理如何结合在地最新鲜食材烹调出幸福真滋味，都会在直播当中一一呈献！ CTC Travel (Commonwealth Travel Service Corporation Pte Ltd)台灣休閒農業發展協會AnnaTalk 娜些事 #zaobaosg #云游世界 #客制企划Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, October 30, 2021
在全球疫情开始受控之下，各地旅游经济迎来逐步复苏。人们内心对“诗与远方”的渴望，也蠢蠢欲动。
“云游世界”系列将继续带领大家见证世界各地的风土民情。从10月30日起，以台湾休闲农场旅游为主题，一连两周，通过zaobao.sg、联合早报以及zaobao.sg生活娱乐面簿播出。
本集将带大家前往台湾桃园大溪的好时节休闲农场，体验丰富的自然生态与美景、黑水虻循环养殖介绍以及农村厨房料理教学。
节目由96.3好FM DJ林安娜主持，邀请好时节休闲农场代表陈莉婷、台湾休闲农业发展协会行销组组长萧郁兹，以及台湾休闲农业发展协会行销组秘书陈柏丞越洋连线，感受台湾农场观光旅游的魅力。
身未动，心已远。
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