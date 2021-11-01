【在家当旅客】去油麻地买砧板吃煲仔饭

在新加坡买锅碗瓢盆等厨房用品，你或许会到牛车水的登婆街（Temple Street）。但你知道在香港买厨房用品，应该上哪儿吗？答案是——油麻地的上海街！

若不钟情于锅碗瓢盆，油麻地除了上海街，还有什么值得一逛的地方？让我们随亚洲第一位，也是唯一一位执掌米其林二星餐厅的女主厨刘韵棋（Vicky Lau），一起探索旅游指南未必会介绍的油麻地隐藏地点！

执掌米其林二星餐厅的刘韵棋（左），和主持人Debbie Wong一起探索油麻地。（香港旅游发展局提供）

刘韵棋曾是广告设计师，后在曼谷的巴黎蓝带厨艺学校（Le Cordon Bleu Paris）学厨。毕业后，她到香港米其林餐厅Cépage磨练厨艺，之后开设TATE Dining Room。她除了领导餐馆摘下米其林二星，也在2015年获得亚洲50最佳餐厅（Asia’s 50 Best Restaurants）的亚洲最佳女厨师荣衔。

不久前，她受邀参与香港旅游发展局和《米其林指南》联合推出的“香港厨师宝典”视频，从厨师的视角为大家介绍油麻地。

刘韵棋指出，油麻地是香港许多厨师会定期造访的地方。“该地区是众多新旧事物交汇碰撞的所在； 如果你正在寻找正宗地道的香港特色，那么这里会有很多值得探索的地方。”

上海街

上海街随处可见厨具用品店，包括这家万记砧板。（香港旅游发展局提供）

如果你曾到过上海街，你会发现这里遍布厨具用品店，论规格或数量都超越新加坡的登婆街。从厨房用的锅、刀、砧板、备料器皿、烘焙器具，到饭厅用的餐具碗筷等，都能在这里买到。

路过“拥挤”的门面，你或许对踏进去感到“怕怕”。放心，这里的店员大多是亲切的阿姨昂哥，但也有一些亮眼的年轻面孔，如接待刘韵棋的万记砧板第三代欧家亮（Mike）。

欧家亮和刘韵棋打开话匣子之后，分享了中餐馆厨师为什么喜欢用特厚的圆形木砧板，还亲授保养木砧板的秘诀。

万记砧板

地址：香港九龙上海街342号地下

油麻地果栏

在油麻地果栏，可找到各种各样的进口和在地水果。（香港旅游发展局提供）

油麻地果栏是香港主要的水果批发市场，建于1913年，营业至今已有超过100年历史。这里有超过250个水果批发商。据说，每天凌晨4点6点之间，商家忙着竞标、交易，是市场最热闹的时段。

刘韵棋在视频中指出，香港对于进口水果的政策相当宽松，所以可在这个批发市场找到各式各样的进口水果。下次如果有机会到香港，可以考虑将油麻地果栏纳入行程，即使不买，光是参观也很有趣。

地址：香港油麻地填海街202号

兴记菜馆

兴记以炭火烹煮的煲仔饭闻名。（香港旅游发展局提供）

说到油麻地，不得不提很多旅客第一次到访香港时会报到的地方——庙街夜市。

假如庙街夜市是你已经逛到“烂”的地点，夜市附近其实有几家值得光顾的食肆，如刘韵棋这次到访的兴记菜馆。

兴记在庙街共有5个店铺，可说是那里有名的煲仔饭餐馆。除了用炭火烹煮的煲仔饭，这里的煎蚝饼也相当有名。即使是冬天，还是会看到顾客在外头排队，可见它在粉丝心中占有一席之地。

地址：油麻地庙街12, 14, 15, 17, 19号地铺

Tate Dining Room

刘韵棋开设的Tate Dining Room，是香港一家获得米其林二星的餐馆。（香港旅游发展局提供）

刘韵棋在2012年开设Tate Dining Room，隔年就摘下米其林一星。她将料理视为一门艺术，餐馆所呈现的每一道菜，都旨在歌颂食材。

餐馆主打法式料理，却融入大量中式元素。不过，说是fusion也不尽然。她曾在一篇访问中指出，她是透过经历和回忆来构思菜肴，之后再选择是适合的烹饪技巧及食材。

她自认想法和烹饪风格已浑然一体：“让我去简单地做法国美食，那是行不通的，因为我不是法国人。但，让我只做中式料理，那也不是我，因为我从没接受过那方面的正式培训。”

地址：上环荷李活道210号地下及1楼