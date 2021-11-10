【在家当旅客】到香港黄大仙寻幽探秘

看过香港连续剧或电影的朋友，应该对黄大仙庙不会感到陌生。这座供奉道、儒、佛神祇的庙宇，可说是外地人对九龙东黄大仙区“初次见面”的邂逅之处。其实，黄大仙区不单只有黄大仙庙，还有一座取名“志莲净苑”的佛寺。

米其林一星餐馆Arcane主厨Shane Osborn（左），带大家到黄大仙寻幽探秘。 （香港旅游发展局提供）

香港旅游发展局和《米其林指南》携手推出的《香港厨师宝典》视频系列第二集，由米其林一星餐馆Arcane主厨Shane Osborn坐镇，带大家到黄大仙寻幽探秘。让我们一起去看看他造访了什么地方！

志莲净苑

志莲净苑以唐代木结构建筑为蓝本建造。（香港旅游发展局提供）

志莲净苑除了是佛寺，属下还有安老院、中小学、图书馆等。它以唐代木结构建筑为蓝本建造，殿堂的木构件接合处没有用到钉子，而是以榫卯的方式接合。殿堂的南、东和西边设有3个大门，建筑布局为“三进三重门一院”。

南莲园池依照唐代园林设计。（Malcolm Koo摄）

与它相对应的南莲园池，也是由志莲净苑管理和营运。 它依照唐代园林设计，有山、水、林木和建筑小品，相当诗情画意。

Arcane主厨Shane Osborn参观了位于南莲园池的素食餐馆志莲素斋，以及茶馆松茶榭。志莲素斋以山家素菜为卖点，用健康的烹调法创造出卖相精致的菜肴。

松茶榭被环绕的回廊包围在水中心，可说是香港一处品茗秘境。这里供应的茶叶，包括陈年普洱以及武夷正岩茶（如大红袍、铁罗汉、白鸡冠、水金龟等）。

志莲净苑地址：九龙钻石山志莲道5号

志莲素斋/松茶榭地址：九龙钻石凤德道60号

大成街街市

要感受一个地方最地道的市井风情，造访菜市场准没错。我们唤作巴刹的菜市场，在香港被称为街市。

黄大仙区有几个街市，这次Shane Osborn和主持人一起逛的是大成街街市。他在这里选购食材的同时，分享了成为市场达人的秘诀。下次若有机会来到大成街街市，不妨考虑购买新鲜海产，再拿到二楼熟食中心的“海鲜加工”摊位，品尝现买现煮的好滋味。

地址：九龙黄大仙彩虹道121号

Arcane

如果你觉得Shane Osborn相当眼熟，那是因为他曾参加Netflix的烹饪实况比赛The Final Table。

欧陆餐馆Arcane，在2017年摘下米其林一星。（取自Arcane官网）

来自澳大利亚的Shane，曾在伦敦的米其林一星和二星餐馆工作。他在英国旅居20年后，决定转战香港。他在中环开设的现代欧陆餐馆Arcane，在2017年摘下米其林一星。

除了Arcane，Shane也在2019年开设了主打澳洲料理的小馆Cornerstone。餐馆开张6个月后即登上必比登推介（Bib Gourmand）。

Arcane地址：中环安兰街18号3楼

Cornerstone地址：中环荷里活道49号