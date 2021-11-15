韩国旅游走廊启动 行前规划6重点一次看

新加坡和韩国的疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）今天（11月15日）开通。出发前需要做什么准备？到达后有什么需要注意的？zaobao.sg为你整理六大重点，供你出发前参考！

1. 成人须完成疫苗接种 6岁以下免隔离

前往韩国的新加坡旅客须在出发前两周完成疫苗接种，疫苗品牌须在世界卫生组织紧急使用清单（Emergency Use Listing）上。旅客可上网申请附有QR码的电子疫苗接种证书。6岁以下孩童不必接种疫苗即可通过VTL随行入境，无须隔离；6岁及以上孩童若未接种，则得隔离10天。另外，旅客飞往韩国前的14天内，不得离开过新加坡。

注：若旅客已接种疫苗但曾感染冠病，即使康复也不得通过VTL前往韩国。

2. 申请免签证入境

出发前24小时，新加坡旅客得登入韩国电子旅行授权 (K-ETA) 网站，申请免签证入境。申请费用为每人1万韩元（约11.5新元）。

3. 行前须购买旅游保险

根据规定，除了韩国公民、长期签证持有人，或备有检疫豁免证书的外国人，所有旅客都须购买保额不少于3000万韩元（约3万4000新币）的旅游保险，用于支付与冠病相关的治疗及住院费用。出发前要备好保单，并带着实体副本赴韩。

4. 预约并带好冠病检测结果证明

新加坡人往返韩国，全程须进行至少四次核酸（PCR）检测。旅客须带好检测结果副本。

第一次：出发前72小时

第二次：抵达仁川机场后（须在出发前上网预约）

第三次：回新前48小时（须到新加坡卫生部认可的韩国医疗机构接受检测）

第四次：抵达新加坡后（须在回国前上网预约）

注：若旅客在韩国逗留八天及以上，他们须在第六或第七天到指定诊所或医院进行多一次PCR检测。

5. 外出戴好口罩 遵守防疫要求

旅客抵达韩国后，不能自由外出走动，而是得回到酒店或住处，等待第二次PCR检测结果。旅客第二天通过手机短信或电子邮件收到阴性结果后即可外出，但要记得在公共场所及公共交通工具上戴好口罩。如果不遵守条规戴好口罩，将接到最高10万韩元（约114新元）的罚款。

6. 群聚限制放宽 营业时间变长

目前，首尔和附近大都市区的私人社交聚会人数无论是否接种疫苗均为10人。餐馆和咖啡店可以24小时营业。然而，夜店等高风险娱乐场所将在午夜关闭。进入冠病高风险传播场所如卡拉OK和桑拿房前，旅客都须携带疫苗接种证明供店员扫描确认。