“重新探索新加坡”亲子同游 享用$60儿童津贴

从住酒店宅度假、农场之旅到星空下出航，本文列出各个适合亲子出游的玩乐点子，让你举家享受亲子好时光。记得现在兑现你的$100电子消费券，可同时享用儿童津贴，全家大小一起重新探索新加坡。

一年进入尾声，尤其是学校假期期间，正是全家大小共度美好时光的最佳时机。

全岛各地都能找到各种适合亲子同乐的精彩活动，在遵照防疫措施的情况下，无论是新鲜体验还是旧地重游，都很值得大人小孩一起重新探索。

就趁年底学校假期好好计划，以便充分利用“重新探索新加坡”电子消费券（SingaporeRediscovers Vouchers）吧！

举家同欢

你知道吗，家里有18岁以下的青年或儿童家庭成员，无论是参加导览项目或是在景点，都可购买最多六张儿童或青年优惠票，每张可享有$10津贴？

对于堂或表兄弟姐妹、叔叔阿姨、祖父祖母来说，都是个好消息，大家可以在学校假期期间带领年少家庭成员一起出游。只要有家庭关系或是合法监护人，就能购买津贴门票。

儿童/青年津贴门票与成年人的$100“重新探索新加坡”电子消费券是不一样的，可在提供优惠的景点订购门票时获得折扣。要享有儿童/青年津贴，消费时需使用至少$10的“重新探索新加坡”消费券。

轻松兑现

兑现“重新探索新加坡”消费券以及儿童/青年津贴都很简单。只需准备好你的Singpass，然后登录五个指定预订平台的任何一个网站，包括：樟宜首选Changi Recommends、GlobalTix、客路Klook、Traveloka和Trip.com。能够使用消费券的酒店、行程和景点，都有标上“重新探索新加坡”消费券的标志。

选好你要的项目，加入购物车里，结账时点选“使用重新探索新加坡消费券”。然后用电子政府密码（Singpass）登录，选择你要换取几张消费券。

之后，输入18岁以下家庭成员的资料。结账时贴上“重新探索新加坡”消费券代码，就能自动获得$10儿童/青年票券津贴，每次最多六名儿童或青年。

如果听起来还是觉得很复杂，你也可以到指定预订平台的实体地点（physical locations）或是全岛各地的指定联络所与居民委员会中心，有专人协助国人使用电子政府密码兑现“重新探索新加坡”消费券。

无法使用电子政府密码的人士，也可到指定联络所和居委会中心，使用新加坡身份证、新加坡护照或国民服役身份证进行预定。地点包括勿洛民众联络所、惹兰勿刹民众俱乐部、达曼裕廊民众俱乐部、忠邦第4分区居委会中心，完整地点请点击这里 。

现在就好好规划年底的学校假期，让家中孩童可以开心玩乐。

以下是一系列适合举家同游的精彩活动。

走入旧时光

女皇镇之旅带你探索老社区如东陵福和美岭街，并且穿过铁道走廊（Rail Corridor）走进树林里。注：拍摄时有遵守安全社交距离规定。（图／X-TREKKERS ADVENTURE CONSULTANT提供）

新加坡第一个卫星镇，也是最老的住宅区之一，女皇镇弥漫怀旧风情，美食飘香。

参加女皇镇之旅SG Hike, Eat & Workshop @ Queenstown，在东陵福（Tanglin Halt）和美岭街（Mei Ling Street）拆除之前，走一趟老式风情的邻里社区。活动适合7岁以上的儿童，徒步行程让孩童和青少年一窥新加坡的过去。对于较年长国人来说，也可以再次重温往日时光，与年轻一代聊聊当年的故事。

在Colbar稍作停留补充精力，然后走到波斯陶路（Portsdown Road）探索小区里的殖民地时期建筑。两小时的步行导览也可穿过铁道走廊（Rail Corridor）走进树林，体验新加坡版的纽约铁道公园。

女皇镇之旅的Gift Plant Workshop，让你与家人一起学习动手制作瓶中景，带回家留作纪念，结束难忘的行程。注：拍摄时有遵守安全社交距离规定。（图／X-TREKKERS ADVENTURE CONSULTANT提供）

结束前，先到女皇道（Queensway）享用叻沙午餐，再到Gift Plant Workshop动手制作瓶中景（terrarium），带回家留作纪念。

收费 ：$75

：$75 时间 ：星期三至星期六 8.30am — 1pm

：星期三至星期六 8.30am — 1pm 集合地点 ：联邦地铁站（Commonwealth MRT）A出口

：联邦地铁站（Commonwealth MRT）A出口 点击这里预订行程

可使用“重新探索新加坡”消费券兑现

农场里贴近自然

双溪布洛湿地保护区是新加坡最大的受保护红树林，多样性生态最适合带着小朋友一起认识和贴近大自然世界。注：拍摄时有遵守安全社交距离规定。（图／TIMESWORLD TRAVEL提供）

生活在新加坡的都市丛林，不是经常能够尝到来自源头的新鲜食材。度宅假农场假期（Staycation & Farm Tour）呈献难得机会，一上午走访三家本地农场，享受自家生产的新鲜食材。度宅假入住新加坡Ibis Budget酒店，附带四小时农场之旅，为住客提供交通接送。

尝尝夏氏牧羊场（Hay Dairies）的新鲜羊奶，也可付$5买饲料亲自喂羊。到国华科艺农场（Kok Fah Technology Farm）认识你喜爱的绿色蔬菜的种植过程，再到双溪布洛湿地保护区（Sungei Buloh Wetland Reserve）探索花草树木。行程结束后，也有专车把你送到Ibis Budget酒店，放松休息。

收费 ：$70起

：$70起 日期 ：农场之旅只限星期三至星期日

：农场之旅只限星期三至星期日 点击这里预订行程

可使用“重新探索新加坡”消费券兑现

星耀樟宜盗窃游戏

与家人一起挑战星耀樟宜盗窃案游戏中新奇有趣的挑战与任务，增进亲子互动，在欢愉气氛中探索星耀樟宜。注：拍摄时有遵守安全社交距离规定。（图／TRIBE TOURS提供）

到星耀樟宜当一次神偷大盗，还有什么比这个更加刺激？

好吧，不是真的盗窃，而是参加星耀樟宜盗窃案游戏活动（Jewel Heist Game Tour），破解谜题。三小时的游戏时间内，参加队伍进行对决，在星耀樟宜上上下下寻找线索，从7层楼高的雨漩涡到一层层的商店与餐馆，以及精心设计的绿色空间，探索星耀樟宜的建筑特色。

星耀樟宜盗窃案游戏活动老少咸宜，9岁以上即可参加。注：拍摄时有遵守安全社交距离规定。（图／TRIBE TOURS提供）

适合亲子同游，9岁以上即可参加。游戏中，参加队伍斗智斗力，解构闭路电视、水淹厕所、策划逃脱路线，看谁能盗取最后的宝藏。

寻找线索解谜过程中，儿童的敏锐观察力与成人的知识相辅相成，能够很好地发挥团队精神，促进亲子关系。

收费 ：$65起

：$65起 时间 ：星期六与星期日2.30pm — 5.30pm

：星期六与星期日2.30pm — 5.30pm 点击这里预订行程

可使用“重新探索新加坡”消费券兑现

水陆冒险记

新加坡鸭子船游览，让你饱览美景如艺术科学博物馆、滨海湾金沙等，并在游览新加坡河之际，拍摄全家福，其乐融融。注：照片摄于疫情前。（图／SINGAPORE DUCKTOURS提供）

你一定见过两栖“鸭子”穿行于新加坡市区。现在，是时候参加新加坡鸭子船游览（Singapore DuckTours）亲身体验。

一小时的行程从水上开始，鸭子船游过海港再驶入市区街道。独特行程从水面上的不同角度重新观赏熟悉的新加坡地标，如滨海湾金沙、滨海湾花园、滨海艺术中心等等。

新加坡鸭子船游览带你游览新加坡河以及市政区主要历史地标，包括新加坡国家美术馆和政府大厦前大草场，是很适合小朋友的学习之旅。注：照片摄于疫情前。（图／SINGAPORE DUCKTOURS提供）

记得在鱼尾狮像前方的最佳角度拍下全家福，然后鸭子上岸，经过新加坡摩天观景轮，驶入市政区。

最后，到新达城的世界最大喷泉许愿，结束美好的一天。

收费 ：$34.40起

：$34.40起 时间 ：星期五至星期一

：星期五至星期一 点击这里预订行程

可使用“重新探索新加坡”消费券兑现

星空下航游

夕阳西下，与家人一起在露天甲板上享受黄昏美景与徐徐海风，游览新加坡南部岛屿。注：拍摄时有遵守安全社交距离规定。（图／MONSTER DAY TOURS提供）

想要更从容自在地进行水上旅游，可以参加附带晚餐的南部岛屿黄昏游（The Southern Islands: Discovery Sunset Sail with Dinner）。

在露天甲板上饱览天光水影，暮色中海风徐徐。由海事专家进行导览，分享南部岛屿的古老传说与各种故事，以及所有你想知道的，关于新加坡水域的点点滴滴。

除了游览新加坡南部岛屿，两小时的航行也与你分享许多海上的故事与传说，也让你与家人在船上一起享用晚餐。注：照片摄于疫情前。（图／MONSTER DAY TOURS提供）

黄昏之旅附带美味便当晚餐，老少咸宜，让一家大小都乐在其中。两小时的美好时光，让你感觉仿佛离开了新加坡，走一趟海洋探险。

收费 ：$70起

：$70起 时间 ：星期六及星期日 6.30pm — 8.30pm

：星期六及星期日 6.30pm — 8.30pm 集合地点 ：滨海南码头（Marina South Pier）

：滨海南码头（Marina South Pier） 点击这里预订行程

可使用“重新探索新加坡”消费券兑现

【本文由新加坡旅游局和新报业媒体呈献】