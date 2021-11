远离尘嚣，玩转外岛！

你的 $100 “重新探索新加坡” 电子消费券用完了吗?如果还没有,那就找机会用掉它,顺便把你的年假也清掉!这一次,谢韵仪和她的好友陈俊铭将带大家去一个远离都市、放松身心的好地方。要记得哦,在2021年12月31日之前使用“重新探索新加坡”电子消费券预订你所选择的项目,并在2022年3月31日之前尽情体验。准备好了吗?我们现在就出发!

新加坡是一个城市化的国家,见惯了高楼大厦,但是其实周边外岛还有很多不错的度假休闲好去处。从自然乐园乌敏岛、度假胜地圣淘沙,到风景如画的韩都岛、姐妹岛和圣约翰岛,南部岛屿各有各精彩。现在就跟我们一起坐船出海,在海上“吃风”,去岛上观光,到酒店“度宅假”,好好放松一下,同时感受一下新加坡这个都市国家的另一番风貌。

怀抱大自然

谢韵仪出海到乌敏岛走透透,拥抱那里的自然风光。(图/SPH Media提供)

乌敏岛是宁静的世外桃源,有着原汁原味的自然风光。这里是休闲放松的天堂,不管是骑脚车环岛,还是去探访野生动物的家园,都将带给你耳目一新的感觉,让你彻底放松身心。乌敏岛是一日游的理想地点。现在就跟随乌敏岛乡间体验之旅、 乌敏岛与仄爪哇宝藏湿地探索之旅,去体验那里的自然景观。



这两个乌敏岛观光之旅的主要行程都包括探访仄爪哇(Chek Jawa),这片面积约100公顷的海边湿地位于乌敏岛东部,是我国重要的湿地自然保护区,也是最后的岩石海滩之一。这里有六个自然栖息地,生态环境相当独特,包括沙滩、岩滩、海草潟湖、珊瑚碎片、红树林及滨海树林等自然景观。



探访自然秘境--仄爪哇。(图/Getty Image)

这里生态种类繁多,退潮时分可见湿地全貌。届时虾蟹成群在布满海草的浅滩上横行,别有一番趣味。湿地上建有20米高的爪夷芭塔 (Jejawi Tower)和1公里长的木板步道,方便你来探索这个大自然乐园。



除了探访仄爪哇,乌敏岛乡间体验之旅还包括樟宜村午餐和自由观光。乌敏岛与仄爪哇宝藏湿地探索之旅则将带你体验乌敏岛的甘榜生活。

乌敏岛乡间体验之旅(Countryside Experience Tour @ Pulau Ubin)

团费:每人$100起

观光日期/时间:每天出发,上午8时至下午3时

旅行社:JQ Travel & Transport

集合地点:纽顿美食中心

联络:Trip.com,电话:3163 5312

点击此处报名

乌敏岛与仄爪哇宝藏湿地探索之旅(Rustic Ubin and Wetlands Tour in Pulau Ubin and Chek Jawa)

团费:每人$120起

观光日期/时间:每天出发,4小时行程

旅行社:Atlas Travelz

联络:Klook 网站

点击此处报名

老屋与甘榜风情

谢韵仪和陈俊铭一起探访乌敏岛的人文景点。(图/SPH Media提供)

乌敏岛不但是大自然的乐园,这里还有着值得一游的人文景观。你可参加乌敏岛半日游,去参观下面的景点。



首先带你去参观一号屋(House No. 1),仄爪哇访客中心。这座 “都铎”(Tudor)风格老房子就矗立在仄爪哇地带,它建于上世纪30年代,由当时的总测量师兰登•威廉斯建造,整个建筑充满英伦风情,远远看去,仿佛是童话故事里的温馨小屋。这座老屋里还建有壁炉,这在新加坡可是罕见哦!



接下来,你还可以去参观岛上有150年历史的大伯公庙,乌敏岛上有两座佛山亭大伯公庙,主庙设在石坡上,临近克坦石场(Ketam Quarry),分庙则立于樟宜尾渡轮码头附近的主街旁。佛山亭大伯公庙戏台是新加坡三座最古老的庙宇戏台之一。



乌敏岛上还有一座拿督姑娘庙,也叫德国姑娘庙。传说有个德国小姑娘在1914年从这里的悬崖上掉了下去,这里的村民后来建了这座庙来祭拜她,她的骨灰罐现在还放在庙里, 参观者经常会留下指甲油和洋娃娃等贡品来祈求好运。

岛上的木屋带你回到淳朴的甘榜时代,体验与自然为邻的感觉。(图/Apple World Travel Pte Ltd提供)

除了探访“都铎”老屋和寺庙,来到乌敏岛,记得去探访甘榜。从乡间小道到古色古香的木屋,甘榜村落里的一切都是那么简单淳朴,让你仿佛穿越时光隧道,回到上个世纪六七十年代。

乌敏岛半日游(Singapore Half Day Ubin Tour)

团费:每人$120起

观光日期:5人成团,天天出发

旅行社:Apple World Travel

集合地点:樟宜尾渡轮中心

联络电邮:support@globaltix.com

点击此处报名

到圣淘沙享受度宅假

在外岛的豪华酒店享受奢华度宅假,别有一番情趣。(图/圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店提供)

圣淘沙可说是新加坡人的欢乐之岛,岛上的圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店绝对是是度宅假的好去处。



这座豪华酒店邻近环球影城和其他景点,单单这一点就已经让人心动啦!当然精彩的还在后面,这家酒店设有140间五星级客房、套房、别墅,还有一座庄园。酒店空间十分宽敞,别墅部分是由殖民地时代的旧建筑改建而成,庄园内绿树成荫,鲜花盛开,令人陶醉。不管是和家人度假,和亲密伴侣约会,还是想好好享受一个人的时光,必有适合你的选择。

和家人度假,这里有适合一家大小居住的套房和别墅,宽敞的室内空间、独立庭院和按摩水池,让一家大小乐在其中,度过难忘的亲子时光。若和伴侣约会,你可选择设有户外情侣浴盆、日光浴床、可直通户外泳池的客房,在星光下享受不被打扰的浪漫。想好好享受一个人的时光,这里的豪华客房、被大自然所环抱的庭院,还有无边际泳池都是你放松身心的好地方。如果家里有宠物,也可以考虑带它来酒店度宅假哦!

在酒店的花园餐厅一边享受美食,一边与闺蜜谈心,享受悠闲假日。(图/圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店提供)

出来度假,怎么能没有美食相伴?酒店设有多家餐厅与酒吧,为你提供缤纷餐饮选择。现代风格的Shutters餐厅供应国际风味与地方美食。餐厅设有户外露台区域,酒店的恢弘天窗尽收眼底。时尚酒吧Tier Bar坐落在郁郁葱葱的花园里,既是小酌鸡尾酒的完美去处,也是浪漫约会的最佳地点。



圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店(Amara Sanctuary Resort Sentosa)

住宿费:豪华客房$447起

住宿日期:每天

联络:Traveloka,电话:6486 7945

点击此处预订

随“皇家信天翁”扬帆起航

随“皇家信天翁”开启巡游之旅,在飘扬的风帆下享受饕餮盛宴。(图/皇家信天翁号帆船提供)

你知道吗?自抵达新加坡以来,“皇家信天翁”号帆船投入了约36万个工时重新改装和设计,只为打造一艘品质卓越、独一无二的高桅横帆船(Tallship)。

如果你喜欢自然风光,日落帆游晚宴巡游是个不可错过的选择。当皇家信天翁号在落日余晖中悠闲地航行,你可以一边享用丰盛的晚宴,一边欣赏绝美落日风光,感受被旅游网站猫途鹰(TripAdvisor)评为新加坡最浪漫的晚餐场所之一。

一边享用美食,一边欣赏绝美风光。(图/皇家信天翁号帆船提供)

要是爱看夜景,或许城市之光晚餐巡游更适合你?你可以登上这艘有22支风帆的四桅高桅横帆船,一边欣赏新加坡迷人的城市夜景,感受建筑物与水光交相辉映,一边在飘扬的风帆下享受饕餮盛宴!

抛开烦恼,远离人潮,快来报名体验皇家信天翁为本地游客独家呈献的缤纷旅程,留下值得一生回味的美好记忆吧!



皇家信天翁号帆船巡游(Royal Albatross Cruise)

团费:每人$112

观光日期/时间:

重新探索巡游:星期六早上9时30分

城市之光晚餐巡游:星期天晚上8时30分

日落帆游晚宴巡游:星期五晚上7时,星期六下午5时,星期天晚上6时

星期日午餐巡游:中午12时30分

行程提供者:Royal Albatross Cruise

联络电邮: call@changirecommends.com.sg

点击此处报名

来樟宜度宅假!

一觉起来,在床上享用丰盛的早餐开启美好的度宅假。(图/樟城坊辉盛凯贝丽酒店提供)

一日之计在于晨,如果能和家人一起在酒店的房间醒来,然后享受一边欣赏城市的美景,一边品尝来自Caprilicious餐厅的精致早餐,一定能给你的新一天补充活力!

樟城坊辉盛凯贝丽酒店绝对是度宅假的好选择!酒店的位置交通方便,从博览地铁站只需步行两分钟就能抵达。酒店毗邻樟城坊,喜欢购物的你能拥有丰富的购物和餐饮选择。乘搭地铁,下一站就能直达樟宜机场,到世界级购物天堂星耀樟宜(Jewel Changi)在郁郁葱葱的绿色植物中,享受独特的购物体验!

除了交通极为便利,这家服务公寓式酒店的另一大亮点是客房内装备完善的厨房设备。“Master Chef” 度宅假配套还包括提供三道美食的全部食材,玩乐之余,亲自下厨为伴侣、家人做顿爱心餐食,感觉一定很棒哦!

服务公寓式酒店客房设备齐全。(图/樟城坊辉盛凯贝丽酒店提供)

此外,参加酒店举办的Spot the Spot照片奖励活动,还有机会将独家纪念品带回家!只需在酒店附近的标志性景点拍照留念,就能轻松赢奖。有兴趣参加有奖活动的朋友,可以在办理入住时向前台员工了解详情。

樟城坊辉盛凯贝丽酒店(Capri by Fraser Changi City, Singapore)

住宿费:$268起

住宿日期:视酒店预订情况而定

联络:Klook 网站

点击此处报名

游奎笼,品鲜美海鲜宴

去奎笼品尝最新鲜的海鲜!(图/新雅旅游提供)

要问海鲜饕客最看重美食的哪个要素,首先必然是一个“鲜”字。想要品尝亲手钓的鱼,体验最新鲜的味觉享受吗?那么快来报名奎笼豪华海鲜午餐之旅吧,之后还能在樟宜海滨公园体验浪漫徒步游。

从珍珠大厦出发抵达奎笼,你不仅可以在海龙阁(Smith Marine)参观及了解养鱼的过程,还能亲身体验钓鱼。只需每条$15就能将新鲜钓到的鱼带回家,或者也可以从团队中选出一位代表来钓鱼,并用钓到鱼烹煮港式蒸鱼,现场享用新鲜好滋味。

除了港式蒸鱼,还有更多新鲜活跳的海鲜为你带来极致美味的午餐盛宴,辣椒螃蟹、蒸虾、叁峇大头、香脆炸鸡配泰式酱料、虾仁煎蛋、混合蔬菜共七道佳肴等你品尝!

享受美味的一餐之后,与三两好友在樟宜海滨公园徒步漫游,为旅程画下圆满的句点。

奎笼豪华海鲜午餐+樟宜海滨公园一日游(Kelong Deluxe Seafood Lunch + Changi Point Beach Park Tour)

团费: 每人$100起

观光时间:中午12时到傍晚6时

旅行社:Singatour

集合地点:牛车水珍珠大厦(People’s Park Centre)主要入口处

联络电邮: support@globaltix.com

点击此处报名

南部游艇缆车行

跟随游艇出海畅游新加坡南部岛屿。(图/圣淘沙提供)

想要一趟旅程就把大海和天空的双重美景尽收眼底吗?不妨来报名探索新加坡南部的著名岛屿,并跟随导游的解说了解更多岛屿历史与文化。

跟随私人游艇从圣淘沙升涛湾(Sentosa Cove)出发,你会一路航行经过许多富有历史意义的岛屿。这包括了生物丰富多样的实马高岛(Semakau Island),充满民间传说、美丽的珊瑚和野生动物的姐妹岛,拥有多重历史身份的圣约翰岛,令人惊叹的人造岛屿拉扎鲁斯岛(Lazarus Island)等等。

乘坐缆车,岛屿风光尽收眼底。(图/圣淘沙提供)

本岛景点还包括历史与自然美妙结合的拉柏多公园、南部的莱佛士灯塔,以及新加坡的现代中心滨海湾等等。

接着,再坐上缆车,从空中欣赏沿途的美景,在云层之上结束一天的行程!

新加坡南部岛屿游艇缆车行(Singapore Southern Island Yacht Guided Tour with Cable Car)

团费:每人$90

观光日期/时间:每逢星期四到星期天,上午9时至11时30分

行程提供者:Sentosa Development Corporation

集合地点:1 Cove Ave, Singapore 098537

联络电邮:call@changirecommends.com.sg

点击此处报名

来海滩立桨冲浪

立桨冲浪,在微微翻动的海面上,享受海风拂面的惬意。(图/新加坡旅游局提供)

你是否正在寻找既有益身心,又能真正放松玩乐的体验?前往圣淘沙西乐索海滩(Siloso Beach)不仅能享受立桨冲浪、在海边尝美食,还能聆听圣淘沙历史解说,是你的最佳选择!

想要锻炼身体,同时享受海滩风情吗?立桨冲浪绝对适合你!顾名思义,立桨冲浪就是站在板上划水,这项运动近年来在全球人气暴涨,是追时尚的好动派不可错过的体验!

玩乐之后,还有让人垂涎的美食等着你。(图/Ola Beach Club提供)

运动结束后,在海滩俱乐部Ola Beach Club享用西式美食套餐,在新加坡最时尚的海滩大快朵颐,让都市人的身心同时充电。

快来圣淘沙西乐索海滩开启长达两个小时的水上冒险之旅,享受阳光、海风和运动的乐趣吧!

立桨冲浪+圣淘沙历史之旅+西式套餐(PADDLE Experience and Guided Tour PLUS Western Set Meal)

团费:每人$90

观光日期/时间:每逢星期一至星期五(公共假期除外)

旅行社:PJE Group

联络:Traveloka,电话:6486 7945

点击此处报名

【本文由新加坡旅游局和新报业媒体呈献】