穿越时间长廊，展开探索之旅

就要到年底了,你的年假清完了吗?还有你的 $100 “重新探索新加坡” 电子消费券用了吗?这一次,谢韵仪和她的好友,UFM 100.3电台主播叶丽梅,要带你去一些很特别的地方,体验时光倒流的感觉。要记得哦,在2021年12月31日之前使用“重新探索新加坡”电子消费券预订你所选择的项目,并在2022年3月31日之前尽情体验。准备好了吗?我们一起出发吧!

也许是时间的脚步走得太快,曾经熟悉的地方和事物,时隔很久再回头去看,已经称得上是“复古”了。现在就让我们一起穿街走巷,展开复古探索之旅,通过景点、建筑或老物件,去了解我们这个岛国过去的风貌,重新发现那些岁月留下的美好过往。

茶香中的文化之旅

到老茶庄品一杯新潮香槟茶。(图/SPH Media提供)

开门七件事,柴米油盐酱醋茶,关于茶,你了解多少?不妨跟随茶庄和街头艺术之旅,去新加坡最古老的茶庄之一,品茶香,学茶艺。随后,再去欣赏著名艺术家创作的街头艺术,展开一场别具新意的文化之旅。



行程中的白新春茶庄,是本地最古老的茶庄之一,已有近百年的历史。来到这个茶香满屋的茶庄,你首先会了解到关于南洋茶的历史和典故,尤其是南洋茶和肉骨茶之间的渊源。接下来,你将品尝到三种不同级别的香茶,包括茶庄最新创制、你肯定没喝过的香槟茶,这够特别吧?有趣的还在后面,你还将学习用传统方法来包裹茶叶,用这种古早方法,能将茶叶自然分层,泡出来的口感也自然与众不同。

街头壁画勾画出很多国人的儿时记忆。(图/Xperience DMC公司提供)

品完了茶,接下来要带你去欣赏艺术家的创作,体验时光倒流的感觉啦!叶耀宗是本地著名的壁画家,他的本土风情和怀旧之作把我们带回到上世纪70和80年代的新加坡。画中景物与画周围的建筑虚实交错,勾画出很多国人小时候的记忆。



导览结束,你是不是觉得自己比以前更有文化了,哈哈!

茶庄和街头艺术之旅(Tea Merchant & Street Art Tour)

团费:每人$65

观光日期/时间:每星期六,上午9时30分至中午12时

旅行社:Xperience DMC

集合地点:直落亚逸(Telok Ayer)地铁站A出口, Cross Street

联络电邮:call@changirecommends.com.sg

点击此处预订

本土文化和异域风情

听,哪里传来了悦耳的鼓声?(图/SPH Media提供)

漫步于新加坡最古老的城区之一,感受时光的更迭、文化的魅力。这个精心策划的甘榜格南手工陶艺与Djembe非洲鼓体验之旅,包括景点观光,还有动手学习陶艺和非洲鼓,整个行程有静有动。

第一站,我们去探访甘榜格南,这里是新加坡最古老的街区之一。行程重点放在街道两边的壁画和相机博物馆。色彩丰富、充满创意的壁画已成了甘榜格南的地标之一,相机博物馆里则收藏了1000多台古董相机,其中最大的相机有6米长,真的很酷哦!

亲身学习制作陶艺品,轻松释放压力。(图/SPH Media提供)

接下来,我们要去玩泥巴,到“Pottery Wheel”学习陶艺。陶艺馆里有师傅手把手,从零开始教你拉胚制陶,让你沉浸在有如儿时玩泥巴般简单的快乐里,同时体会静下心来,认真学习传统技艺的乐趣。

最后,我们要去学打Djembe非洲鼓,这个12世纪就有的古老乐器。在抑扬顿挫的鼓声里感受独特的异域风情,为整个行程划下完美句点。

甘榜格南手工陶艺与Djembe非洲鼓体验之旅(Experience Kampong Glam with hands on Pottery + Djembe jamming)

团费:每人$70

观光日期/时间:每天出发,上午8时至下午1时

旅行社:JA Travel

集合地点:武吉士(Bugis)地铁站E出口,Guo Gallery

联络:Klook网站和app线上服务

点击此处预订

穿越时光度宅假

从内到外,完美融合传统和现代元素的度假好去处。(图/奥克伍德酒店集团提供)

在这座建于上个世纪20年代、古色古香的建筑里,穿越时光,随心享受度宅假。



Wanderlust酒店, 奥克伍德系列位于小印度,这个五彩缤纷、拥有200年历史的古老街区。酒店的前身是宏文学校旧校舍。改建后的酒店整体设计从外观到内部设施,将传统元素与现代舒适融为一体,散发着独特的文化和历史魅力。

亲手做顿美食,为友情加分!(图/SPH Media提供)

从踏入酒店的那一刻,你就能感受到浓浓的度假氛围。酒店客房包括豪华客房、豪景单间公寓和双层单间公寓三种,其中19间配备完善的厨房设备,兴之所至,你可以下厨为伴侣或家人做顿美食。如果不想自己动手,酒店内的Kotuwa餐馆将带给你难忘的用餐体验。这家斯里兰卡风的时尚餐馆主打传统咖喱、街头美食和鸡尾酒,很有异国情调哦!



另外值得一提的是酒店一楼还有一个可爱的“Mama shop”,售卖各种口味的怀旧零食,带你重温儿时记忆。

Wanderlust酒店,奥克伍德系列(Wanderlust, The Unlimited Collection by Oakwood)

住宿费:豪景单间公寓$346起

住宿日期:视预订情况而定

联络:Trip.com,电话:3163 5312

点击此处预订

置身战火年代 走一趟历史之旅

地下指挥中心博物馆带领我们重回二战年代。(图/新加坡历史顾问公司提供)

穿越时光长廊,有哪个时代能勾起你强烈的好奇心吗?福康宁公园的地下指挥中心博物馆就能带你穿越时空,置身于战火纷飞的二战年代。更深入地了解历史,一定会让我们加倍珍惜现在的幸福生活。

第二次世界大战期间,英军地下指挥中心建成于1936年,位于新加坡市中心的福康宁山。二战爆发后不久,联军曾将这里用作指挥中心,因此对我国具有重大的历史意义。1942年2月15日,白思华总司令与其他英军高级指挥官就在这个指挥总部,决定向日军投降。

博物馆所陈列的展品极富历史气息。(图/新加坡历史顾问公司提供)

如今,英军地下指挥中心博物馆由新加坡历史顾问公司(Singapore History Consultants)管理。经过修复的地下指挥中心于2016年2月13日重新开放,展示二战的重要史迹。

地下指挥中心博物馆(Battlebox)

门票与开放日期/时间:

导览团(Battlebox Tour):成人$20,儿童$10 (星期五至星期天及公共假期)

Of Graves, Guns & Battles:成人$40,儿童$20(星期六上午9时至中午12时,公共假期除外)

导览提供者:地下指挥中心博物馆

联络:battlebox.com.sg,电话:6338 6133

点击此处预订

充满人文气息的度宅假

客安酒店的布置陈设充满人文气息。(图/新加坡客安酒店提供)

如果你恰好要探访丹戎巴葛,不如来远东酒店集团旗下的新加坡客安酒店体验与众不同的度宅假配套,充分利用它的地理环境,让你融入周边的人文景观。酒店坐落于富有历史和魅力的街区,这条街至今还保留了会馆、福德祠、玉皇宫等许多重要的历史建筑。

无论你是在计划活动还是想庆祝什么特别的日子,这里设备齐全的大型多功能厅绝对能满足你的需求。这家酒店也为寻求浪漫之旅的情侣提供完美的约会胜地,让你和所爱的人一起共度难忘的夜晚。



客安酒店集观光、游乐、休闲于一体,满足你的多样需求。(图/新加坡客安酒店提供)

宅在酒店就能满足观光、游乐、休闲等需求,客制化服务如迎客时的茶道,能把度宅假的体验升级。入住期间,千万不要错过酒店的健身中心,无论你是独自旅行还是与所爱的人一起,都可以在游泳池度过愉快而轻松的一天。优质的服务配合选择丰富的设施,享受不一样的假期体验。

新加坡客安酒店(The Clan Hotel)

住宿费:从$495起

住宿日期:视预订情况而定

联络:Traveloka,电话:6486 7945

点击此处预订

随木船穿越时光隧道

跟随木船,踏上历史冒险之旅。(图/Let’s Go Tour提供)

学校假期的亲子时光,何不与孩子们一起进行寓教于乐的活动?穿梭时空:木船之旅让大家跟随戏剧游船之旅,从崭新的角度领略本地南部岛屿的历史文化。

这趟旅程的独特之处在于,参与者将通过一位来自1910年代的虚构劳工角色“Coolie Chai”的视角, 踏上深入了解新加坡南部海峡历史的游船。登上这艘来自上世纪70年代的罕见传统木船,一路上有专业向导为你解说,从大海传说、战争故事到香料对本地区的重要性,你准备好了吗?

除了能在这趟两个半小时的旅程中欣赏新加坡南部群岛的迷人风光,拍摄大量精美的照片,这对于寻求优质亲子时光的家庭来说,也是一次完美的体验。

穿梭时空:木船之旅希望通过引人入胜的叙事方式,让更多小朋友了解历史与我们的生活息息相关,把冒险的乐趣和学习融为一体!

穿梭时空:木船之旅(A Voyage Of Time: Chinese Junk Tour)

团费:每人$120起

观光日期/时间:12月2、5、7、8、12、15、19、23、28、29日,上午9时30分至中午12时

旅行社:Let’s Go Tour

集合地点:吉宝湾滨海俱乐部(Marina at Keppel Bay)

联络电邮:support@globaltix.com

点击此处预订

开启本地西部民俗之旅

陶器这样经典的民间艺术,靠着一代代的传承才得以延续。(图/SPH Media提供)

爱好传统文化的你,是否对本地的民俗和历史很感兴趣?不妨参加西部民俗之旅,享受美好的周末时光吧!

传承三代陶光龙窑是本地陶瓷窑炉,陶烧的火种靠着细心呵护,才得以三代不灭。随着时代发展,陶光龙窑积极创新发展,业务从传统的烧盆制瓮到现在的开办陶艺班,接受艺术工作者前来"慢烧",传承传统文化,是名副其实的陶器天堂。

欢迎来到国华科艺农场(Kok Fah Technology Farm)认识你喜爱的绿色蔬菜的种植过程。 国华运用高科技种植蔬菜来提高产量,并采取冷链流程确保蔬菜的新鲜与品质。这里不仅提供非常丰富的蔬菜选择,更让你直观体验健康生活的方式。

科艺农场通过与高科技结合的方式,倡导健康的生活方式。(图/SPH Media提供)

此外,来到新加坡知新馆,你还能回溯新加坡从马来亚时代,迅速发展到今日的现代大都市的历史进程,重新体会一遍我国曾经历的机遇与挑战。这一路上,还有松发肉骨茶的古早味美食为你补充体力,全方位提升旅程体验。

西部民俗之旅(Rustic Rumble in the West Tour)

团费:每人$100

观光日期:星期六和星期天上午9时

旅行社:康泰旅行社 (Hong Thai Travel)

集合地点:牛车水(Chinatown)地铁站C出口7-11便利店外

联络电邮:call@changirecommends.com.sg

点击此处预订

重温殖民地风情

散发着浓浓殖民地情怀的福康宁酒店。(图/福康宁酒店提供)

对新加坡人来说, 福康宁山是个充满历史韵味的地方。坐落在山顶的福康宁酒店,原建筑建于1926年,原来是英军的行政大楼兼指挥部。酒店坐落在山丘之上,沿着台阶拾级而上,周围绿树婆娑,环境格外清幽。



酒店是典型的英式建筑风格,大厅的旋转木楼梯散发着浓浓的殖民地情怀。客房布置简约舒适,家具由著名设计师设计,极具艺术品味。原先的露台改造成开放式浴室,正对着公园,每天一起床,便见一片绿意盎然,令人精神一振。

泡澡时望出窗外尽是一片绿意,身心自然更能放松。(图/福康宁酒店提供)

从酒店外面的福康宁公园到酒店本身,都散发着一种宁静优雅的感觉,让人如同置身世外桃源,能够全身心的放松,休息。



来这里度宅假,享受酒店设施之余,还可以信步参观周围历史景点,重温这里近一个世纪的旧殖民地风情,细细品味由岁月孕育出来的丰富人文情怀。

福康宁酒店(Hotel Fort Canning Singapore)

住宿费:豪华客房$627起

住宿日期:视预订情况而定

联络:Trip.com,电话:3163 5312

点击此处预订

【本文由新加坡旅游局和新报业媒体呈献】