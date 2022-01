到圣淘沙名胜世界 享受奢华幸福年

来临的农历新年,到圣淘沙名胜世界走一趟:除了可选择酒店宅度假,来个悠闲惬意之旅;也可到那里玩乐、享美食,还有悠闲购物乐。不出国门,也可过个幸福年。

新春宅度假配套 好吃好住好玩

两天一夜的新春宅度假配套,节目超丰富,有吃有玩选择多。

首先,住宿方面可任选设计感超强、犹如艺术画廊的迈克尔酒店(Hotel Michael),或是环境青葱绿意的逸濠酒店(Equarius Hotel),让你放松身心、充电休憩。

如果你想享用团圆饭,可选择两天一夜金玉满堂新春宅度假,利用价值$208的美食餐饮券到精品餐馆如风水廷精品粤菜馆、同乐轩、乐天经典或莆田享用佳肴。风水廷以精致粤菜闻名,从经典的点心到滋补养生的煲汤,必定不会让你失望。新春期间,还有各种应时应景的鱼生和年菜,丰盛美味。

到新加坡环球影城的星际战车咖啡厅(StarBot Café)参加手作工坊,学做造型逗趣的卡通汤圆,传统结合新意。(图/圣淘沙名胜世界提供)

如果你童心未泯,可选择新加坡环球影城团圆住宿配套,与来自电影《功夫熊猫》的悍娇虎一起神气合影,度过一个虎虎生威的新春假期。这是悍娇虎首次在新加坡环球影城亮相。然后再到星际战车咖啡厅参加手作工坊,学做吉祥可爱的卡通汤圆。

对于醉心于海洋世界的人士,两天一夜深海下午茶配套最适合。欢迎你走进S.E.A.海洋馆,亲睹管理员照顾海洋生物的幕后过程,并在海之味水族餐厅沉浸于福运满满的深海氛围,感受五彩鱼儿的环绕,任其愉快遨游为你带来虎年祝福。新年伊始,邀你品尝全新精致下午茶点和特调饮品,每一款都由大厨精心制作及赋予特殊吉祥含义。

配套①:两天一夜金玉满堂新春宅度假

使用万事达卡 ® 付费从$381++起

付费从$381++起 入住逸濠酒店或迈克尔酒店豪华客房

双人每日早餐

价值$208元净价的美食餐饮券,适用于风水廷精品粤菜馆、风水廷精品粤菜馆团圆共享迎新味、同乐轩、乐天经典或莆田

使用餐饮券消费时可获餐厅赠送1份礼物

配套②:新加坡环球影城团圆住宿配套

从$449++起

入住逸濠酒店或迈克尔酒店豪华客房

双人每日早餐

两张新加坡环球影城指定日期成人一日票

两张新加坡环球影城$5指定商家使用零售礼券 (消费满$25可使用)

两张新加坡环球影城$10指定商家使用餐饮礼券 (消费满$25可使用)

汤圆手作工坊门票 (12:30pm至1:45pm)

配套③:两天一夜深海下午茶配套

从$489++ 起

入住逸濠酒店或迈克尔酒店豪华客房

双人每日早餐

两张S.E.A.海洋馆指定日期一日票

S.E.A.海洋馆双人海洋探秘体验

双人深海下午茶体验

三款新春宅度假配套住宿有效期:从即日起到2月28日

现在就点击预订。须符合条款及细则。

佳节期间 活动多姿多彩

除了宅度假配套,圣淘沙名胜世界在这佳节期间还有各种多姿多彩的活动,伴你欢度新春。

海底迎新春 鱼你过大年 - S.E.A.海洋馆

在海洋族群围绕下享用深海下午茶,绝对是新鲜难忘的体验。(图/圣淘沙名胜世界提供)

所谓“水为财”。过年游览S.E.A.海洋馆,寓意流水生财、财源滚滚!

S.E.A.海洋馆汇集了超过千种、共多达10 万只的海洋生物,构成蔚为奇观的海洋帝国。

虎年到,福气来!快来和海洋馆的五种吉祥动物小伙伴们见面吧。它们是锥齿鲨、翱翔蓑鮋、草海龙、虎斑贝和鳄雀鳝。在福气之路上,了解它们惊人的特质和特征如何使它们成为幸运的象征。

点击预约游览S.E.A.海洋馆

此外,你还可以参加“深海下午茶”,一边吃着尚品鲍鱼烧卖、金杯龙虾肉等“精致下午茶点”(每人$88++),一边欣赏鱼群畅游,也是赏心乐事。你还可以参加春联体验课,学习怎么写春联,表达对新年的美好祝愿。

点击预约“深海下午茶”。

高光时刻 - 新春至尊体验 新加坡环球影城新年盛典

最活力、最神奇的佳节盛典,就在新加坡环球影城内。你可以畅玩园内设施,欣赏“明星”们呈献的绝妙表演,到“纽约”街头尽情放松,跟活泼有趣的环球明星同框合影,重返童年时光。

此外,梅尔斯经典快餐、KT's西餐厅和路易纽约披萨厅为你准备了丰盛美味的新春大餐。餐前更有经典的梅尔斯点心大使、功夫天团和福禄寿天神为你带来精彩表演!

此新年盛典项目还包括“无限优先证”(Universal Express Unlimited Pass),别错过了。

点击预约高光时刻 - 新春至尊体验 新加坡环球影城新年盛典

威虎跃环球 – 新加坡环球影城迎来虎年巨星

从1月13日起,来自《功夫熊猫》的巨星“神龙战士阿宝”和首次亮相的“悍娇虎”,一同坐镇新加坡环球影城,与游人欢喜迎虎年。

别错过新加坡环球影城惊险刺激的游乐设施,并和最受喜爱的“环球明星”们见面,包括来自照明娱乐《神偷奶爸》的小黄人、芝麻街的伙伴们和其他俏皮可爱的电影角色。新春佳节里他们将穿上喜庆服饰,快和他们一起拍出好看的照片吧!

现场还有美丽的樱花许愿树,让你合影留念哦!

庆祝新春,新加坡环球影城举办“万事达卡®呈现好运大抽奖活动”,入园者将收到一张好运抽奖卡,有机会赢取圣淘沙名胜世界惊喜好礼。

点击预约威虎跃环球-新加坡环球影城

享用中西日风味年菜

过年就是合家团聚共享好味道的日子,圣淘沙名胜世界有多家风格各异的顶级餐馆,让你的年夜饭有中、西和日不同风味美食供选择。

风水廷精品粤菜馆的富贵鱼生,金光灿灿、虎虎生威。(图/圣淘沙名胜世界提供)

风水廷精品粤菜馆推出的年味盛宴,包括龙虾鱼生、蟹肉官燕炖汤等等,寓意吉祥。

春(Syun)日本料理的大厨,则用来自东京的时令海鱼制成特别的日式鱼生,还有与白萝卜传统慢火焖煮的整只鲍鱼,为食客带来别有风味的新体验。

"澳西亚牛扒海鲜烧烤餐馆"以来自澳大利亚的顶级优质牛肉和海鲜,做出令人一吃难忘的好味道。

点击预约中西日餐馆风味年菜

新春送礼 承载祝福

预订造型有趣的年饼送给亲友长辈同事,是不错的佳节礼品。(图/圣淘沙名胜世界提供)

订购精美的新春礼篮和伴手礼,从寓意发财的八宝发财金黄梨、象征步步高升的萝卜糕和双鱼年糕,到别具新意的琥珀核桃龙虾鱼生、中西合璧的瑞士卷年糕,都是大方得体、暖心尊贵的新年好礼。

点击预订圣淘沙名胜世界新年伴手礼。2月9日截止预订。

点击了解圣淘沙名胜世界的更多最新资讯!

