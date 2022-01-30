【中国江苏冬季旅游特辑】冬季打开“水韵江苏”的五种方式

北京冬奥会来了，全中国对于冰雪运动的热情也越发高涨。位于中国东部的江苏，冬天虽然不常下雪，但是并不妨碍这里对冰雪运动的喜爱，江苏已建有45座冰雪运动场所，可供尽情驰骋。

酣畅的运动之余，更有1500多年历史的南京汤山温泉与遍布江苏南北的温泉酒店温暖相伴。对旅游者而言，世界美食之都扬州、淮安，世界文学之都南京，世界文化遗产苏州园林、明孝陵、大运河，世界自然遗产黄渤海候鸟栖息地等均不容错过。在冬季的江苏，尤其能找到冰雪运动与温泉、美景、美食、民俗之间的完美体验，用五种方式打开别样的冬季水韵江苏。

距离高铁徐州东站35公里的徐州大景山滑雪场，有一片6万余平方米的宽阔雪场供冰雪游爱好者驰骋。这里雪道宽敞，一流的造雪机器还原了真实雪道，雪道总长1.2千米。雪场里双板、单板、雪圈等丰富设备等待每一个滑雪达人前来解锁。

徐州·大景山滑雪场。（图／江苏省文旅厅）

距大景山滑雪场3公里的温泉度假圣地——徐州龙山大酒店，设有中药浴、酒浴、花浴和奶浴等三十多种特色温泉池，室内外温泉相结合，游客能够置身于大自然中沐浴温泉，泡在热腾腾的泉水中，一解滑雪的疲乏。

冬季旅行里，美食与美景一样不可辜负。徐州羊肉汤是当地人难以割舍的驱寒进补美食，是当地最为知名的冬季美食。冰天雪地里运动完吃一碗，又滋补又过瘾。吃饱喝足，去徐州汉文化景区看看古代中国文化也是不错的选择。

徐州汉文化景区囊括了中国汉文化代表的汉墓、汉兵马俑和汉画像石等内容，核心区由狮子山楚王陵、汉兵马俑博物馆、汉画像石长廊等两汉文化精髓景点组成，是对与古罗马帝国同时代的汉帝国文化遗存的集中展示。

春节期间在徐州旅游，一定要在正月十五去东北郊马庄村看看民俗——点面灯。这里的人们会用面制作成灯，供大家欣赏。当天还会有传统纸质花灯和民间舞蹈、乐器表演等内容供游客欣赏。

徐州民俗:点面灯.（图／江苏省文旅厅）

在徐州东站坐上高铁向东疾驰约一个小时，就会来到江苏的美丽海滨城市——连云港。这里山海相依，同样也拥有不错的滑雪场地和舒适温泉酒店。

花果山风景区距离连云港站14公里，每到冬天雪后，这里便会变成“冰雪奇缘”里的魔幻世界。漫山雾凇，晶莹剔透。云海翻腾，亦真亦幻。

连云港站坐上高铁15分钟就会到达赣榆站，距离赣榆站20分钟车程，便可以来到塔山湖滑雪场。这里拥有一条300米长的专业初级道，一条300米长的专业中级道，无论是否有滑雪经验，都可以大胆地享受滑雪的乐趣，滑雪场还有专业教练可以聘请。

东海县位于徐州市和连云港市区的中间，高铁到连云港站约15分钟，到徐州约50分钟。这里的东海森林温泉度假酒店坐落林场境内，景色宜人，森林覆盖率高，温泉水温常年保持在43℃。这里开阔的丘陵风光和独特地貌，十分适合旅行爱好者露营、骑行、自驾游。

到海滨城市当然不能错过海鲜，连云港的冬季正是吃沙光鱼、马鲛鱼、皮皮虾的季节，一碗沙光鱼豆腐汤，足以打开冬季味蕾。

雪花片片，为江苏的冰雪场地披上“银装”；热气腾腾，沸腾的羊汤香气扑鼻；白烟袅袅，温泉里其乐融融……冬奥来了，冰雪爱了，欢迎更多的方式打开别样的“水韵江苏”。

【本文由江苏省文旅厅呈献】