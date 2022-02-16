小孩也能玩！体验澳洲不一样的夜生活

提起到澳大利亚旅游，你对那里的印象是不是停留在“店早早关，晚上没事干”？尤其到了昼短夜长的秋冬季，习惯快节奏城市生活的人，或许会觉得秋冬不是游澳大利亚的最佳时期。

其实，每年3月到8月期间，澳大利亚（简称澳洲）各地会举行灯光艺术节，让居民和旅客一家大小能一起体验夜生活。让我们按月份一起去看看澳洲有哪些灯光艺术活动！

3月： 堪培拉 Enlighten节

Enlighten Festival不只是灯光汇演而已。（Hcreations Photography摄，Visit Canberra提供）

澳洲首都堪培拉（Canberra）的灯光节取名“绚丽照耀节”（Enlighten Festival），但不只是灯光汇演而已。即将在3月4日至14日举行的Enlighten Festival，由几个重点项目组合，包括堪培拉热气球嘉年华、建筑灯光汇演、户外电影节、户外交响乐表演等。

其中，热气球嘉年华将迎来澳洲各地及外国超过25个热气球。五颜六色的热气球相继升起，可以预见场面会相当壮观。

▲热气球嘉年华将迎来澳洲各地及国外超过25个热气球。（视频由Visit Canberra提供）

Enlighten Festival今年步入第12年的。期间，堪培拉标志性建筑物不只会披上靓丽灯光外衣，部分建筑也将把平时鲜少开放的空间，对外开放让公众到访和参加活动。

4月：爱丽丝泉Parrtjima节

麦克唐奈尔山脉化身为自然画布，呈现璀璨的灯光艺术。（图/Tourism NT）

说到outback旅游，不得不提位于北领地（Northern Territory）的爱丽丝泉（Alice Springs）。很多旅客喜欢以爱丽丝泉为基地，探索附近的自然景点。每年到了4月份，这里更是分外热闹，因为从傍晚开始，麦克唐奈尔山脉（MacDonnell Ranges）将化身为自然画布，呈现璀璨的灯光艺术。

Parrtjima的原住民灯光节在沙漠中举行。（图/Tourism NT）

这个取名Parrtjima的原住民灯光节，定于今年4月8日至17日举行。除了灯光秀和装置艺术，夜晚的沙漠也会举行一系列活动，如表演、音乐会、电影放映等。

6月：悉尼Vivid节

悉尼港在Vivid举行期间呈现不一样的风采。（图/Destination NSW）

很多来自新加坡的旅客，都选择以悉尼为基地展开澳洲游。

针对喜欢购物的新加坡旅客认为澳洲零售营业时间短、夜生活选择不多的观点，澳洲旅游局南亚及东南亚区域总经理Brent Anderson受访时指出，澳洲灯光节一般举行至深夜，让旅客有机会从另一视角认识各城市景点。例如Vivid节举行期间，灯光秀是其一重点项目，地标如悉尼歌剧院和悉尼大桥会在夜晚上演绚丽灯光秀。

▲Vivid节不仅是一场灯光秀，还有各式各样的免费表演和装置艺术。（视频由Destination NSW提供）

记者在2019年到访时发现，Vivid节不仅是一场灯光秀，还有各式各样的免费表演和装置艺术。活动举行期间，不少店家也会延长营业时间，让记者感受到市区活跃的夜生活，热闹欢愉的氛围令人怀念。

2022年的Vivid节，定于5月27日至6月18日举行，活动详情将在日后公布。

6月：塔斯马尼亚Dark Mofo节

Dark Mofo毫不避忌地拥抱并庆祝黑暗。（Jarrad Seng摄）

浏览Dark Mofo官网，神秘黯黑近乎诡异的背景音乐，直白地告诉你Dark Mofo与众不同的定位。这个在塔斯马尼亚（Tasmania）举行的冬季节日，毫不避忌地拥抱并庆祝黑暗。

今年的Dark Mofo将以“重生、转世和新生”的主题。（Adam Gibson摄）

今年6月15日至22日举行的Dark Mofo将以“重生、转世和新生”的主题。期间举办的音乐、艺术、电影和美食活动，将触及古代和现代神话、黑暗与光明，以及死亡与新生。

7月：阿德莱德Illuminate节

“Light Cycles”让访客在夕阳西下时体验“腾云驾雾”的乐趣。（图/Illuminate Adelaide 2021）

Illuminate节是阿德莱德市（Adelaide）的冬季重点项目，活动围绕着创新、音乐、艺术、科技，以及灯光。

2021年首次举行Illuminate共有超过150个装置艺术、表演和活动，其中的“Light Cycles”让访客在夕阳西下时体验“腾云驾雾”的乐趣。

提起灯光节，环保人士或许会关注璀璨灯饰背后的耗电量问题。Illuminate的目标是在2023年达到碳中和，目前的环保措施包括推行零垃圾、采用电子票，并通过与阿德莱德市碳中和项目合作以及碳补偿的方式爱护地球。

8月： 珀斯冬季灯光节

▲珀斯冬季灯光节今年步入第9个年头。（视频由Brookfield Properties Australia提供）

如果你有机会在8月到珀斯（Perth），可不用担心晚上无所事事。在Brookfield Place举行的珀斯冬季灯光节（Winter Lights Festival），是每年8月份令当地人期待的活动。

在往年的灯光节里，St Georges Terrace的历史建筑会上演灯光秀。此外，还有配合活动搭建的快闪溜冰场、灵感来自北极光的灯光装置等。

今年的灯光节日期将在8月25日至9月4日举行。

澳洲新景点对访客敞开大门

首届堪培拉街头艺术节Surface Festival将在3月举行。（图/Surface Urban Art Festival）

Brent Anderson透露，澳洲旅游业者在疫情期间持续更新，开创多元的旅游项目。如果你正准备到澳洲玩，规划行程时或许可以考虑这些新开业或翻新后重开的旅游景点：

注：澳大利亚（西澳除外）目前已开放让完成疫苗接种的新加坡公民前去旅游，2022年2月21日起则不限国籍。对完成疫苗接种者开放的州包括：

新南威尔士（New South Wales）

维多利亚（Victoria）

澳大利亚首都领地（Australian Capital Territory）

北领地（Northern Territory）

南澳（South Australia）

塔斯马尼亚（Tasmania）

昆士兰（Queensland）

查询其他入境条例及要求，可浏览澳洲驻新加坡最高专员公署官网以及新加坡外交部官网。