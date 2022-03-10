三月学校假期去哪玩？

这个周末就是学校假期啦！你还没为孩子安排好假日活动，也没法赶在接种者旅游走廊计划下出国？没关系，我们为你搜罗了五花八门的节目，让一家人能够开心玩乐，度过难忘的亲子时光。

假期到底去哪玩？我们将为你推荐七个精彩的游乐选项，从新鲜有趣的主题探险屋到隐蔽的徒步探险路径，从夜间斜坡滑车到吉蒂猫主题度宅假......大人孩子尽情玩乐之余，还能亲近大自然，展开探索旅程，沉浸在浓厚的文化氛围里，让这个假期过得丰富多彩，格外充实有趣。

这七个精彩的游乐选项到底是什么？阅读之前，先看看以下视频为你推荐的一个亲子游乐好去处。

跟水獭宝宝一起展开探险旅程

探险屋适合所有年龄段访客，12岁及以下儿童须由成人陪伴游览。（图／水獭主题探险屋提供）

“Otah & Friends” 水獭主题探险屋自2020年12月在新加坡开放以来，就成了亲子玩乐打卡好去处。可爱小“网红” —— 水獭宝宝邀请你来探险屋跟它一起玩耍。这是新加坡首家以水獭卡通人物为主题的探险屋，为大家带来沉浸式游览体验。整个体验过程模仿密室逃脱，从踏入探险屋的那一刻，你就将展开一段奇妙的旅程。



目前开放的水獭主题探险屋包括滨海湾花园和国家博物馆两家分店，分别以 “Blast Off” 和 “Camp Stardust” 为主题。其中滨海湾花园分店占地2500平方英尺，国家博物馆分店则有4000平方英尺。探险屋整体装潢色彩缤纷，设计细节充满童趣，拍起照来，每个角度都是美美哒。

色彩缤纷的探险屋，随处都是IG美图的最佳背景。（图／水獭主题探险屋提供）

滨海湾花园分店内共有八个不同主题的空间，你需要在限定时间内帮助水獭宝宝找到七件工具，并把它们装入火箭模型内，激活并发射。国家博物馆分店则包括森林冒险密室逃脱、拯救恒星等冒险体验。

这个学校假期，快来探险屋，和水獭宝宝一起展开探险旅程。水獭主题探险屋只开放到6月底，每个时段名额有限，千万别错过啦！

水獭主题探险屋（Otah & Friends Volume 2: Blast Off@滨海湾花园分店）

访客信息：适合所有年龄段，12岁及以下儿童须由成人陪同

门票：个人参观，每人$24; 五人团体，每人$19

开放日期/时间：星期一至五，下午2时至晚上8时（晚上7时最后入场）

星期六、星期日、学校假期和公共假期，上午10时至晚上8时（晚上7时最后入场）

地点：滨海湾花园Cannonball Room（位于擎天树丛 Supertree Grove，Supertree食阁旁边）

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水獭主题探险屋（Otah & Friends: Camp Stardust @国家博物馆）

访客信息：适合所有年龄段，12岁及以下儿童须由成人陪同

门票：个人参观，每人$24; 五人团体，每人$19

开放日期/时间：星期一至五，下午1时至晚上7时（晚上7时最后入场）

星期六、星期日、学校假期和公共假期，上午10时至晚上7时（傍晚6时最后入场）

地点：国家博物馆，93 Stamford Rd Exhibition Gallery, Basement Level, Singapore 178897

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亲近自然 都市中的昆虫农场之旅

昆虫农场适合所有年龄段访客，10岁以下的孩子须由成人陪同参观。（图／Insectta 提供）

新加坡中心地带有一座城市农场，说起来会不会让你觉得惊讶？一点都没错，新加坡第一个昆虫农场 —— Insectta 就坐落在女皇镇。这家昆虫农场专门饲养黑水虻（Black Soldier Fly），繁殖其幼虫售卖，作为养鸡、喂鱼的饲料。农场以食物垃圾为饲料喂养幼虫，幼虫粪便被采集为肥料，真正做到了绿色循环。

对从小居住在都市的孩子们来说，无论是对昆虫，还是对农场都相对陌生。参加 Insectta 特别举办的昆虫农场之旅，不但可以帮助他们探索神秘的昆虫世界，认识昆虫界的超级英雄-- 黑水虻，还可以了解“化废为宝”的可持续绿色农耕概念，可说是一举多得。活动的最后一个项目是喂鸡，这对城市孩子来说，同样新鲜有趣。

探索神秘的昆虫世界，认识昆虫界的超级英雄 -- 黑水虻。（图／Insectta 提供）

昆虫农场之旅历时1小时15分钟，别错过这个一起学习、玩乐的亲子活动好机会。



Insectta 昆虫农场之旅

访客信息：适合所有年龄段，10岁以下须由成人陪同

门票：成人每人$25; 学生每人$20

开放日期/时间：星期六或星期日，具体日期和时间请上网查询

地点：60 Jalan Penjara, Singapore 149375

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沉浸在书籍和艺术的殿堂

文艺范十足，高颜值的卓尔书店，适合各年龄段读者。（图／卓尔书店提供）

这个学校假期，带孩子去逛逛书店吧。设在 Wheelock Place 的卓尔书店于去年开业，这是本地少有的以售卖华文书籍为主的书店。在实体书店式微的大环境下，能在乌节路繁华地段找到这么大型的书店，着实让爱书人欣慰。

卓尔书店听名字就让人感觉文艺范十足，它是一家书店，却又不仅仅是一家单纯的书店。它将书籍、咖啡馆、餐厅、美术馆和手工艺品店等多种元素聚集在一起，形成了一个包容性很大的艺文空间，让你获得视觉、听觉、触觉和味觉上的全方位新体验。

书店一楼是咖啡座与童书空间，二楼售卖中国大陆和台湾出版的华文文艺、励志和工具书，以及其他国家出版的热销英文著作，另外还设有咖啡座和小画廊。在学校假期，和孩子一起来到书籍的殿堂，在书香和艺术氛围里度过悠闲愉快的时光，是身心的双重享受。

书店定期举办各种现场活动，比如《我的小红点》新书签售会。（图／卓尔书店提供）

卓尔书店（The Zall Bookstore）

访客信息：适合所有年龄段

营业时间：上午11时至晚上9时30分

地点：#01-02 / #02-18 Wheelock Place, Singapore 238880

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吉蒂猫相伴 开启度假模式

享受主题度宅假，把可爱吉蒂猫产品带回家。（图／新加坡费尔蒙酒店提供）

萌萌的 Hello Kitty 吉蒂猫谁不爱。新加坡费尔蒙酒店从本月初到下个月底，特别推出吉蒂猫主题度宅假配套。趁着这个学校假期，你不妨和全家大小一起开启与吉蒂猫相伴的度假模式（随行儿童须满足12岁及以下的条件才可同住）。

从踏入酒店吉蒂猫主题客房的那一刻，可爱的吉蒂猫就如影随形，时刻相伴。度宅假配套包括一晚酒店住宿、一张免费加床、两名成人和两名儿童的早餐，还有一套专属的吉蒂猫收藏品，包括吉蒂猫饼干、吉蒂猫靠垫、吉蒂猫毛巾、吉蒂猫餐碗等等，让大人孩子都爱不释手。

品尝吉蒂猫和丹尼尔无酒精鸡尾酒，餐馆也备有儿童下午茶配套。（图／新加坡费尔蒙酒店提供）

配合吉蒂猫主题度宅假，酒店的 Anti:dote 酒吧也推出吉蒂猫主题的精选下午茶。各种带有吉蒂猫图案的精致甜点，可爱程度爆表，另有两款吉蒂猫主题无酒精鸡尾酒，同样会让你瞬间幸福感爆棚。

吉蒂猫主题度宅假配套将于4月底结束，赶快预订，千万别错过啦！

费尔蒙酒店吉蒂猫主题度宅假（Fairmont Singapore Hello Kitty Staycation）

住客信息：适合所有年龄段，同住儿童须是12岁或以下

住宿费：Fairmont Room $418 起；Deluxe Room $448 起；Signature Suite $498 起

住宿日期：视预订情况而定

地点：80 Bras Basah Road, Singapore 189560

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徒步探险 寻觅战争遗迹

结合徒步和战争历史遗迹游览的探险之旅。（图／圣淘沙发展局提供）

你知道吗？在圣淘沙还藏着一个鲜为人知的战争遗迹 —— 瑟拉峰炮台（Fort Serapong），它就坐落在圣淘沙瑟拉峰山的山顶。这个学校假期，和孩子们一起来这里徒步探险，不但可以亲近大自然，还能认识到新加坡的一段战争历史。探险之旅适合所有10岁及以上的参加者，16岁以下须由成人陪同。

通往炮台的路不好走，多数是没有路标的泥泞路和树丛，参观者通常须跟着导游才能到达目的地。感兴趣的公众可以参加 Pudu Puda LLP 主办的“瑟拉峰徒步探险之旅”，这是新加坡首个结合徒步和战争历史遗迹游览的正式健行路线。导游将带领参加者穿过丛林小道，来到山顶的炮台遗迹。那里原有的观景台和避弹堡垒如今仍屹立着，阶梯和窗框还完好地保留，甚至还有旧枪炮的遗迹。英军当时在炮台上的堡垒中驻守，俯瞰新加坡南边海岸的船只。

在上山途中，导游也会为大家介绍沿途可见的本地植物和野生动物物种，帮助大家对圣淘沙的自然和人文有更全面的了解，这让整个行程更具趣味。

瑟拉峰徒步探险之旅（Serapong Trail）

参加者信息：10岁及以上方可参团，16岁以下须由成人陪同

团费：个人报名，每人$105起；一至六人团体$630 起

出发日期/时间：星期一、星期三、星期六和星期日，上午9时至中午12时

集合地点：Sentosa Cove 到达广场 Grab 上车点，1 Cove Avenue, Sentosa, Singapore 098537

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夜色中的“速度与激情”

驾驶滑车，感受夜间奔驰的快感。（图／Skyline Luge Sentosa 提供）

随着夜幕的降临，圣淘沙又添了一项全新的夜间项目等你去体验。一家大小一起来参加这项既好玩又具探险精神的活动吧！

Skyline Luge 斜坡滑车向来是圣淘沙必玩游乐设施。这项活动源自新西兰，驾驶滑车，以快得让人惊叫不已的速度滑下600多米长的丛林坡道或巨龙坡道，极速快感让人上瘾。滑下坡道后，你还可以乘坐 Skyride 空中吊椅，领略新加坡梦幻般的城市天际线和美丽的海岸线全景。

你可在每周五或周六的晚上来这里感受夜间奔驰的快感。夜晚的斜坡滑车更刺激、更好玩，沿着带有独特灯光照明的坡道极速滑下，在晚风中体验那份别样的“速度与激情”。如果是带小朋友同行，也可以选择驾驶滑车徐徐滑下坡道，速度完全由自己掌控。

乘坐Skyride空中吊椅俯瞰夜色中的滑车坡道。（图／Skyline Luge Sentosa 提供）

在夜间的空中吊椅上，你也可以领略与白天不同的风光，欣赏新加坡灯火璀璨的迷人夜景。

Skyline Luge 夜间斜坡滑车（Night Luge)

访客信息：请参阅以上“漫游小贴士”

门票：夜间两次斜坡滑车+两次空中吊椅，成人每人$25；儿童陪同票每人$8 另有其他配套，具体参看Skyline Luge 官网

夜间滑车日期/时间：星期五和星期六，（两个时段）晚上7时至8时或晚上8时至9时30分

地点：45 Siloso Beach Walk, Sentosa, Singapore 099003

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皮具DIY工艺 亲子时光其乐融融

皮具 DIY 活动适合16岁及以上者参加。（图／Bynd Artisan 提供）

越来越多的人享受手作的乐趣。本地著名精品文具和皮具品牌 Bynd Artisan 特别举办一系列手作工作坊，其中就包括基本皮具 DIY 活动。一家人一起学做皮质手机袋、卡片夹、零钱袋、钥匙扣和手环等，既有机会学习一项手作新技能，又能度过其乐融融的亲子时光，是不是一举两得？

Bynd Artisan 向来注重文具和皮具手工技艺的传承，特别请来手艺精湛的皮具师傅教大家制作这些精美的小皮具。从选料、处理、剪裁和缝制开始，手把手为大家传授这项传统技艺。看着一件小皮具从无到有在手里渐渐成型，是不是特别有成就感？在学习的过程中，你还可以了解到很多关于皮具的小知识，学会鉴赏优质皮具。

在掌握了一些基本手作技能之后，你就能发挥创意，创作属于自己的独一无二的作品啦。

Bynd Artisan 皮具手作工作坊

参加者信息：须满16岁及以上

收费：每人$78起（收费视不同工作坊而定，请上网查询）

日期/时间：具体日期和时间请上网查询

地点：Bynd Artisan Holland Village Atelier, 44 Jalan Merah Saga #01-54, Singapore 278116

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截至2022年3月10日本文刊登之日，文中所有价格和配套信息均准确无误。所有照片均在遵守安全管理措施的情况下拍摄。

【本文由新加坡旅游局和新报业媒体呈献】