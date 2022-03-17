体验“食”尚新潮流 拥抱健康生活

年假去哪玩？怎么玩？不妨跟我们一起去体验可持续新“食”尚，同时享受运动和保健度假乐趣。通过探索和体验，去重新发现和欣赏新加坡的独特之处，让生活过得更有意思。

来来来，大家一起来体验这股可持续新潮流。我们将为大家推荐七个享用绿色、可持续餐饮，以及健康休闲活动的好去处。从植物肉专卖店到零浪费杂货店，从奎笼探索之旅到骑行度宅假......让你在尽情体验都市新风之余，还能亲近大自然，感受探索新事物的乐趣，同时了解本地文化，让假期过得丰富多彩，充实有趣。

这七个精彩的好去处到底在哪里？阅读之前，先看看下面视频为你推荐的另一个美食和游乐好点子。

探索东北海岸 去奎笼吃海鲜

奎笼之旅带你探索新加坡东北海岸景观和生态。（图／“出发吧！新加坡旅游”提供）

离开钢筋水泥的丛林，乘船出海，从海上探索新加坡东北海岸，在奎笼享用新鲜捕捞的海鲜美食，听起来是不是很有吸引力？

参加Let's Go Tour（“出发吧！新加坡旅游”）主办的奎笼探索之旅，3小时的行程包括乘船，从海上探索包括乌敏岛在内的东北部岛屿沿岸，船上有专职导游为大家介绍丰富的海岸生态，以及到访奎笼，体验奎笼渔民的生活日常，了解可持续海产养殖和捕捞知识等，最后参加者可在奎笼餐厅享用茶点。如果选择下午出海时段，还可自费预订当天的奎笼餐厅晚餐，享用美味海鲜。

体验奎笼渔民日常，了解可持续海产养殖。（图／“出发吧！新加坡旅游”提供）

从坐船出海探索东北岛屿，沉浸在大自然的怀抱，再到一边享用新鲜海鲜，一边眺望大海，享受海风拂面的清凉与惬意，整个过程宛如一个完美的迷你假期，你动心了吗？

奎笼探索之旅（Let’s Go Kelong Tour）

团费：不包括自费晚餐

● 星期一至四：成人$100 / 儿童$90；

● 周末（星期五至星期天，公共假期）：成人$110 / 儿童$100

出发日期/时间：每天出发，至少五人成团

● 早上时段：上午8时30分至11时30分

● 下午时段：中午12时15分至下午3时15分

● 晚餐与日落时段：下午4时至晚上7时

集合地点：SAF Yacht Club / 43 Admiralty Rd W, Singapore 759962

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素时尚来袭 探访植物肉专卖店

植物肉专卖店内设零售区和餐饮区，供应多种植物肉食材和美食。（图／Love Handle 提供）

喜爱素食，注重可持续饮食理念？亚洲首个素食植物肉专卖店 Love Handle 为你带来种类齐全的植物肉食材，伴你开启饮食新主义。

Love Handle 将食品零售店和餐馆概念结合在一起。在一楼的零售区，你可以找到各式各样的植物肉食材，包括鸡肉、牛肉和猪肉等。这些植物肉的外观和我们平常吃的肉类毫无区别，种类包括生植物肉、腌制植物肉以及植物奶制品等。

餐厅的招牌菜肴 – 各式汉堡和其他西式美食都是以食物肉烹制。（图／Love Handle 提供）

二楼餐饮区，装潢走美式餐厅路线，在这里你可以享用汉堡包、炸鸡华夫饼、肉排、小吃等西式料理，当然所有菜肴里的肉类用的都是植物肉哦。美式汉堡无疑是这里的主打，卖相媲美普通牛肉饼的植物肉饼美味多汁，配上融化的植物芝士，绝对令人难以抗拒哦！

重视环保、喜欢可持续素食的朋友们，下次聚餐就选这里啦！大家一起拥抱健康生活。

Love Handle

营业时间：

● 星期一至三五：上午11时至晚上10时；

● 星期六：上午11时至晚上10时30分；

● 星期天：上午10时至傍晚6时

地点：8 Ann Siang Hill, Singapore 069788

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骑行滨海湾 绿色度宅假

全家人一起享受骑行乐趣，拥抱健康生活。（图／新加坡文华东方酒店提供）

如果你热爱运动，崇尚健康生活，喜欢四处漫游、探索，那么不妨考虑和伴侣或家人，到新加坡文华东方酒店享受不一样的“骑行度宅假” ，放松身心，享受绿色假期。

这个精心设计的“骑行度宅假” 配套包括一晚海景客房住宿、双人早餐、免费使用酒店脚踏车（包括儿童脚踏车），自带脚踏车可免费停放，此外酒店还特别提供外带健康小吃。

文华东方酒店坐落在美丽的滨海湾，顺着滨海湾沿岸一路骑行，随时置身赏心悦目的美景中！沿途还有无数的餐馆、食肆，比如位于滨海湾花园的沙爹湾“Satay By the Bay”露天美食中心、花穹内浪漫温馨的 Pollen 餐馆等，为你提供众多餐饮选择。在滨海堤坝野餐，享受酒店的外带健康小吃，也是不错的选择。

为健康加分，不一样的“骑行度宅假”。（图／新加坡文华东方酒店提供）

骑行结束，跟家人一起吃吃喝喝，补充能量，为滨海湾骑行画上完美句点。“骑行度宅假”配套将于今年8月底结束，千万别错过啦！

新加坡文华东方酒店 (Mandarin Oriental Singapore)

住宿费：每晚$399起

住宿日期：视预订情况而定

地点：5 Raffles Avenue, Marina Square, Singapore 039797

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品味可持续植物鸡尾酒

采用巨型3D 打印机，以可循环塑料瓶为材料制造的吧台。（图／Analogue 提供）

酒吧也兴起可持续餐饮新风尚，Analogue 酒吧致力于推动自然资源的合理利用，为大家打造采用植物食材的可持续餐饮新体验。让我们一起来品味这股“食”尚新风潮！

走进 Analogue，跃入眼帘的海蓝色波浪环绕式吧台，颜值让人震撼。你知道吗？它是采用巨型3D 打印机，以可循环塑料瓶为材料制造出来的。坐在如此环保吧台，享用以植物食材制作的饮品和美食，感觉跟大自然更和谐。

品尝纯天然、有创意的两款植物鸡尾酒 – Spirulina 和 Carob。（图／Analogue 提供）

Analogue 以植物鸡尾酒闻名，其中有几款由著名调酒师 Vijay Mudaliar 精心调配，比如用蓝螺旋藻、未成熟酸葡萄汁和黄金奇异果等植物食材调配的 Spirulina 鸡尾酒，还有用角豆蒸馏精华、椰子花蜜、烤南瓜子和薄荷调配出的 Carob 鸡尾酒，不但材料纯天然、有创意，其调味也达到精致、平衡的顶尖水准，值得一尝哦！

Analogue

营业时间：星期二至星期天，下午5时至晚上10时30分

地点：30 Victoria Street, #01-31 CHIJMES, Singapore 187996

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“丑食材”变精致料理

Kausmo 主厨巧用食材，烹制精致料理 – 煎猪颈肉配墨西哥龙蒿和南瓜酱 。（图／Kausmo 提供）

你知道吗？有些食材会因为过熟、运送途中轻微受损，甚至因为体积太大或太小而被进口商丢弃。Kausmo 的联合创办人-- 两位年轻的新加坡女厨师通过巧手烹饪，把这些因种种原因被淘汰的食材变成让人垂涎的精致料理。

餐馆名 Kausmo 从 Cosmos （宇宙）一词中获取灵感，餐馆以节约和环保为理念，提倡和推广可持续生活方式。Kausmo 除了利用进口商淘汰食材，还采用以可持续方式养殖的本地海鲜，以及本地农场种植的原生植物，来烹调欧亚风味的美食，运用食材时会尽量使用每个部分，上菜时还会为食客讲解食材的来源和意义，让大家了解节约食材的重要性，从而启发人们在日常生活中减少不必要的浪费，为可持续绿色生活尽一份力。

餐馆采用进口商淘汰和可持续食材烹制菜肴，每日六道菜晚餐无固定菜单 。（图／Kausmo 提供）

Kausmo 的装潢采用家庭式的设计概念，餐馆仅有16个座位，并且也没有固定菜单，只根据当日食材供应来烹制六道菜组成的晚餐套餐，用餐的食客很有在家里吃饭的感觉哦！

Kausmo

营业时间：星期二至六，两个晚餐时段：晚上6时30分和晚上8时30分

地点：1 Scotts Road, Shaw Centre, #03-07, Singapore 228208

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“零浪费”杂货店 绿色购物新体验

到“零浪费”杂货店体验绿色购物。（图／UnPackt 提供）

如果你支持环保和可持续生活理念，那就别错过UnPackt – 本地首家提倡“零浪费”的杂货店。

这家店旨在减少食物和包装纸浪费，鼓励更多本地人养成“零垃圾”的生活习惯，为建设绿色社区尽一份力。店里售卖的物品不经过包装，也不为顾客提供塑料袋。另外，作为新加坡第一家“零浪费”散装产品杂货店，店家也十分注重货品的品质、多样性和可持续性，是你采购可持续生活用品的一站式好去处。

走进这家店， 你会发现店里售卖的四五十种干粮包括白米、意大利面、饼干、本地香料、鱼干和木耳等，食材都没有包装，而是盛放在容器内，消费者要买多少取多少，再根据重量来计算价钱。因为店里不提供塑料袋，所以要来这里买东西的话，就必须自备包装袋，或在店内购买可循环使用的容器。“零浪费”的概念可说是体现在这家店的方方面面。



买多少取多少，免去包装，更环保。（图／UnPackt 提供）

除了干粮，UnPackt 也出售各类可持续清洁产品，包括天然除臭剂和竹制厕纸。有空的话不妨去逛逛这家“零浪费”杂货店，体验绿色购物。



Unpackt

营业时间：星期二至星期天，上午10时至晚上7时；公共假期，上午10时至下午4时

地点：6 Jalan Kuras, Singapore 577724

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养生度宅假 重焕身心活力

品尝养生花草茶，开启健康之旅。（图／圣淘沙豪亚度假酒店提供）

多久没有度假了？入住圣淘沙豪亚度假酒店，享受“豪亚健康之旅”养生度宅假，远离喧嚣与纷扰，放松身、心、灵，重焕内在活力。



步入酒店大厅，空气中弥漫的清新香气，配上舒缓柔和的音乐，会让你的心情即刻放松下来。酒店以健康为设计理念，养生度宅假配套包括精致套房两晚住宿、每日双人早餐、双人60分钟豪亚水疗中心身体按摩、单程豪华轿车接送，还可获赠养生花草茶，以及 Ugly Food “零浪费”健康零食等礼品。



选择此养生度宅假配套，你还有机会参与多项酒店举办的、以可持续健康生活为主题的保健工作坊，包括茶叶品鉴会、香料和微型蔬菜品尝会、健康饮品分享会等。

圣淘沙豪亚度假酒店致力于打造全面养生悠游之旅。（图／圣淘沙豪亚度假酒店提供）

另外，此度宅假配套还包括特选餐馆和圣淘沙景点25%优惠。酒店靠近英比奥捷运站，步行数分钟可至西乐索海滩、杜莎夫人蜡像馆和 AJ Hackett 蹦极塔等景点。酒店的 Bedrock Origin 等餐厅，采用新鲜天然食材，精彩烹制多款健康美食，是你享受养生佳肴的好去处。

“豪亚健康之旅”养生度宅假配套将于年底结束，早日开始筹划吧！

圣淘沙豪亚度假酒店（Oasia Resort Sentosa）

住宿费：每晚$1241起

住宿日期：视预订情况而定

地点：23 Beach View, Palawan Ridge, #01-01, Sentosa Island, Singapore 098679

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截至2022年3月17日本文刊登之日，文中所有价格和配套信息均准确无误。所有照片均在遵守安全管理措施的情况下拍摄。

【本文由新加坡旅游局和新报业媒体呈献】