“细看香港”微观艺术展登陆本地 带你半天游走香江

你是否很想念到香港旅行？ 那就千万别错过从4月4日开始在新达城展出的“细看香港”微观艺术展。你将能近距离欣赏多达40个手工制作的微观模型，从这一封封写给香港的情书中穿梭时间长廊，探索港式风情，领略近几十年来香港人文风貌、民俗历史的独特魅力。 本展览曾先后在中国、日本多个城市展出，如今终于登陆本地（详情见文末）。怎么样，是否已开始好奇展览会有哪些元素呢？

品百年文化传承 皇都戏院与戏曲中心新旧交接

熙熙攘攘的皇都戏院热闹非凡。（图／快乐微型艺术会）

提起香港的文化符号，你会想到什么？皇都戏院（State Theatre）在香港文化发展历程中占据珍贵的价值，可谓目睹了今日香港的诞生。

它是香港硕果仅存的旧式大戏院，见证了香港昔日娱乐事业的风华年代，其飞拱桁架更是全球仅有。

上世纪四十年代末，以著名作家张爱玲、京剧名角孟小冬等为代表的大批上海人南移香港，在香港北角逐渐形成“小上海”。皇都戏院的前身璇宫戏院也应运而生，并于1959年正式更名为皇都戏院。

皇都戏院不仅催生了七八十年代的港产片黄金岁月，更广纳海内外艺术形式，由名伶领衔的粤剧、日本松竹歌舞团及西方古典音乐等都曾在此演出，成为极具时代特色的文化殿堂。

戏曲中心汇聚大江南北的顶级戏曲演出。（图／香港旅游发展局）

漫游香港小贴士：体验香港艺术文化？推荐下次来香港时探访位于西九文化区的戏曲中心。在这里你可以欣赏大江南北顶级戏曲演出，多元的艺术教育及亲子活动也适合不同年龄的观众，还能参观地标建筑拍照留念。

长洲抢包山微观模型（左）与现实中热闹非凡的长洲抢包山活动。（图／快乐微型艺术会、香港旅游发展局）

要是你喜欢富有浓郁本土特色的香港风情，也别错过这些精心制作的模型：

长洲抢包山（Cheung Chau Bun Festival）：香港长洲延续至今的民间习俗，各位健儿通过包山上争夺“平安包”勇争第一。

大坑舞火龙（Tai Hang Fire Dragon Dance）：逾130年历史的舞火龙表演是香港庆中秋的特色节目。

赏特色地标建筑 蓝屋屹立不倒 注入新元素

说到香港的地标，很多人可能会想到香港会议展览中心、香港中银大厦等充满现代特色的建筑。其实，远离大都会街头的高楼大厦，来到许多港人生活的湾仔，“唐楼”正是许多昔日港人的安乐窝。但随着香港的高速发展，大多数唐楼已被重新建设。作为现今被保存最久的唐楼，位于湾仔石水渠街72号至74A号的蓝屋（The Blue House）是你来访香港不可错过的地标性建筑。

栩栩如生的蓝屋微观模型（左）与现实中具有重要历史意义的蓝屋。（图／快乐微型艺术会、香港旅游发展局）

初看蓝屋，你一定会被它最具特色的蓝色外墙吸引。其实这源于无心插柳的巧合。20世纪后期，香港政府在为蓝屋进行外墙修缮时，恰巧库存中只剩下水务署的蓝色油漆，因此整座建筑的外墙便被刷成蓝色，久而久之“蓝屋”由此得名。

如今，这幢建筑在时代变迁中岿然屹立，仍细致保留了狭窄的木楼梯、住所里的花纹地板，铁窗扶栏等具有时代特色的建筑风格。1950年代，黄飞鸿的徒弟林世荣侄儿曾于蓝屋72号设馆授徒，其后人林镇显后来改为医馆，并开业至今。

微型艺术家们通过妙手栩栩如生地还原蓝屋的风貌。（视频／香港特别行政区民政事务局）

漫游香港小贴士：下次前往香港旅游时，别忘了到湾仔蓝屋区逛逛，亲身感受蓝墙红窗镌刻的回忆，在这个仿佛时光停滞的空间中，静静回味香港独有的风情。

利东街模型展示新式LED舞火龙（左）与现实中的购物街利东街。（图／快乐微型艺术会、香港旅游发展局）

本次展览带你穿街走巷，看不一样的香港街景：

东西荟萃的利东街（Lee Tung Avenue）：俗称“喜帖街”，欧陆式建筑配上唐楼纱窗，大街挂上大红灯笼，别具一格。它仍是非常受欢迎的购物街，下次去香港旅游时不妨来逛逛。

大澳文物酒店（Tai O Heritage Hotel）：改建自大澳警署，中西合璧，包括中式瓦顶、木制平开窗、圆拱游廊、警岗改建的玻璃屋顶餐厅及监仓改成的接待处。

忆地道港式风味 老字号冰室 邀你来探索

每次去香港旅游，除了购物，你一定会尽情享用香港美食。

走在香港街头会看到林林总总、挂着“冰室”招牌的店面。它们盛行于上世纪五六十年代，通常售卖冰水、奶茶、雪糕、咖啡等饮品和部分小食，可以说是茶餐厅的前身。说到“中国冰室”（China Café），许多港产片爱好者一定会觉得眼熟。你没认错！这里曾是许多部经典电影（例如《新不了情》等）的取景地。

冰室传承了香港重要的茶饮文化。（图／快乐微型艺术会）

工整端正的横幅、经典绿白相间的瓷砖，贴满外墙的小广告，深粉色的椅背，能不能勾起你的观影记忆？如果仔细欣赏微型中国冰室，你也许会惊叹于作品的巧夺天工，不论是天花的吊扇会旋转，收银桌上的壹元，还是伍元笔划幼如发丝，全都清晰可见。不妨考考大家的眼力，看找不找到李小龙？

漫游香港小贴士：尽管中国冰室已于2019年底结业，但想要体验地道的冰室文化，香港仍有广成冰室、美都餐室等经典老字号等你下次来探索。

来美都餐室享用地道港式下午茶。（图／香港旅游发展局）

如果你从未去过香港，或者你想重温在香港的旅游经历，“细看香港”以精妙的工艺从文化、民俗、美食多方面复刻香港风貌，为你展现原汁原味的港式风情。快带着家人一起到场欣赏吧！

本次展览也是香港特别行政区成立25周年庆祝活动的一部分。到场观众还有机会赢取以香港地标与景点为主题的限量版填色书一本（附带条规）。

“细看香港”微观艺术展览

2022年4月4日，下午1时至晚上9时

2022年4月5日至17日，上午10时至晚上9时

地点：新达城东大厅（Suntec East Atrium）一楼和三楼（#03-342，靠近游乐场)

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入场免费

【本文由香港旅游发展局呈献】