把握汇率优势，到槟城奢华小旅行吧。入住五星级海景套房，享受湛蓝海天一色，品尝奥地利美食佳酿，在个性咖啡馆喝咖啡享用甜点，还可以登上68楼高的观景台饱览美景。

槟城一直是新加坡人爱去的旅游胜地之一。疫情缓解，门户开放以后，不少国人已飞到当地深度游。

说真的，既然在汇率方面有优势，到槟城游玩时宠一宠自己，来个奢华行也不为过吧！将住宿锁定在沙洋香格里拉（Shangri-La Rasa Sayang），有几个原因。它是马来西亚第一个奢华酒店和度假村，坐落在风景怡人的峇都丁宜（Batu Ferringhi）海边，格局和本地的香格里拉酒店相似，一踏进去就有种说不出的亲切感。

坐落在峇都丁宜海边的沙洋香格里拉，是马来西亚第一个奢华酒店和度假村，保留老树绿荫。（陈爱薇／图）

1973年投入运作的沙洋香格里拉，其中一个标志是米南加保式屋顶，建筑采用大量木材，结合现代与传统元素。2004年度假村关闭两年，耗资1亿令吉（约3094万新元，下同）整修——增加新的花园翼（Garden Wing）；房间总数从512间减至304间，每个房间面积更大。

拉莎翼（Rasa Wing）档次较高，住客可到贵宾廊享用果盘、下午茶及晚餐前鸡尾酒；以及到仅限拉莎翼住客使用的成人专享泳池，享受宁静时光。可以的话，选择海景房吧！喝杯饮料欣赏蓝天碧海，对繁忙的都市人来说是最无价的宠爱。部分套房的走廊还有露天浴池！放心，有帘子可拉下。客房价格依需求调整，从200多新元起。

部分套房的走廊设有露天浴池。（陈爱薇／图）

1973年开业的Feringgi Grill是当地著名的牛扒餐馆。（陈爱薇／图）

假期村内的Feringgi Grill餐馆，在当地名气响当当。1973年经营至今，仍延续50年不变的传统，将餐车推到食客餐桌旁，汤品、沙拉和牛扒现做现给，是视觉与味觉的双重享受。招牌牛肉以特别方式熟成，再用高达摄氏500度的炭火烧烤。一份和牛扒从200克，215令吉起。

另一家Spice Market Cafe提供单点和自助餐，供应道地、中式、印式、娘惹、日本、泰国和西餐等美食。当地人会约一家三代人前往，举行家庭聚会。自助晚餐周四成人168令吉，星期五至日则是208令吉。

有11栋别墅和一间瑜珈馆的Chi水疗就像去到峇厘岛。每栋别墅都有更衣间、护理室和小花园。护理项目结合中国养生古法和马来特色。招牌草药按摩（1小时458令吉）先从四种精油当中选其一，按摩后以包裹当地草药、班兰叶和香茅的草药包热敷，舒缓紧绷的肌肉和情绪，促进血液循环。

奥地利菜小酒馆Christoph's的老板Christoph对酒很有研究，也擅长调酒。（陈爱薇／图）

德国Kaesespaetzle是拌芝士的面疙瘩，最后撒上炸洋葱丝。（陈爱薇／图）

没有新派酒店的强烈设计感，或者吸引各年龄层住客的热闹活动；这里有种像家的舒服，让人可以坐在阳台听着海浪声，不知不觉一个下午过去，还很可能不小心睡着了。

个性奥地利菜小酒馆

虽然峇都丁宜有点偏远，但现在私召车很方便，到市区约20至30令吉。

疫情期间乔治市餐饮业者也和其他城市一样经历了大洗牌。在市区大街小巷穿行时，在Lorong Steward发现一家很有个性的餐馆。今年5月才开的Christoph's以老板的名字命名，主打奥地利和德国料理，还有来自奥地利、意大利和法国的酒品和鸡尾酒。

奥地利老板曾在多家五星级酒店任职，对酒很有研究，只要稍为提一提你喜欢的口味，他就能推荐一瓶很适合的好酒。餐馆只在周三至周六营业，每逢周一老板会将该周的每日菜单挂上面簿。菜单的前菜、小吃、主食和甜品加起来只有十来道，但道道有惊喜。

前菜Beef Tartare是以新鲜牛肉切碎后拌酱。Frittaten Soup是奥地利家常汤，将薄煎饼切成丝放在清甜的牛肉汤或蔬菜汤内，单喝下这碗汤就蛮饱了。主食炸猪扒Wiener Schnitzel堪称奥地利国菜，要炸到皮肉稍为分离，金黄表皮呈小波浪才算合格。牛扒选用上好部位，如果遇上是搭配红酒酱汁更是不容错过。德国Kaesespaetzle是将稠面糊制成不规则短条（面疙瘩），然后拌以芝士，最后加上香脆带甜的炸洋葱丝，带韧性的面疙瘩吃起来有点像面粉粿。

必备甜品是老板亲自制作的维也那苹果馅酥（apple strudel），完全带出苹果的酸甜特质，苹果酥本身并不甜，甜味完全来自覆盖在上面的糖粉，老板说撒得白白的像家乡的白雪。

Ome by Spacebar Coffee刻意保留战前店屋的原始红砖墙。（陈爱薇／图）

单点的话，一道菜基本上是30令吉起，建议选择套餐，二道式90令吉起，三道式110令吉起。餐馆可容纳不到20人，老板忙碌地穿梭其中，也不忘与食客聊天交流，像一家温馨的小酒馆。

在另一条小巷Lorong Toh Aka也发现一家有意思的咖啡馆Ome by Spacebar Coffee，门前有许多植物，一不小心就可能错过。小小的战前店屋，保留了原始红砖墙，只能坐18人，主打手冲咖啡。糕点是现烘现卖的，只会有两款，卖完再做，很幸运两次光顾都有机会尝到海盐橄榄油夏南瓜蛋糕。周六至周三上午7时半营业至下午4时，周四和周五不开哟！

The Top Penang第68层的彩虹天空步道。（陈爱薇／图）

精品水族馆的玻璃缸，鱼儿围绕着炭炉游。（陈爱薇／图）

68层楼环看槟岛

当地美食多，但也不能总吃吃喝喝。槟城过去几年积极发展旅游业，The Top Penang主题乐园就在市中心的光大大厦（Komtar）。大厦原本有65层楼，2017年装修后增建至68层楼。先到65层观景台可以360度环看槟城全景，包括远处的槟威大桥和北赖工业区。其中一段踩在强化玻璃上，地面的车辆和建筑变得小小的，还真有点吓人。

有了一次“预习”，到68层顶楼时反倒没有那么害怕。彩虹天空步道是一小段悬空玻璃步道，因为有时间限制得抓紧时间克服恐惧，摆好姿势拍照。登观景台和彩虹桥是68令吉，去位于三楼的精品水族馆和侏罗纪研究中心只须多付7令吉，不去可惜呀！

精品水族馆走的是温馨路线，没有野生猛鱼，不过一进门那一区的玻璃缸，以南洋传统用品为摆设，鱼儿在针车和锅碗瓢盆穿梭，还真新奇。

（*1令吉约0.3新元）