四天三夜玩转砂拉越 美食景点一网打尽

从新加坡直飞马来西亚砂拉越，只需一个多小时就可抵达古晋，探索热带雨林，深入自然原始的野生动植物世界。

在砂拉越首府古晋，从城市环境来到自然森林与野生动物栖息地只需不到一小时车程。以这个东马最大城市为据点，还可继程前往诗巫（Sibu）与美里（Miri），飞行时间分别为40分钟和1小时，搭乘廉价航空非常方便。

腾出四天三夜的时间，第一天和第四天留给古晋，中间两天探索诗巫与美里，轻松玩转砂拉越，品尝特色美食，探索精彩景点，揭开婆罗洲的神秘面纱。

古晋美食篇

砂拉越美食极具特色，有别于本地游客较熟悉的西马风味。首府古晋更在2021年列入“联合国教科文组织（UNESCO）美食创意城市”，成为马来西亚第一个获此殊荣的城市。

砂拉越叻沙

砂拉越叻沙在TasteAtlas的亚洲美食榜中名列榜首，更被已故美食家安东尼·波登形容为“神的早餐”。

砂拉越叻沙采用幼米粉制作，配以豆芽、鸡丝、蛋丝、虾仁、香菜等食材，再淋上特制香料、椰浆、参峇等熬煮而成的汤汁，综合30多种辛香料，汤底偏土红色，味道浓郁，芳香扑鼻。

古晋大街小巷都能找到叻沙，安东尼·波登光顾的是春园茶室，也推荐游客尝试泉春茶室、阳春台（Lau Ya Keng）叻沙档口或Mom's Laksa Kafe。

芳香扑鼻的砂拉越叻沙给你味觉与嗅觉的双重惊喜。（图/砂拉越旅游局提供）

哥罗面

传统哥罗面条以手工制作，只用面粉与蛋黄制成，没有硷水味，因而呈淡淡的米黄色。面条微卷，弹性很好，非常爽口，吸附醋与猪油，捞起时油滑芳香。不同的店家会提供不同的加料，包括叉烧、葱、猪油、猪肉碎等。

推荐摊档：Oriental Park、锦裕傅承三代哥罗面、Mohammad Lim Kolo Mee、面家汤。

爽口弹牙的哥罗面与各类加料相得益彰。（图/砂拉越旅游局提供）

原住民料理

原住民料理极具特色的食材与烹饪方式只有砂拉越能尝到。无需深入雨林，古晋市区里就能找到原住民餐馆，品尝当地的乌鲁人（Orang Ulu）菜肴，包括竹筒鸡（Ayam Pansoh）、茄子汤（Terung Dayak Soup）、生鱼沙拉（Umai）、黑橄榄（Dabai）、发酵榴梿（Tempoyak）以及各种没有见过的雨林蕨类。

生鱼沙拉是极具当地特色的原住民料理。（图/砂拉越旅游局提供）

海鲜

砂拉越海产丰富，来到古晋一定要记得尝鲜。当地著名的Top Spot海鲜，位于停车场顶楼，一家家海鲜摊位精彩罗列，摆满各式海鲜，包括牛油螃蟹、清蒸石斑、竹蚌、苏东等。其他名店还有大石路海鲜酒楼和面向大海的青山岩海鲜。

古晋景点篇

Bung Muan山位于新尧湾附近，距离市区约30公里，海拔约500米，可在三四小时内完成。山中步道又称布洛克历史步道，这里曽是砂拉越第一任白人拉者詹姆士布洛克经常走动的地方。过去200年来曾有不少世界名人到访此山，包括地理生物学家华莱士（Alfred Russel Wallace）和自然学家休·洛爵士（Sir Hugh Low）等。

购物小贴士 中央市集一带有很多礼品店，千层糕（kek lapis）、砂拉越胡椒、伊班族纺织品Pua Kumbu等等都是伴手礼的好选择。

色彩缤纷的千层糕带给你独特的美食回忆。（图/砂拉越旅游局提供）

诗巫美食篇

诗巫是位于砂拉越中部的小城，人口以华人居多，主要为福州人，因此能够找到不少福州美食，如光饼、干盘面、鼎边糊、面线等等。

光饼

福州光饼是诗巫小食的一大特色，主要以面粉加入盐巴，再撒上芝麻，放入炉子里烤制，新鲜出炉现做现吃，带有酥脆的口感。光饼流传至诗巫已有上百年历史，传统做法只是净食或加上芝麻，后来演变出多样吃法，可以浸汤汁吃，也可切开光饼并夹入各式肉类，甚至做成芝士和甜味版本，变化无穷。

新鲜出炉的光饼外表酥脆。（图/砂拉越旅游局提供）

干盘面

口感与哥罗面相近，面条滑顺不卷曲，拌入葱油与酱油，搭配肉片或叉烧，一般上也提供小贩自行配制的辣椒酱，每家口味各异。

诗巫景点篇

永安亭百年大伯公庙是诗巫历史最悠久、保存得最完好的一间庙宇，历史可以追溯至19世纪中叶。后方有一座七层楼高的观音塔，不仅每层塔都陈列了展示品，登临高塔还可放眼拉让江和诗巫海滨绝美的景色。

历史悠久的永安亭百年大伯公庙充满古韵。（图/砂拉越旅游局提供）

购物小贴士 参观诗巫文化遗产中心之后，顺便到底层的手工艺品店Sibu Heritage Handicrafts走走，小小店面里摆满各种原住民的藤制品、珠饰等等，琳琅满目。此外，市区里的Craft Legacy Trading Sibu也可买到各种原住民制作的手工艺品。

美里美食篇

加拉毕料理

砂拉越高原民族加拉毕（Kelabit）族大多居住在北部的峇里奥（Bario）高原上，以往很难吃到地道的加拉毕风味，随着他们渐渐移居到市区，才有机会品尝。所以，来到美里千万不要错过。最受欢迎的加拉毕餐馆是The Summit Café，可尝到Nuba Laya（用叶子包裹的饭团）和各种原住民传统美食，一些食材还是到丛林里现摘现煮，别处难得一尝。

海鲜

美里靠海水质好，也是吃海鲜的好地方。当地盛产龙虾以及各种肉蟹、贝类、鱼类，很多都是当天捕捞当天上桌，肉质鲜嫩，非常新鲜。人气餐馆鱼虾蟹海鲜楼，提供多样化海鲜选项，如咸蛋墨鱼、咸蛋蟹、酱蒸鱼等等，价格也很便宜。

鲜美入味的咸蛋蟹。（图/砂拉越旅游局提供）

美里景点篇

探索国家公园是很多人到访砂拉越的目的，美里最著名的是姆鲁国家公园与尼亚国家公园。

尼亚是世界著名的考古洞穴，位于美里西南部110公里，可坐车即日往返。这地区4万年前就有人类居住，可看到旧石器时代和新石器时代的遗址，以及铁器时代的洞穴壁画。周边地区由茂密的热带雨林覆盖，野生动植物品种繁多。黄昏时分可看到金丝燕归巢，以及蝙蝠出巢去森林觅食，蔚为奇观。

尼亚国家公园让久居都市的你流连忘返。（图/砂拉越旅游局提供）

如果能有更多时间，姆鲁国家公园绝对值得一游。姆鲁是联合国教科文组织世界文化遗产，也是砂拉越最大的国家公园，只能从古晋或美里搭飞机前往，玩起来需要至少三天的时间。国家公园里以天然洞穴及大片热带雨林而闻名世界，主要看点是风洞、清水洞、鹿洞和郎洞这四个洞穴，皆搭设木步道和辟有路径。

购物小贴士 要买伴手礼的话，美里手工艺品中心（Miri Handicraft Centre）汇集砂拉越北部原住民精致的手工艺术品和工艺品。摊位由生产者经营，经常可看见工匠在现场工作。出售的产品包括普南人的地垫和编制篮子、乌鲁人的珠饰和木雕，以及各类纺织品。

【本文由砂拉越旅游局呈献】