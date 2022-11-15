香港取消入境旅客酒店隔离限制，放宽了新冠防疫限制。从2022年9月26日起，入境旅客将不再要求在酒店里隔离。

这对于爱旅游的人，无疑是个好消息。香港这座繁华的都市有什么地方值得打卡呢？zaobao.sg帮你整理了六个香港的有趣景点

1. 香港迪士尼乐园奇妙梦想城堡的梦境

香港迪士尼乐园奇妙梦想城堡的梦境（图/香港迪士尼乐园面簿）。

香港迪士尼乐园（Hong Kong Disneyland）最近推出最新的“奇妙梦想城堡”（Castle of Magical Dreams），还原你童年的“王子公主梦”。在夜间，也有不一样的景致等着你——名为“星梦光影之旅”（Momentous）。大型的投影将会照亮迪士尼乐园城堡，呈现大众熟知的迪士尼卡通人物。

2. 太平山顶

香港杜莎夫人蜡像馆王嘉尔的雕塑（图/香港杜莎夫人蜡像馆面簿）。

香港第五代太平山顶缆车（Peak Tram）于2021年中旬停运，进行升级发展计划。新一代山顶缆车路轨全长1278米，载客量从上一代的120人增加至210人。六代山顶缆车于2022年8月27日才重新运作。

乘坐上太平山顶最新升级的缆车，乘客可以饱览香港标志性的天际线美景，将摩天大楼两侧的维多利亚港、九龙半岛和秀丽绿色山峰的景象收入眼底。

杜莎夫人蜡像馆、山顶拱廊和大富翁为主题的“大富翁之梦”景点也都位于太平山顶凌霄阁。此前来新加坡，有一大波“粉丝”的王嘉尔雕像也将会在杜莎夫人蜡像馆展出，旅客可以近距离欣赏“王嘉尔”。

3. 海洋公园水上乐园

水上乐园的冲天瀑布（图/香港海洋公园水上乐园面簿）。

水上公园位于重山复岭的高山和壮观的南中国海之间。海洋公园的水上乐园于2021年9月全新开幕迎客。

乐园总共拥有5个主题区域，以及超过 27 个室内外不同景点，可满足各年龄层的不同玩乐需求。其中包括八彩天梯，一个拥有八个滑道的竞赛滑水梯。另一个旋风双子梯有两条蛇形管道，可供1-2人同时体验飞速下滑所带来的刺激感。追求惊险极限体验的游客也可以挑战园内的三条直立式滑梯，体验高空垂直降落的快感。

4. 日清杯面博物馆

博物馆的巨型日清杯面（图/香港合味道博物馆）。

杯面爱好者可以将位于尖沙咀的日清杯面博物馆加入行程中。这个博物馆互动空间内设有多个展厅，通过三大体验式工作坊和多个特色展览，让游客用不同方式了解日清（Nissin Foods） 受欢迎的经典杯面。

在博物馆的 My CUPNOODLES Factory（杯面工坊），参观者还可以亲自创作独一无二的杯面并且带回家珍藏。

5. 香港乐高乐园探索中心

用迷你乐高积木建成的香港地标（图/香港乐高探索中心面簿）。

香港室内乐高游乐场中设有10个以乐高为主题的展区。其中包括用一百万块乐高积木所构建成的超级迷你世界。这个迷你世界展现出了香港的中银大厦、大澳渔村和庙街等等景点，通过迷你的乐高积木复刻了香港独有的风景。

游乐场内还有乐高4D动感体验展区，让游客在观看乐高3D影片的同时，也能切身体会到影片中相对应的刮风、下雨和下雪的效果。乐高乐园探索中心还包括乐高创意工作室，游客们可以向园内的乐高大师学习新的拼砌技巧，发挥自己独特的创意力。

6. Kiztopia 游乐场

让小朋友尽情弹跳的弹跳城堡（图/Kiztopia Hong Kong面簿）。

首创于新加坡的大型亲子游乐主题公园Kiztopia，于今年9月在香港沙田新世界广场开设了第一家海外旗舰店。

这座占地面积为12,000平方英尺的游乐场是专门为小朋友设计的，以Kiztopia的8个原创卡通角色为主题，引导游客穿越园内15个游乐区。园内设施包括大型攀爬区、滑梯、波波池、障碍训练场等等。每个游乐设施都旨在培养小朋友的不同技能，如社交、运动和情绪等等。