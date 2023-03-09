在滑雪度假村不滑雪 还能做的10件事

充足的降雪量，再加上细致如粉末般的“粉雪”，日本北海道可说是滑雪爱好者的天堂。然而，不滑雪就不能去北海道感受冬天了吗？

当然不是！记者不久前到北海道的三家地中海俱乐部（Club Med）滑雪度假村体验冬季旅行，发现除了滑雪，可以做的事其实并不少。

1. 雪地健行

比起滑雪，雪地健行门槛较低，男女老少都可以参与。（曾慧仪摄）

相较于单板（Snowboard）或双板滑雪（Ski），雪地健行（Snow Trekking）可说是门槛较低，报酬率却非常高的雪地活动。

无须复杂的装备，做好最基本的御寒措施，穿上舒适的防水雪靴，再从度假村租借防滑锯齿及行走杖就能出发了。度假村的健行路线各有不同，每趟往返体验时间大约在2小时左右，也会有熟悉地形经验丰富的向导随行。

雪地健行需要在原本的雪靴上加上防滑锯齿，才可以出发。（Karen Tee、曾慧仪摄）

头顶上飘着细雪，边走边感受地形的变化，眼前的一道道雪景仿佛身处于电影中的世界。脚下的每一步变得小心翼翼，深怕会吵醒在沉睡中的雪地精灵。

2. 梦幻冰城

从入口进入冰城后，需要穿过小径、爬上小丘才能抵达。（曾慧仪摄）

除了大自然的雪景，还有人造的梦幻冰城。

走过忽明忽暗的林间小径、登上小丘，在浪漫灯光映照下，如童话世界般的冰雪小村落映入眼帘，瞬间觉得自己好像化身成为艾莎公主（笑）。爱丝冰城（Ice Village）的面积非常大，以冰块堆砌而成打造了多个圆形冰屋。除了步行，还有另外两个特别的方式可以抵达冰城。一个是冰滑索，另一个是人气很高的冰滑梯。

冰城的玩法应有尽有，相当丰富。一栋栋圆顶冰屋内有着不一样的主题，有教堂、便利商店、饮料店、酒吧，踏进冰屋如同拆盲盒一样，每每都有惊喜。旅人还可以在冰天雪地下喝热饮、烤棉花糖，别有一番风味。但温馨提醒出发前往冰屋前，要做足保暖，才不会像记者一样冻得瑟瑟发抖。

3. 美食美酒吃到饱

度假村的自助餐选择多元，也有餐厅提供日式烧烤。（曾慧仪摄）

Club Med度假村的餐饮服务可说令“选择困难症”患者又爱又恨。

餐厅的自助餐不仅提供不同地区的美味佳肴，厨师们更是会每一餐都会更换菜色。看着一道道令人垂涎三尺的美食，还真的难以决定要吃什么。印象最深刻的其中一道料理绝对是充满南洋风味的椰浆饭。看着落地窗外的雪景，品尝着熟悉的味道，不禁打从心底佩服起那名厨师。

除了美食，度假村也有吧台，提供免费的格式果汁、热饮及鸡尾酒。一边赏雪一边品酒，忽然心生感触：人生何复何求啊！

4. 暖心夜晚

度假村晚间的烟花秀，工作人员穿上荧光服装在滑雪场表演，给访客留下深刻的印象。（曾慧仪摄）

滑雪度假村的夜晚比想象中来得热闹许多。

度假村每天都会为访客设定着装主题，每晚安排与主题相关的晚宴或表演活动，特别的日子更有烟花表演，让旅客们融入派对的欢乐氛围。适合一家大小探访的Club Med Tomamu及Sahoro度假村有着适合全家大小一起载歌载舞的节目；而12岁以上才能入住的Kiroro Peak度假村派对氛围则趋于成熟。

度假村的夜晚表演丰富，连年迈的老夫妻（右）也随着音乐快乐起舞。（曾慧仪摄）

5. 微笑海滩

“微笑海滩”提供更多玩乐选择。（曾慧仪摄）

天寒地冻有点想念赤道的天气？不妨躲进“微笑海滩”，一秒“穿越”回到夏天。

“微笑海滩”（Mina-Mina Beach）是日本最大规模的室内冲浪池，室内全年都维持在夏日30摄氏度以上的高温，与外面的雪国场景形成一夏一冬的强烈对比。馆内在指定时间会有人造海浪，逼真程度一点都不输天然海浪。万一不小心摔倒也不用担心，海滩很浅，非常安全。

值得一提的是，里面还有一些活动如水上走绳（Water Slackline）可以使用。下次来滑雪度假村，不妨备好泳衣泳帽。

不少人挑战水上走绳。（曾慧仪摄）

6. 探访临近小城——小樽

知名景点小樽运河披上雪衣。（曾慧仪摄）

去年12月刚开幕的Club Med Kiroro Peak度假村，距离百年历史港城小樽仅需40分钟的车程。

1923年完工的小樽运河是小樽市最具指标性的景点，成排的石砌仓库被雪包裹着，呈现出北国特有的风情。沿着河岸慢慢散步，一路看着怀旧的煤气路灯及在河里游水的鸭子，勾勒出小樽独有的浪漫。

老城上也有许多知名店铺，如百年玻璃名店、人气洋果子等，很难空手而归。

7. 日式泡汤

户外泡汤可说是一大享受。（Club Med提供）

对国外旅人而言，日式泡汤不仅是独特的文化体验，更是许多人去日本必做的清单之一。

无论是室内的热水浴（Ofuro）或是户外的露天浴池，一天所积攒的疲惫都能随之消散。在下着鹅毛大雪的露天浴池泡澡，被热水浴散发着温暖雾气所笼罩着，望向眼前的雪景及头顶的星空，惬意非凡。

另外，在进入浴池前请细看相关的注意事项，才不会违反当地的泡汤规矩。

8. 冰上垂钓

冰钓的帐篷内部，旅人们各坐一排等待鱼儿上钩。（Club Med提供）

冬季限定的活动怎么少得了冰上垂钓！

冰上垂钓的地点多数选在结冰的河川或湖上，帐棚里有凿冰挖好的小洞，方便访客钓鱼。这个户外体验适合各个年龄差的旅人参与，没有任何钓鱼经验也没关系，负责人在开始前会传授技巧，也会在旁适时伸出援手。

9. 登高望远

搭乘缆车往高处眺望。（曾慧仪摄）

不滑雪也可以搭乘缆车登上高处，瞭望远方美景。

从缆车往下望，一路都能看见旅客滑雪的英姿。缆车越往高处，就越能观赏到雾凇美景。记者当天抵达时，户外的风雪很大，能见度非常低。好在平台旁有个名为“云”的咖啡厅，里头售卖精致可爱的饮品及甜点，稍微弥补了无法看见美景的遗憾。

“云”Cafe售卖相关的饮品及甜点。（曾慧仪摄）

10. 自制乌冬面

使用北海道面粉制作乌龙面。（曾慧仪摄）

前面所提到的活动，多位于滑雪度假村内或附近，Club Med也能替访客安排规划。但若不想到寒冷的户外，滑雪度假村内也有事可做。

将盐水慢慢倒入北海道面粉中，边倒边搅拌至球状，然后再将面团反复揉捏折叠，让面粉的筋性得到充分的舒展。将醒过的面团按扁后擀薄，先上下擀成椭圆形，转90度后换个方向再擀。将擀好的面团从两边向中间折叠，用锋利的刀切成面条即大功告成。

在厨师的带领下，乌龙面的制作步骤其实还算简单，平常不下厨的人也能似模似样完成一碗热乎乎的乌龙面。望向窗外雪景，吃一口自己做的面条，冬日异常温暖。