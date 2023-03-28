送上100万份好礼 邀你畅游香港

没有赢取到飞往香港的免费机票？大家也别太失望，香港还有许多好礼等待旅客来领取，从餐饮、零售到纪念品，选择多样化......

后疫情世代 全新旅游体验

香港巨星郭富城、郑秀文和陈慧琳拍摄的宣传片，带你畅游香港。（图/香港旅游发展局）

嗨啰，香港！看过香港巨星郭富城、郑秀文和陈慧琳拍摄的“Hello Hong Kong”宣传片，就知道香港在后疫情世代，能为旅客提供全新的旅游体验！

舞王郭富城在片中展现舞姿，在中环石板街及西九文化区带领舞团劲舞；郑秀文穿着粉红色运动装在毗连维港美景的山顶跑步径跑步；而陈慧琳变身茶餐厅女神与来至各地的食客打成一片，为食客送上经典美食。

为了迎接旅游业逐步开放，香港旅游发展局在去年12月特别邀请韩国巨星Rain到香港欢度圣诞，体验香港山顶的迷人夜景。（图/香港旅游发展局）

这次，香港不仅送出多张机票，现在还为旅客送上最诚挚的礼物，邀你来展开精彩难忘的香港之旅，特地准备100万份“香港有礼”——旅客消费优惠券送给旅客。要领取这些优惠劵，旅客无需最低消费，就能在酒吧、餐厅、酒店享用迎宾饮品，也可以在餐饮和零售等商户及景点，兑换精选奖赏。

现在就跟香港“say hello”，到当地体验道地美食和丰富历史，更别忘了到全新景点打卡，享受一次与众不同的香港行。

旅客消费优惠券 3大亮点

1. 享用迎宾饮品

游港期间，你也可以免费领取迎宾饮品。（图/香港旅游发展局）

洗去旅途的疲累，香港邀请旅客喝饮料！现在就到香港半岛酒店的Felix、香港君悦酒店的香槟吧、香港W酒店的WOOBAR等全港上百间酒吧、餐厅和酒店免费领取一杯价值超过HK$100（约S$17）的迎宾饮品。

2. 现金购物券

旅客能到全港超过120个景点、零售或餐饮商户使用价值HK$100专属优惠卷，且不设最低消费。深受大家喜爱的合味道纪念馆香港（Cup Noodles Museum Hong Kong）、香港迪士尼乐园度假区、天际100香港观景台等都能使用HK$100现金购物券，让你添购心仪的物品。

3. 超值精选礼品

香港故宫文化博物馆（Hong Kong Palace Museum）在去年才开幕，是不容错过的新景点。（图/香港旅游发展局）

著名景点和博物馆也为旅客准备价值超过HK$100的精选礼品，参与景点包括：Big Bus Tour、东方之珠游船、山顶缆车、M+，及香港故宫文化博物馆。

从3月28日起，你也可以选择一张免费机场快线车票（单程票）或一张免费的游客全日通。旅客可从所有奖赏中任选一种。

优惠加码

若迫不及待要到香港旅行，你还能享有多个航班和旅行配套的优惠，为你的旅程加分！

如果想免去计划行程的时间，你还能到指定旅行代理签订独特的旅行配套，如：五天四夜的“Hong Kong and Disneyland Live It Up!”迪士尼乐园的欢乐行程、三天两夜的香港自由行等。

全新的多媒体夜间城堡汇演，让你感受迪士尼的夜间魅力。（图/香港旅游发展局）

哪里领取？

逗留香港不超过90天的旅客，只需使用非香港注册的手机号码登记，都能轻易到以下地点领取“香港有礼”——旅客消费优惠券：

1. 旅游网站及全球各地的旅行代理

2. 香港旅游发展局指定旅客咨询中心

香港国际机场旅客咨询中心

地址：大屿山香港国际机场一号客运大楼入境大堂缓冲区A及B

开放时间：8am-9pm

九龙旅客咨询中心

地址：九龙尖沙咀天星码头

开放时间：8am-8pm

香港西九龙站旅客咨询中心

地址：九龙西九龙站B2层抵港大堂

开放时间：9am-6pm（请避开午餐时间：12:45pm-2pm）

港珠澳大桥（香港）旅客咨询中心

地址：大屿山港珠澳大桥香港口岸旅检大楼地下

开放时间：9am-6pm（请避开午餐时间：12:45pm-2pm）

香园围旅客咨询中心

地址：新界香园围边境管制站旅检大楼二楼入境大堂外

开放时间：9am - 6pm

注：切记，每位合资格旅客只限领取一次。

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你多久没有去香港了？现在，就把握时机，好好规划你的香港之旅。

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【本文由香港旅游发展局呈献】