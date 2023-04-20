童真、名画与宝藏小村 荷兰小城秋游拾趣

看过了热闹繁华的阿姆斯特丹，逛过了被奇奇怪怪建筑围绕的鹿特丹，作者在偏远的卡茨赫弗尔找回逝去的童年，到拥有大片森林的海牙观赏世界级名画，并恋上一个既没有旅游景点也无大型购物商场的小村庄。

荷兰这个国家并不大，在46个欧洲国家中排在第30名。若以中国的国土面积来对比，她大概和四川省差不多大小。但她和所有好玩的国家一样，有充满当地特色的游乐园，有被森林和大海包围的城市，也有起雾时让人不想离开的小村庄。

看过了热闹繁华的阿姆斯特丹，逛过了被奇奇怪怪建筑围绕的鹿特丹，不妨去较为偏远的卡茨赫弗尔（Kaatsheuve）寻找逝去的童年，然后到海牙的席凡宁根（Scheveningen）海边看太阳一点一点掉下去，思考旅行的意义的同时也去寻找童趣、惬意和宁静。

游乐园是荷兰人的童年回忆所有和游乐园有关的词都很美好，比如旋转木马、过山车和童话故事。说到欧洲游乐园，大部分人想到的是巴黎迪士尼乐园（建于1992年），很少人知道其实荷兰的卡茨赫弗尔也有个名为艾夫特琳（Efteling）的主题乐园，这里的占地面积超过72公顷，规模甚至超越美国加州迪士尼乐园。艾夫特琳收藏了所有荷兰人的童年回忆，距离阿姆斯特丹仅一个半小时车程。