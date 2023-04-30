重现古代捕猎——蒙古金鹰节

去年9月底，我和太太及三位摄影好友，去蒙古国旅游两个星期。旅程本在2020年9月出行，但因遇上疫情，延迟至国境开放后才出游。幸好当地的旅行社还继续营业，并承诺不加价。
我们这趟旅程的目的是去观看蒙古金鹰节的盛况，这是当地一个古老的传统节日，地点在蒙古国西部阿尔泰山脉（Altai Mountain）山脚下的巴彦乌列盖省（Bayan-Ulgii），现在只剩下住在这里的哈萨克族牧民仍延续这古老传统。
前去参加金鹰节之前，我们先在蒙古国南戈壁沙漠住了几天的豪华蒙古包，里面床具、沐浴卫生间、地毯、空调等一应俱全。那几天我们参观附近几个美丽景点，包括火焰崖、沙丘与山谷等。
在资源缺乏的时代，哈萨克族牧民用古代蒙古族的传统方式，训练金鹰帮他们打猎，获取食物与皮毛，以度过严冬。每年10月举行的金鹰节，是要让金鹰与主人猎手盛装出场一较高低。
10月1日，为期两天的金鹰节开始举行，开幕仪式的场景有如回到蒙古可汗时代的千军万马，场面十分壮观。捕猎比赛时，金鹰在附近山头放飞后，快速飞向在山脚下呼唤的主人猎手，猎手则策马配合金鹰飞来方向，让它捕获手中的“猎物”，以最快速度与最远距离捕捉到猎物来判断输赢。
比赛紧张刺激，在场观众不断鼓掌欢呼为猎手打气，我们这几个摄影爱好者，也不停地按下快门拍摄。
这确实是一次让我们大开眼界的旅行。