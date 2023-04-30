重现古代捕猎——蒙古金鹰节

去年9月底，我和太太及三位摄影好友，去蒙古国旅游两个星期。旅程本在2020年9月出行，但因遇上疫情，延迟至国境开放后才出游。幸好当地的旅行社还继续营业，并承诺不加价。

我们这趟旅程的目的是去观看蒙古金鹰节的盛况，这是当地一个古老的传统节日，地点在蒙古国西部阿尔泰山脉（Altai Mountain）山脚下的巴彦乌列盖省（Bayan-Ulgii），现在只剩下住在这里的哈萨克族牧民仍延续这古老传统。

豪华蒙古包，里面床具、沐浴卫生间、地毯、空调等一应俱全。（卓裕章摄）

由于没有光污染，南戈壁沙漠的银河星空显得特别壮观。（卓裕章摄）

前去参加金鹰节之前，我们先在蒙古国南戈壁沙漠住了几天的豪华蒙古包，里面床具、沐浴卫生间、地毯、空调等一应俱全。那几天我们参观附近几个美丽景点，包括火焰崖、沙丘与山谷等。

火焰崖（非《西游记》里的火焰山）在夕阳的照耀下，有如火烧般通红，故得其名。探险家在这里发现许多恐龙与恐龙蛋化石。（卓裕章摄）

壮观的火烧云，背景是阿尔泰山脉与巴彦乌列盖市镇。（卓裕章摄）

清晨阳光照耀在白雪盖顶的阿尔泰山脉，山脚下是渐渐苏醒的巴彦乌列盖市镇，前方是半结冰的科布多河。（卓裕章摄）

旅途中，遇到四名正在前去参加金鹰节的猎手。（卓裕章摄）

在资源缺乏的时代，哈萨克族牧民用古代蒙古族的传统方式，训练金鹰帮他们打猎，获取食物与皮毛，以度过严冬。每年10月举行的金鹰节，是要让金鹰与主人猎手盛装出场一较高低。

金鹰节当天，猎手们陆续到达比赛现场。（卓裕章摄）

也有少数女猎手参赛。（卓裕章摄）

开幕仪式，猎手们在主宾观台前列阵，接受检阅。（卓裕章摄）

主宾发表演讲过后，金鹰与猎手们开始绕场一圈，猎手们很兴奋地向观众展示自己驯养的金鹰。（卓裕章摄）

10月1日，为期两天的金鹰节开始举行，开幕仪式的场景有如回到蒙古可汗时代的千军万马，场面十分壮观。捕猎比赛时，金鹰在附近山头放飞后，快速飞向在山脚下呼唤的主人猎手，猎手则策马配合金鹰飞来方向，让它捕获手中的“猎物”，以最快速度与最远距离捕捉到猎物来判断输赢。

捕猎比赛开始，猎手们在附近山头放飞金鹰。（卓裕章摄）

金鹰快速飞向在山脚下呼唤的主人猎手。（卓裕章摄）

金鹰锁定主人猎手拿着的目标“猎物”，准备捕捉。（卓裕章摄）

金鹰正中目标，“捕猎”成功。（卓裕章摄）

“捕猎”成功后，猎手带着金鹰绕场庆祝。（卓裕章摄）

一名年轻猎手，很骄傲地望着自己心爱的金鹰，为自己争取到高分。（卓裕章摄）

还无法参赛的小孩，也盛装带着宠物在场边观赛，让游客拍照，慷慨的游客也会赏些小费或糖果给小孩子。（卓裕章摄）

比赛紧张刺激，在场观众不断鼓掌欢呼为猎手打气，我们这几个摄影爱好者，也不停地按下快门拍摄。

比赛场边，有小档口卖咖啡饮料。（卓裕章摄）

比赛场边贩卖纪念品的小档口。（卓裕章摄）

这确实是一次让我们大开眼界的旅行。