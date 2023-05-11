韩国全罗北道拌饭：多彩自然和丰富人文大融合

韩国料理中，拌饭为许多人知晓。记者受邀到相信是拌饭发源地的全罗北道全州地区品尝拌饭大餐，从中咀嚼出米饭和配料映射的悠久人文历史和多彩自然生态。

提起韩国料理，不少人会想到拌饭（bibimbap），更可能听说过大名鼎鼎的全州拌饭。全州位于温婉恬静的全罗北道，虽比起韩国其他旅游胜地相对低调，但这里绝对值得人们去探索和欣赏。为什么？请允许我用全罗北道的美食为比喻来解释。

拌饭，是将米饭与配料放在一起搅拌后享用的餐食。拌饭相信源自全罗北道的全州地区，其中流传最广泛的是以前人们在主持完祭祀后，为求神赐福而食用贡品，把不同菜色各取一些配饭吃。

或是基于如此庄严神圣的由来，又或者出自全州人对自身美食文化的追求，全州拌饭的准备工作大有讲究。就在春意盎然的4月，我有幸到全州品尝拌饭大餐。回味起那丰盛的一顿，不禁联想到在全罗北道的所见所闻。

17道配料如同多姿多彩的自然生态

全州拌饭的17道配料，好比全罗北道多姿多彩的自然生态。

我所到的“家族会馆”的拌饭配菜中，除了常见的黄豆芽、黄瓜、紫菜，还有绿豆冻、银杏、芝麻、松子，以及一众我叫不上名来的特殊食材。第二代店主滔滔不绝地介绍，许多食材是全罗北道特产，十分讲究季节气候，一旦太早或太晚采摘都会影响口感，有些还得腌制长达两三年才能有深沉入味的芳香。

全罗北道人对大自然的崇尚，不仅限于对食材的掌握，更体现在环境保护。位于高敞（Gochang）郡的云谷拉姆萨尔湿地（Ungok Ramsar Wetlands）原是大片废弃的荒地，数载后人们在这里发现了濒临绝种的稀有动植物和成千上万个迁徒时在此栖息的候鸟。当地政府因此开始大力进行保护工作，并在短短几年这里就被列入联合国《拉姆萨尔公约》（Ramsar Convention）湿地保护名录，以及100大世界可持续旅游观光胜地和世界44个最优秀旅游村之一等，获得国际认可。

经过全罗北道人的努力，云谷拉姆萨尔湿地再次恢复了它原有的生态环境。（韩国旅游发展局提供）

踏入湿地，最先感受到的是空气的清新宁静，连绵山脉倒映在波光粼粼的水面，一阵阵鸟啼声清脆动人，仿佛时间慢了下来，轻抚繁忙都市人浮躁的身心。在这里，人们可以悠闲踏青，也能一道参观毗邻的世界文化遗产高敞支石墓群（Gochang Dolmen Site），一窥3000多年前的远古社会。

此外，全罗北道还有不少自然景观，包括群山（Gunsan）市周边大大小小的岛屿，其中最大的要属仙游岛（Seonyudo）。朝鲜王朝时期，仙游岛是海军基地，也是来往中国的重要贸易枢纽。如今，仙游岛以洁白的沙滩和连绵的山脉闻名，夏天吸引大批游客到此享受好山好水，还能体验刺激的滑索等一系列活动，老少皆宜。

米饭好比丰富的人文历史

全州拌饭的米饭，好比全罗北道悠久丰富的人文历史。

再好再丰盛的配菜，若没有饱满香甜的米饭，就不算完整。我所吃的全州拌饭，大米铺在碗底，白胖的颗粒和淡淡的香气，恰到好处地衬托出配菜的酸甜苦辣咸。

公元前的马韩部落联盟以全罗为中心，后百济时代曾定都全州，朝鲜李氏王朝也起源于全州，后来全罗亦是曲艺盘索里和韩纸的文化中心，至今仍有许多博物馆和文化馆记载推广这些传统艺技。

坐拥740间传统韩屋的全州韩屋村（Jeonju Hanok Village），更是韩国最大规模的韩屋区。韩屋最标志性的特色就是瓦片屋檐角，以及冬暖夏凉的火炕。由于韩屋采用大量天然材料，加上韩国城市化发展迅速，许多韩屋抵不上时代的侵蚀，都被高楼大厦取代。所幸，韩国政府从上世纪就开始修复和保存韩屋，如今的全州韩屋村不仅有世代居住在此的人家，也有入驻的新旧商店，以各自的特色产品在热闹的街道占据一席之地。

我们随团的一行七人在全州受到当地人的热情款待，过了一把古装瘾。（韩国旅游发展局提供）

社交媒体上不乏俊男美女身穿韩服，在传统宫殿里拍出唯美照片，让人仿佛置身古装韩剧。我碍于对颜值的自知之明，之前从未想过尝试，但随团观光的第一项活动就是做造型穿韩服，看着大家兴致勃勃，我也跃跃欲试。只见店主和店员忙前忙后，一会儿妆容一会儿服饰，把我们一个个化身成“太子”“公主”“文官”等。

在全州韩屋村，人们可以穿上五颜六色的传统韩服，如辣椒酱和香油般穿梭在米粒之间，为拌饭增色添香。穿着精致隆重的韩服，行走在历史与现代并存的韩屋村街头，竟别有一番体验。传统，未必是一板一眼，也能在现代潮流中得以传承。

随心所欲地在碗里加入配菜、米饭和酱料后，就搅拌起来吧！记得，一定要好好搅拌，确保所有食材都均匀结合。最后的全州拌饭，味道如何？这还是需要你亲自试过才知晓，这里暂不“味透”。

拌饭店主说，美食是先用眼睛欣赏，再用味蕾品尝，达到双重感官体验。细细回味在全罗两道的所见所闻，不仅享受了五感的盛宴，更得到了身心的滋润。我由衷期待下一次的韩食之旅。

韩国旅游发展局将于来临周末（5月12日至14日），在淡滨尼天地举办 “2023年韩国旅游展”。活动上不仅有精彩表演和活动，大约60家旅行社、航空公司和区域旅游组织也会参展，为访客介绍韩国旅游。欲知更多详情，可浏览chinese.visitkorea.or.kr/chs/index.kto。