在绿巨人脚下“森”呼吸——深秋畅游阿里山

2019年底的台湾行，作者终于窥见阿里山面纱下的倩影。在景色优美的奋起湖尽情享受旧时的铁道风光；在沼平公园一边赏景，一边阅读以阿里山为背景的诗歌；漫步深山老林，遇见屹立千年而不倒的桧木，尽情享受纯净的森林浴……深秋的阿里山很迷人，很精彩。

曾跟旅行团去过台湾两次，但阿里山并不在行程表里，与阿里山缘悭一面。“高山青，涧水蓝，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山。啊……”歌词里的阿里山早已深植脑海，十分向往。2019年底去台湾自由行，参加当地的阿里山一日游，终于看到阿里山掀开面纱的倩影。

重温储存在相册里的上百张照片，回忆似潮涌，仿佛又回到了阿里山。

那天一大早，我们一行8人依约到嘉义车站集合。因为早到，我们顺便参观嘉义车站的大厅和候车室。剪票口的上端挂着“森呼吸”的巨大照片，照片里的旧铁道和31号百岁蒸汽火车气势磅礴，令人震撼！灵感立马出现，因此我决定把“森呼吸”加入题目里。