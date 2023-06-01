寻历史脚印 看胡志明市新旧交辉 订户虎威更新 / 更新 / 2023年6月1日 6:58 AM发布 / 发布 / 2023年6月1日 5:00 AM 胡志明市市政厅前的胡志明铜像，望向康庄大道。（虎威摄） 见证了历史事件的独立宫。（虎威摄） 头顿市是滨海度假胜地。（虎威摄）字体大小:小中大作者过去经常到越南胡志明市出差，一别10年，他以游客身份重返这座城市，参观经历重大历史事件的建筑物、博物馆，重新认识越战、法殖民政府对胡市留下的影响。今天，胡志明铜像旁的高楼直入云霄，标志着这座曾享有东方巴黎之誉的城市的飞速发展。越南胡志明市离新仅一个多小时的飞行。这回重访，疫情已近尾声。如果有什么和从前不同的，那仅仅是规定在机上要戴口罩而已。这城市我造访过多回。那是一段经常要到海外出差的岁月，而集团在越南有项目。出差来去匆匆，对胡市并没真正认识。这一次，完全是以旅客的身份去亲近它，而且，与家人同行。当飞机在高空驶近机场时，但见窗外胡市鸟瞰图。密密麻麻的楼房，郁郁葱茏的树木，忽然唤醒了许多片段的记忆：此处街道多笔直，两旁有参天古木列队；路上的电单车如过江之鲫，过马路千万要气定神闲……请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 越南 胡志明市 旅游