寻历史脚印 看胡志明市新旧交辉

作者过去经常到越南胡志明市出差，一别10年，他以游客身份重返这座城市，参观经历重大历史事件的建筑物、博物馆，重新认识越战、法殖民政府对胡市留下的影响。今天，胡志明铜像旁的高楼直入云霄，标志着这座曾享有东方巴黎之誉的城市的飞速发展。

越南胡志明市离新仅一个多小时的飞行。这回重访，疫情已近尾声。如果有什么和从前不同的，那仅仅是规定在机上要戴口罩而已。

这城市我造访过多回。那是一段经常要到海外出差的岁月，而集团在越南有项目。出差来去匆匆，对胡市并没真正认识。这一次，完全是以旅客的身份去亲近它，而且，与家人同行。

当飞机在高空驶近机场时，但见窗外胡市鸟瞰图。密密麻麻的楼房，郁郁葱茏的树木，忽然唤醒了许多片段的记忆：此处街道多笔直，两旁有参天古木列队；路上的电单车如过江之鲫，过马路千万要气定神闲……